Fonte: MissGadget.Tech Shutterstock

Quella degli smart tracker è una tecnologia piuttosto semplice ma con un grande impatto nella nostra quotidianità. Ha cambiato, infatti, il modo in cui teniamo traccia dei nostri oggetti personali, diminuendo l’ansia di perdere chiavi, portafogli o valigie e anche lo stress mentre siamo in viaggio o semplicemente mentre viviamo le nostre giornate.

Con una varietà di funzioni avanzate e design versatili, non è sempre facile capire qual è il gadget più adatto a noi e compatibile con il nostro smartphone: ecco i più acquistati e apprezzati online, con le loro caratteristiche salienti.

Cos’è uno smart tracker?

Iniziamo dalle basi. Uno smart tracker è un piccolo dispositivo di localizzazione che si attacca agli oggetti personali e si sincronizza con il tuo smartphone.

Una volta collegato, consente di rintracciare la posizione dell’oggetto tramite app sul dispositivo.

In generale, gli smart tracker sono dotati di Bluetooth o di reti a banda ultralarga per rilevare la posizione entro un raggio di pochi metri, ma alcuni dispositivi (quelli in realtà più utili a livello pratico), grazie alle reti di tracciamento degli utenti, come “Dov’è” di Apple, permettono anche di rilevare oggetti più distanti tramite altri dispositivi compatibili, espandendo il raggio di rilevamento ben oltre la portata del Bluetooth.

Funzioni avanzate degli smart tracker

Questi gadget offrono funzionalità avanzate per una localizzazione precisa e personalizzata degli oggetti che desideriamo, come una valigia o uno zaino, il portafoglio, le chiavi di casa o della macchina, amici a quattro zampe e anche bambini piccoli che vogliamo tenere d’occhio.

Ecco alcune delle loro caratteristiche principali che possono aiutarci nella quotidianità:

Notifiche di prossimità : alcuni smart tracker inviano notifiche quando ti allontani troppo dall’oggetto, riducendo il rischio di lasciare indietro qualcosa di importante.

: alcuni smart tracker inviano notifiche quando ti allontani troppo dall’oggetto, riducendo il rischio di lasciare indietro qualcosa di importante. Avvisi sonori : possono emettere un suono per aiutarti a trovare gli oggetti smarriti in casa o in altri ambienti chiusi.

: possono emettere un suono per aiutarti a trovare gli oggetti smarriti in casa o in altri ambienti chiusi. Rete di localizzazione globale : grazie alla community di utenti, questi dispositivi sfruttano una rete di tracciamento che permette di localizzare oggetti anche a distanze più ampie (funzione ottima per sapere sempre dove sono le tue valigie quando le imbarchi in aereo).

: grazie alla community di utenti, questi dispositivi sfruttano una rete di tracciamento che permette di localizzare oggetti anche a distanze più ampie (funzione ottima per sapere sempre dove sono le tue valigie quando le imbarchi in aereo). Impermeabilità e durata: molti modelli sono resistenti all’acqua e pensati per durare nel tempo, risultando utili anche in condizioni più difficili come durante escursioni o viaggi avventurosi.

Gli smart tracker più acquistati e apprezzati online

Gli smart tracker sul mercato variano molto in termini di funzionalità, design e compatibilità con vari dispositivi. Ognuno di essi offre particolari vantaggi che rispondono a diverse esigenze: dai tracker ottimizzati per l’ecosistema Apple a quelli compatibili con dispositivi Android o che includono funzioni di smart home.

Vediamo alcuni dei modelli più apprezzati e acquistati, ciascuno con caratteristiche uniche che lo distinguono dagli altri e che offrono un notevole aiuto per ritrovare i tuoi oggetti più preziosi.

Apple AirTag

Apple AirTag è sicuramente tra i più popolari sul mercato, ideale per chi utilizza un iPhone. Si integra perfettamente con l’app “Dov’è” e sfrutta la rete di utenti Apple per localizzare oggetti anche a chilometri di distanza, con un design minimalista e resistente all’acqua (certificazione IP67). AirTag supporta la localizzazione precisa grazie alla tecnologia UWB (ultra wideband), che permette una navigazione accurata anche in spazi chiusi.

Offerta Apple AirTag Apple AirTag

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point si distingue per il suo design colorato e la compatibilità con dispositivi iOS e Android, rendendolo una scelta versatile. Questo dispositivo può inviare notifiche per avvisarti quando ti allontani dal tuo oggetto (come chiavi o portafoglio) o emettere un suono forte per facilitare il ritrovamento nel raggio di diversi metri (ti è mai capitato di perdere le chiavi in casa?).

Inoltre, è impermeabile, ha una batteria sostituibile che dura fino a due anni e supporta la funzione “Trova il mio dispositivo” di Android, consentendo di trovare l’oggetto a cui è legato anche a grandi distanze.

Chipolo ONE Point Localizzatore per chiavi, tracker Bluetooth per chiavi e borse - Funziona con l’app Trova il mio dispositivo di Google (solo con Android) (Bianco sabbia)

Samsung Galaxy SmartTag

Galaxy SmartTag è perfetto per chi possiede uno smartphone Samsung. Con la sua funzione “SmartThings Find”, il dispositivo è integrato nell’ecosistema del brand, offrendo precisione e funzioni di localizzazione estesa tramite la rete Galaxy.

Può funzionare in due modalità, in prossimità dell’oggetto smarrito segnalandoci dove l’abbiamo visto l’ultima volta e squillando per aiutarci a ritrovarlo, o in modalità a distanza, che permette la localizzazione in ogni parte del mondo.

Una funzione particolarmente interessante riguarda la possibilità di inviare il proprio contatto tramite NFC sullo smartphone di chi trova il nostro dispositivo (e quindi l’oggetto a cui è attaccato), per provare a farselo restituire.

Offerta Samsung Galaxy SmartTag2 Localizzatore Bluetooth con Modalità Smarrito, Design compatto, Batteria a lunga durata, Resistenza IP67, Black 2023

Tracy di Cellularline

Tracy di Cellularline è un tracker Bluetooth compatto e funzionale, pensato per chi desidera un dispositivo più economico di AirTag e facile da usare.

Compatibile con dispositivi iOS, è ideale per oggetti quotidiani come chiavi o borse e si sincronizza con un’app dedicata per localizzare l’oggetto con precisione.

Utilizzando l’app Dov’è di iPhone puoi visualizzare il tuo oggetto sulla mappa o rintracciarlo anche da lontano.

Offerta Cellularline TRACY Cellularline TRACY - Trova oggetti compatibile con Apple iOS Find Me - Batteria sostituibile (durata 1 anno) - Resistente a polvere ed acqua fino ad 1 m di profondità - Confezione con 2 TRACY - Bianco

ATUVOS Air Tag Wallet Tracker

ATUVOS Air Tag Wallet Tracker è pensato appositamente per portafogli e oggetti sottili, grazie al suo design piatto. Compatibile con l’app “Dov’è” di Apple, permette di tenere traccia di oggetti di valore con la stessa tecnologia dell’AirTag, ma con una forma più adatta a spazi ristretti.

Impermeabile e resistente, è un’ottima scelta per chi vuole monitorare oggetti specifici senza aggiungere spessore.

Offerta ATUVOS Air Tag Card Wallet Tracker ATUVOS Air Tag Card Wallet Tracker Thin 1.6mm, Smart Tag compatibile con Apple Dov'è (solo iOS, Android non supportato), Bluetooth Localizzatore per Valigie, Portafoglio, Borse, Bagagli, 1 Pezzo Nero