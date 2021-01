Kamala Harris, il messaggio alla nipotina è un’ispirazione per tutte le bambine

editato in: da

Chi è Kamala Harris, la prima donna afroamericana eletta alla vicepresidenza negli Stati Uniti

Sentirsi rappresentati è molto importante e Kamala Harris ha fatto di questo concetto il suo punto di forza: la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti è diventata il simbolo di una politica alla portata di tutti, anche delle donne appartenenti a una minoranza e che, per troppo tempo, sono state tagliate fuori dai corridoi del potere.

Kamala, dunque, è la vicepresidente degli U.S.A., ma anche moglie, madre e zietta (come recita il suo profilo Instagram). A ricordarcelo è una clip, condivisa su Twitter dalla nipote Meena Harris, che sta facendo il giro del web, dove viene ripresa la “super zia” mentre chiacchiera con la pronipote che tiene sulle ginocchia.

Il motivo di tale scalpore? Il suo messaggio colmo di tenerezza ed entusiasmo per la piccolina:

Potresti diventare la presidente! Non ora, devi aspettare di avere almeno 35 anni, ma sì, puoi diventare presidente!

Con gli occhi sognanti, alla pronipote di Kamala Harris viene detto ciò che una volta era visto come impensabile: d’altronde, la vicepresidente ha saputo dare una nuova speranza grazie alla sua carica, divenendo un simbolo per tutte le generazioni di bambine e giovani donne, soprattutto per coloro che appartengono a etnie che non sempre vengono rappresentate al meglio.

Ricordiamo, infatti, che Kamala Harris ha origini indiane e giamaicane e ha sempre fatto presente come sia importante non abbandonare il sogno di arrivare a raggiungere le posizioni più importanti e di non lasciarsi scoraggiare dai limiti che il sistema potrebbe imporre: per questo motivo, il messaggio dedicato alla nipote acquista un significato importante che va al di là dell’affetto nei confronti della bambina, ma diventa una vera e propria lezione di vita che invita tutte a combattere per sentirsi rappresentate in un mondo che per troppo tempo è stato di soli uomini bianchi.

Nel frattempo, su Instagram non si arrestano gli hashtag dedicati alla vicepresidente e moltissime donne in occasione dell’Inauguration Day hanno posato indossando le perle e le sneakers, elementi dell’iconico look di Kamala.

Inoltre, sono gettonatissime le t-shirt che recitano “The VP looks like me”, ovvero “La vicepresidente mi assomiglia”, in riferimento al suo essere donna e nera. La rappresentazione, in fondo, inizia anche da queste piccole cose e Kamala lo sa bene.