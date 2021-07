Italia-Inghilterra, interviene la Regina Elisabetta: il suo messaggio

editato in: da

William e Kate a Euro 2020, George è cresciuto e fa le prove da re

L’edizione 2020 degli Europei di Calcio ha registrato un successo straordinario. Dopo l’iniziale rinvio (l’edizione avrebbe infatti dovuto tenersi nell’estate dell’anno scorso, ma è stata rimandata a causa della pandemia Covid-19) l’entusiasmo è salito vertiginosamente, coinvolgendo milioni di tifosi. La finale vede sfidarsi l’Italia e l’Inghilterra al Wembley Stadium di Londra: si tratta di una partita giocata in casa per la squadra britannica, portando ancor più in alto le aspettative della tifoseria. Per l’occasione la Regina Elisabetta ha condiviso attraverso il canale Instagram ufficiale della Royal Family un messaggio di “in bocca al lupo” per la nazionale britannica, ricco di sincera gratitudine e ammirazione.

“55 anni fa ho avuto la fortuna di presenziare alla Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff di supporto raggiungere e vincere la finale di un importante torneo di calcio internazionale”, ha scritto Sua Maestà, per poi continuare “Voglio mandare a tutti voi le congratulazioni mie e della mia famiglia, per aver raggiunto la finale dei Campionati Europei, e inviarvi i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati“, ha aggiunto.

Ancora una volta, la Regina ha dimostrato la sua vicinanza alla cultura e alle tradizioni inglesi (e non solo), mostrando il suo lato più intimo e umano. Anche i Mondiali di Calcio del 1966, che videro trionfare l’Inghilterra sulla Germania (con un risultato di 4-2 ai tempi supplementari), si svolsero al Wembley Stadium di Londra.

Non è tuttavia la prima volta che la Famiglia Reale Inglese fa sentire il suo supporto verso la nazionale. Mercoledì, quando la squadra ha battuto la Danimarca, il Principe William ha condiviso un messaggio per congratularsi. Quest’ultimo ha seguito da vicino le partite di Euro 2020, assistendo alla vittoria dell’Inghilterra contro la Germania insieme a Kate e al piccolo George. Dopo la partita, l’account Twitter di William e Kate ha pubblicato uno scatto del trio che, entusiasta, sorride e applaude dagli spalti. Anche il principino, dunque, sembra essere un vero appassionato di calcio.