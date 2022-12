Libri, canzoni e serie tv: le migliori classifiche del 2022

Fonte: istockphoto Ragazza che ascolta la musica

Mentre ci avviciniamo alla fine del 2022, arriva, come di consueto, il momento di tirare le somme. Ci ritroviamo a fare bilanci di cosa è andato dritto e cosa è andato storto nel nostro anno, a livello scolastico, famigliare, lavorativo e personale. Ma non ci fermiamo lì: è arrivato infatti anche il momento di fare bilanci nel mondo dell’intrattenimento e di sottoporvi ad una classifica dei migliori di libri, delle migliori canzoni e delle migliori serie tv del 2022.

Con l’aiuto di alcune delle piattaforme di intrattenimento più famose e utilizzate da tutti noi, abbiamo selezionato le top 10 in queste tre categorie. Senza ulteriori indugi, ecco allora quali sono stati i libri più letti, le canzoni più ascoltate e le serie tv più viste dell’anno.

I libri più letti nel 2022

Anche quest’anno, la lettura – soprattutto quella digitale – ha ricoperto un ruolo da protagonista nella quotidianità degli italiani. Dopo un significativo incremento di lettori a partire dalla pandemia, anche quest’anno il trend si conferma in forte crescita. Il 2022, infatti, è stato un anno importante per libri e audiolibri: il tempo totale dedicato alla lettura da parte degli italiani ha raggiunto l’equivalente di 1800 anni, registrando un incremento medio del 62% rispetto all’anno precedente.

I social, in particolare TikTok, hanno giocato un ruolo centrale nello sviluppo dei trend legati alla letteratura. La piattaforma più usata dalla GenZ continua infatti a conquistare l’industria editoriale: i consigli degli influencer sulla piattaforma, infatti, guidano le tendenze di lettura in Italia, al punto che è nato l’hashtag #BookTok.

1. Il caso Alaska Sanders, di Joël Dicker

2. I bambini silenziosi, di Patricia Gibney

3. Non è un paese per single, di Felicia Kingsley

4. Violeta, di Isabel Allende

5. Le ossa parlano, di Antonio Manzini

6. Rancore, di Gianrico Carofiglio

7. Incidente Franciacorta, di Rebecca Quasi

8. Il codice dell’illusionista, di Camilla Läckberg

9. La carrozza della Santa, di Cristina Cassar Scaliai

10. L’inverno dei Leoni, di Stefania Auci

Le canzoni più ascoltate nel 2022

Anche quest’anno la piattaforma di streaming musicale Spotify ha reso disponibile il Wrapped 2022, appuntamento imperdibile che aiuta a riepilogare l’anno che volge al termine attraverso la musica e i podcast ascoltati.

Fornendosi dei dati dei suoi 456 milioni di ascoltatori globali che utilizzano il software in tutto il mondo, Spotify in queste ore ha fornito anche i dati sui cantanti e le canzoni più ascoltate nel mondo e in Italia.

1. Brividi, di BLANCO e Mahmood

2. Shakerando, di Rhove

3. LA CODA DEL DIAVOLO, (con Elodie) di Rkomi e Elodie

4. BABY GODDAMN, di Tananai

5. Finché non mi seppelliscono, di BLANCO

6. USCITO DI GALERA, di Lazza

7. s!r!, di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

8. Giovani Wannabe, dei Pinguini Tattici Nucleari

9. Capri sun, di Capo Plaza

10. 5 Gocce, di Irama (feat. Rkomi)

Le serie tv più viste nel 2022

Ogni settimana Netflix, la piattaforma streaming più diffusa in Italia, pubblica una classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia. Tra novità e nuove uscite, i dati evidenziano le 10 serie tv più viste su Netflix in Italia nel periodo che va dal 19 al 25 dicembre 2022.

Tuttavia, secondo i trend di Google, le tre serie tv più cercate al mondo nel 2022 sono state Euphoria, House of the Dragon e Moon Knight. Le prime due sono già disponibili in Italia su Sky e in streaming su NOW, mentre Moon Knight è disponibile su Disney+.

1. Emily in Paris, terza stagione

2. Mercoledì, prima stagione

3. The Recruit, prima stagione

4. Alice in Borderland, seconda stagione

5. Summer Job, prima stagione

6. Harry & Megan Limited Series

7. The Sinner, quarta stagione

8. Odio il Natale, prima stagione

9. Too Hot To Handle, quarta stagione

10. Alice in Borderland, prima stagione