Letizia di Spagna, attimi di imbarazzo al Museo ma lei si riscatta

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito bianco del 2014

Letizia di Spagna ha concluso la sua agenda settimanale con l’inaugurazione della nuova sede del Museo di Arte contemporanea della Fondazione Helga de Alvear a Caceres. Durante l’evento la Regina è stata vittima di un piccolo imbarazzo dal quale però ne è uscita con classe.

Dopo le udienze a Palazzo Zarzuela, nella sua breve trasferta fuori Madrid, Donna Letizia era accompagna da suo marito Felipe. I Reali hanno visitato le stanze del nuovo edificio, accompagnati dalla responsabile della galleria e dal suo staff. Nonostante ogni precauzione anti-contagio venga scrupolosamente seguita durante tutti gli eventi cui presenziano i Sovrani, il tour tra le opere d’arte ha creato non poco disagio alla Regina.

Infatti, la responsabile della Fondazione ha preso sottobraccio Letizia, servendosi di lei come una sorta di bastone a causa delle sue difficoltà nel camminare. Un gesto che di per sé è contrario a ogni protocollo di Corte in tempi normali e a maggior ragione è apparso fuori luogo in periodo di Covid, quando i contatti tra le persone devo essere evitati e il distanziamento è fondamentale. In più la donna indossava male la mascherina, lasciando scoperto il naso.

Letizia ha fatto buon viso a cattivo gioco e si è prestata a reggere la responsabile che per diverso tempo non si è resa conta del gesto fin troppo confidenziale e potenzialmente pericoloso. Anche se a un certo punto, compreso l’errore, si è scusata con non poco imbarazzo. Dal canto suo, la Regina ha cercato di non dare peso alla situazione e le ha sorriso da dietro la mascherina dimostrando di non essersi infastidita per l’accaduto.

Una reazione controllata quella di Donna Letizia e quasi in aspettata, perché non ha mai nascosto anche in passato la sua avversione per il contatto fisico. Infatti, da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale, nuove regole sono state introdotte nel protocollo di Corte per ridurre le occasioni in cui si rendeva necessaria una stretta di mano, atto che ovviamente è stato totalmente abolito dallo scoppio della pandemia.

Letizia in questa occasione ha mostrato di essere padrona di sé, anche nelle situazioni che la mettono più a disagio e ha incantato tutti indossando uno splendido abito in tweed bianco di Felipe Varela, indossato per la prima volta nel 2014.