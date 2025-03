Chi è Kirsty Coventry, la prima donna presidente del Comitato Olimpico Internazionale

Fonte: ANSA Kirsty Coventry

Kirsty Coventry era già una donna dei record, ma stavolta ne ha superato uno quasi impensabile. Il 20 marzo 2025 è stata eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale, diventando così la prima donna e la prima persona di origine africana a ricoprire questa prestigiosa carica in ben 131 anni di storia. La Coventry ha un lungo passato che la lega ai Giochi Olimpici e questa elezione è il perfetto coronamento di una carriera ricca di grandi successi.

Kirsty Coventry, una stella del nuoto mondiale

Classe 1983, Kirsty Coventry è nata ad Harare in Zimbabwe, Stato dell’Africa meridionale ed ex colonia britannica. Laureata in Scienze Umane in Gestione Alberghiera e della Ristorazione con specializzazione in Economia presso l’Università di Auburn, negli Stati Uniti d’America, il nuoto è sempre stato centrale nella vita dell’atleta.

Oggi è la prima presidente donna del CIO, l’organismo sportivo mondiale che organizza i Giochi Olimpici, ma è stata anche l’atleta olimpica di maggior successo del suo Paese, con ben sette delle otto medaglie olimpiche vinte in totale dallo Zimbabwe. Oltre a essere stata una star del nuoto, la Coventry è stata anche nominata Ministra della Gioventù, dello Sport, delle Arti e della Ricreazione del suo Paese nel settembre 2018.

La sua carriera sportiva è da record anche per un’altra ragione: nessun altro atleta africano ha vinto più medaglie di lei alle Olimpiadi. Kirsty Coventry è ancora oggi una delle migliori nuotatrici di dorso e misti che il mondo abbia mai visto, con tre medaglie alle Olimpiadi di Atene 2004, tra cui un oro nei 200 metri dorso femminili, un argento nei 100 metri dorso e un bronzo nei 200 metri misti. Titolo che ha difeso a Pechino 2008, dove ha vinto altre tre medaglie d’argento. A questi traguardi dobbiamo aggiungere i tre titoli mondiali in vasca lunga, con i 100 e i 200 metri dorso nel 2005 e la sua specialità, i 200 metri dorso, nel 2009.

Le prime parole da presidente del Comitato Olimpico Internazionale

Dopo essere stata eletta membro della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale nel 2013 e rieletta come membro individuale del CIO nel 2021, nel 2025 l’ex atleta e dirigente sportiva ha raggiunto il massimo risultato che potesse immaginare: è stata eletta presidente del più prestigioso organismo che organizza i Giochi Olimpici.

La votazione si è tenuta giovedì 20 marzo a Costa Navarino in Grecia e ha stravinto su altri sei candidati, tutti uomini. Fortemente spinta dal presidente uscente Thomas Bach, la Coventry ha ottenuto 49 voti al primo turno e il suo mandato durerà otto anni. Ufficialmente il passaggio di consegne avverrà il 23 giugno, l’Olympic Day, giornata istituita per celebrare la fondazione del CIO da parte di Pierre de Coubertin nel 1894.

“Questo è un momento straordinario. Da bambina di nove anni non avrei mai pensato che un giorno sarei stata qui, a restituire qualcosa a questo nostro incredibile Movimento. Questo non è solo un grande onore, ma è anche un promemoria del mio impegno verso ognuno di voi, che guiderò questa organizzazione con tanto orgoglio, con i Valori al centro. E vi renderò tutti molto, molto orgogliosi e, si spera, estremamente fiduciosi nella decisione che avete preso oggi. Ora abbiamo un po’ di lavoro insieme. Questa gara è stata una gara incredibile e ci ha resi migliori, ci ha resi un Movimento più forte”, queste le sue prime parole dopo l’elezione.