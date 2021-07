Cantiamo e balliamo ancora insieme, Raffaella. Una playlist per dirti grazie

editato in: da

Non bastano semplicemente delle parole per descrivere una donna come lei.

Serve musica, movimenti sfrenati e libertà perché è questo che ci ha sempre insegnato lei, la grande Raffaella Carrà. Come la libertà sia un bene prezioso e di come essere donna e osare paghi, anche in un mondo che non era ancora pronto a vedere un ombelico scoperto.

La sua musica, a tratti scandalosa per i tempi in cui con un “Tuca Tuca” invitava a toccarla (e toccare) chi accompagnava quel ballo o che celebrava il calore della nostra Italia, urlando al mondo di come fosse bello “far l’amore da Trieste in giù”, ci ha dato anche uno dei più grandi insegnamenti nella vita amorosa di ognuna di noi dicendoci che: “Se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più bello, che problemi non ha”.

Raffaella Carrà ci ha lasciati e nessuno di noi crede che un’icona come lei se ne possa essere andare così, senza un ultimo grandioso show di congedo con tutti noi, che tanto l’amavamo.

Ma anche se sembra difficile pensare alla sua assenza in realtà la sua presenza c’è ed è sempre presente, grazie al grande regalo che ci ha lasciato: la sua musica.

Ed è proprio così che vogliamo celebrarla e ricordarla, con una playlist a lei dedicata e che vogliamo subito diffondere in tutta la casa, per ballare e cantare, ancora una volta lei: la Carrà.

Alla fine ce l’aveva detto che “se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po’ più in là” e così ha fatto, in un mondo oggi che sembra cadere, in un periodo così difficile lei si è spostata, a ballare e cantare un po’ più in la.

Ciao Raffaella, oggi la colonna sonora della nostra giornata, sei tu.