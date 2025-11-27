Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

iStock Chi era Fabio Luccioli, il giornalista scomparso a 38 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: la morte di Fabio Luccioli, avvenuta a soli 38 anni, ha scosso la comunità umbra e chi ogni giorno incrociava il suo lavoro.

Nelle ore successive alla notizia, sono moltissimi i messaggi di affetto e cordoglio da colleghi, istituzioni e cittadini che nel tempo avevano imparato a riconoscere in lui una presenza discreta, competente, sempre attenta a ciò che accadeva intorno.

Chi era Fabio Luccioli

Fabio Luccioli è stato una delle voci più riconoscibili e rispettate dell’informazione umbra. Nato e cresciuto a Foligno, aveva iniziato giovanissimo a muovere i primi passi nel giornalismo: prima nella cronaca, spesso sportiva, poi sempre più immerso nella vita quotidiana della sua città.

Con il tempo, il suo modo di osservare le persone e il territorio lo aveva reso un punto di riferimento. Nel 2017 aveva assunto la direzione di Radio Gente Umbra (RGU), guidandola con la stessa cura che, negli anni successivi, ha portato anche nella direzione de La Gazzetta di Foligno.

Il suo lavoro si muoveva su più fronti: la carta stampata, la radio, il digitale. Un sistema editoriale che gli ha permesso, nel tempo, di raccontare la comunità in modi diversi, raggiungendo pubblici differenti ma senza mai perdere il contatto con la realtà quotidiana. Le sue scelte editoriali mettevano sempre al centro le persone, le questioni locali, i cambiamenti sociali che attraversavano il territorio.

Fabio Luccioli, il saluto commosso dei colleghi

La notizia della sua morte, arrivata a soli 38 anni, ha colpito profondamente la comunità umbra. Il giornalista si è spento dopo una malattia affrontata con grande riservatezza.

A comunicarlo tra i primi è stato il gruppo Facebook Segnalazioni Foligno, che lo ha ricordato come una “meravigliosa persona, grande direttore, bravo ragazzo, anima gentile”.

Nel giro di poche ore, messaggi di cordoglio e ricordi sono arrivati da colleghi, istituzioni e cittadini: un segno di quanto il suo lavoro, e il suo modo di stare nel mondo, abbiano lasciato un’impronta difficile da dimenticare.

“La redazione della Tgr Umbria si unisce al cordoglio per la perdita di un professionista e collega di grande valore” si legge sul sito RaiNews. In diverse occasioni, infatti, il giornalista era stato ospite della rassegna stampa settimanale di Buongiorno Regione al Tgr Umbria.

Tra i messaggi di ricordo, anche la nota del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, che ha scritto: “Il Consiglio esprime sincero e profondo cordoglio per la morte del collega Fabio Luccioli, colpito da una grave malattia vissuta con coraggio e discrezione”.

“Giornalista appassionato e competente, doti che lo hanno portato alla direzione di RGU e della Gazzetta di Foligno, attraverso i quali ha raccontato la cronaca, lo sport e la politica dell’Umbria e della sua amata Foligno. Fabio è stato anche consigliere dell’Ordine dei Giornalisti, divenendo un punto di riferimento per tanti giovani avviati alla professione. I giornalisti umbri si stringono con affetto intorno alla famiglia di Fabio, e in particolare al fratello, il collega Andrea” si conclude il messaggio.

