Cosa fare quando la vostra migliore amica trova un ragazzo e si dimentica di voi

Fonte: istockphoto.com Giovane ragazza al telefono

Se la vostra migliore amica ha recentemente iniziato una nuova relazione, ci sono possibilità che vi stia un po’ trascurando. È facile notarlo: una volta eravate la sua priorità assoluta e ora non lo siete più. Eravate la prima persona a sapere cosa le stava succedendo, la prima persona che chiamava per chiedere consigli su cosa indossare, e la prima persona con cui condivideva tutti i suoi problemi. Ora però al vostro posto c’è il suo nuovo ragazzo.

Spesso, quando una migliore amica inizia una nuova relazione con il ragazzo che le piace, ci possiamo sentire dimenticate, lasciate in disparte. Mentre lei si perde nell’eccitazione del suo nuovo amore, a noi sembra che il mondo stia crollandoci addosso.

Se in questo momento state vivendo in prima persona questo problema con la vostra migliore amica, sappiate che non siete le uniche, e che non è detto che la vostra amicizia sia finita per sempre. Spesso è solo una fase e la vostra amica, se davvero vi vuole bene, si renderà conto di avervi messo in disparte e tornerà da voi. Nel frattempo però, abbiamo raccolto i consigli di psicologi ed esperti di relazione su come affrontare il problema.

Continuate a chiedere alla vostra migliore amica di uscire ma lei continua a dirvi di no? Se vi trovate in questa situazione potreste finire col pensare che magari è colpa vostra se lei si è allontanata. Potreste pensare che c’è qualcosa che non va in voi, che avete fatto qualcosa di sbagliato, o che non siete più divertenti ai suoi occhi.

State tranquille: non è questo il caso. È più probabile che lei si sia allontanata perché trova difficile gestire le sue relazioni tutte in una volta; soprattutto ora che sta vivendo e affrontando molte nuove emozioni e cambiamenti.

Lasciate che la fase “luna di miele” finisca

Se la vostra amica ha appena iniziato a uscire con il suo nuovo ragazzo, allora lasciate che si goda la fase della “luna di miele” della sua relazione. È probabile che dirle qualcosa a riguardo durante questo periodo venga frainteso. Potrebbe infatti trovare il vostro comportamento egoistico, indifferente e scortese.

Questo ovviamente non significa che i vostri sentimenti non siano validi, ma all’inizio potete e dovete essere un po’ comprensive: datele lo spazio e il tempo necessario per conoscere il suo nuovo partner.

Anche se i suoi discorsi all’improvviso riguardano solo il suo ragazzo e la loro relazione, non fatela sentire in colpa per averli condivisi. Siate attente, partecipate attivamente alla conversazione per saperne di più, mostrate il vostro sostegno ed esprimete la vostra felicità per lei. È probabile che nel giro di poco tempo, una volta che si sarà calmata, riavrete la vostra vecchia amica! Se così non fosse, la vostra amicizia era destinata a cambiare.

Incontrate il suo nuovo ragazzo e fate amicizia

Più aspettate a incontrarlo, più soffrirete della situazione e diventerete gelose di questa persona di cui continuate a sentir parlare. Ovviamente non dovete spingerla a fare qualcosa prima che sia pronta, ma non c’è niente di male nel chiederle di organizzare un incontro con il fortunato.

Conoscere il nuovo ragazzo della vostra amica quando loro sono ancora all’inizio della relazione può aiutare ad alleviare la tensione e l’apprensione. Sapere che tipo di persona è, e magari diventare amici, vi aiuterà a superare (e a capire meglio) quei momenti in cui la vostra amica non fa che parlare di lui.

Concentratevi sulle altre amicizie (o createne di nuove)

Per quanto tempo volete continuare ad aspettare che il rapporto con la vostra migliore amica torni com’era? Magari sperate nel fatto che la sua relazione non duri per sempre e che lei tornerà di corsa da voi. Ma invece di aspettare il ritorno dei vecchi tempi, esplorate nuove possibilità.

Costruite legami più forti con le altre vostre amiche e trascorrete più tempo con loro. Se invece non riuscite a connettere con nessuno della vostra cerchia di amicizie, provate a conoscere nuove persone. Mettetevi in gioco, magari avvicinatevi ai nuovi compagni di classe o prendete parte ad attività extra scolastiche.

Organizzate di passare del tempo insieme

Il cambiamento più grande quando la vostra amica trova un ragazzo è il fatto che non è più “libera” tutto il tempo. Gli incontri spontanei e le serata del weekend saranno più rari; ma ciò non significa che non potete più uscire insieme.

Sforzatevi di pianificare qualche serata insieme, e ricordatevi che è la qualità e non il tempo che trascorrete con la vostra amica che conta. Solo così la vostra amicizia sopravviverà.

Non reprimente i vostri sentimenti: parlare con la vostra amica

Se la vostra amica continua a trascurarvi, ad un certo punto potreste dover affrontare l’argomento con lei. È inevitabile. Attenzione però: non reprimete i vostri sentimenti troppo a lungo perché un giorno potrebbero esplodere ed è allora che si verificheranno problemi di comunicazione. La vostra amicizia potrebbe raggiungere una rottura irreparabile.

Se ritenete di averle concesso abbastanza tempo, ma lei continua a trascurarvi, parlategliene faccia a faccia senza incolparla o accusarla. Ditele semplicemente come vi sentite e perché e suggerite una soluzione al problema. Che si tratti di programmare una cena in settimana o di passare il weekend a casa l’una dell’altra.

Ricordate, i ragazzi vanno e vengono, ma l’amicizia è per sempre.