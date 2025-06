Mai più cose smarrite in vacanza. L’AirTag più famoso è l’accessorio su cui puntare adesso (in offerta)

L'AirTag è tutto ciò di cui hai bisogno per non dimenticare nulla in vacanza (e ora lo trovi in offerta).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon AirTag

Il segreto per non perdere più nulla? Avere un AirTag! Piccolo, ma potentissimo, firmato da casa Apple, consente di ritrovare e tenere d’occhio le tue cose grazie ad un sistema di localizzazione.

Si configura in un attimo, con un tap, si può collegare all’iPhone oppure all’iPad ed è il metodo più veloce per trovare qualsiasi cosa. Per ritrovare un oggetto infatti ti basterà far suonare l’altoparlante integrato oppure chiedere aiuto a Siri.

Offerta AirTag Apple Localizzatore Apple

Tutto grazie alla tecnologia Ultra Wideband e alla funzione “Posizione precisa” che ti guida nel punto esatto in cui si trova l’AirTag. La localizzazione si può effettuare anche da lontano ed è super efficace per ritrovare qualsiasi cosa dopo averla persa.

Oggi lo trovi in sconto su Amazon a soli 27,50 euro. Un prezzo ottimo per un accessorio super utile in vacanza e non.

A cosa servono gli AirTag

Insomma, l’AirTag è un dispositivo particolarmente utile per non perdere mai nulla. A tutti è capitato, almeno una volta, di perdere le chiavi di casa o quelle della macchina proprio un secondo prima di uscire, disperandosi alla ricerca di qualcosa che non si trova.

L’AirTag è l’ideale in questi casi: un dispositivo piccolo e potentissimo che si può agganciare agli oggetti – dalle chiavi agli zaini sino alle borse – per localizzarli in un secondo.

Offerta AirTag Apple Localizzatore Apple

La localizzazione avviene tramite l’app Dov’è sul proprio dispositivo Apple, utilizzando la rete costituita da milioni di dispositivi Apple. In sostanza, dunque, l’AirTag usa la tecnologia Bluetooth, comunicando con i dispositivi Apple che si trovano nelle vicinanze e inviando la sua posizione nell’app Dov’è.

Configurare e collegare questa app è semplicissimo: basterà avvicinare l’AirTag ad un iPhone o iPad, seguendo poi le istruzioni. L’app Dov’è permette di visualizzare la posizione dell’AirTag direttamente sulla mappa, avviando un segnale acustico per aiutarti a ritrovarlo.

Nessun pericolo per la tua privacy: la comunicazione fra i dispositivi e l’AirTag avviene sempre in forma criptata e anonima, proteggendo i dati dell’utente. La batteria può durare più di un anno, mentre il dispositivo è resistente a polvere e acqua.

Come usare l’AirTag

Il bello dell’AirTag è che puoi utilizzarlo in tantissimi modi differenti per non perdere mai di vista gli oggetti a cui tieni. Se parti per una lunga vacanza e imbarchi la tua valigia (oppure hai un bagaglio a mano) puoi usare il dispositivo per tenere sotto controllo le tue cose senza pensieri.

Perdi sempre le chiavi di casa e non le ritrovi mai? Allora puoi utilizzare l’AirTag per trovare subito il tuo mazzo prima di uscire o quando torni la sera. Puoi inserirlo nella borsa, nei vestiti e ovunque desideri, localizzando ciò che vuoi.

Il bello dell’AirTag è che non ha un limite massimo di distanza per la localizzazione. Lavora infatti tramite le tecnologie Bluetooth e Ultra Wideband (UWB). Dunque non possiede un raggio d’azione definito come potrebbe accadere per un localizzatore GPS. La sua portata effettiva piuttosto è collegata alla presenza dei dispositivi Apple nell’area nelle vicinanze, che possono cogliere il segnale Bluetooth dell’AirTag, aggiornando poi la posizione sull’app Dov’è.