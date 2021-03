Conoscere persone nuove su Badoo: come funziona

editato in: da

Badoo è un portale di incontri online molto conosciuto: è stato fondato agli inizi degli anni Duemila e oggi viene usato da più di mezzo miliardo di persone nel mondo. L’obiettivo di Badoo è quello di incentivare la creazione di nuove amicizie e, per alcune persone, anche l’incontro con l’anima gemella che hanno sempre sognato. Ecco come si ci si deve iscrivere e come funziona.

Badoo come funziona?

Badoo è un sito di incontri che aiuta a conoscere nuove persone, creando nuove amicizie e favorendo l’incontro con l’anima gemella: questo social network può essere utilizzato solo da persone che dimostrano di essere maggiorenni. Questo portale è stato fondato nel 2006 dall’imprenditore russo Andrei Andreyev e ha ottenuto uno straordinario successo in pochissimo tempo.

Il primo passo per installare Badoo è la registrazione che può essere effettuata sia da desktop sia da mobile, scaricando l’app che è fruibile sia per iOS che per Android. Dopo essersi collegati al sito o alla app, bisogna indicare il proprio sesso e lo scopo della registrazione. Dopo aver compilato i vari campi di testo, si devono specificare nome, cognome, data di nascita, città e indirizzo email e poi si può procedere con la creazione dell’account. Chi lo desidera, per velocizzare il più possibile la procedura di iscrizione, può farlo premendo il pulsante “Accedi con Facebook” oppure sfruttando i dati di login di altri social.

A questo punto della procedura, hai accesso alla schermata principale di Badoo e puoi compilare il tuo profilo specificando alcune informazioni importanti su di te. L’inserimento della foto è molto importante ed è consigliabile optare per un’immagine che ti ritragga a viso scoperto e senza la presenza di altre persone. Per caricare la foto puoi cliccare la voce “Aumento Popolarità” e selezionare quelle presenti su pc o smartphone oppure importarle direttamente dai canali social come Facebook e Instagram.

Come compilare il profilo su Badoo?

Dopo aver caricato su Badoo la foto, è possibile usare il servizio e completare il proprio profilo. Chi non completa il profilo, difficilmente sarà contattato da altre persone. Per compilare il profilo è consigliabile descriversi, sia a livello estetico sia a livello di hobbies e percorso professionale: più si inseriscono informazioni pertinenti e sincere, più sono le chance di essere contattato da altri profili per avviare una conoscenza.

Come fare incontri su Badoo?

Conclusa la parte di creazione del profilo, si può iniziare a conoscere le persone. Bisogna premere la voce “Incontri” per trovare le persone compatibili con te. Per ogni profilo che viene visualizzato è possibile esprimere il proprio parere molto positivo, positivo o negativo, attraverso delle icone dedicate. Per incontrare le persone si può ricorrere alla sezione “Ricerca” in cui si raccolgono tutti i profili più vicini geograficamente: di ognuno sono visibili informazioni personali e viene mostrato se sono online o meno. La sezione “Incontri” invece presenta il profilo completo delle persone iscritte a Badoo che sono selezionate dall’algoritmo sulla base degli interessi espressi.

Dopo aver aperto il profilo di una persona di tuo interesse, puoi visualizzare varie informazioni e decidere se metterti in contatto diretto, cliccando il pulsante “Chatta subito”. Tra le varie funzioni proposte ci sono: inserire la persona nella lista dei preferiti, per contattarla in un secondo momento, inviare un regalo virtuale cliccando sul pulsante dei “tre puntini” oppure, in caso di fastidio, segnalare e bloccare cliccando le rispettive voci “Blocca” o “Segnala”.

Inoltre Badoo permette di visualizzare gli utenti che hanno visualizzato il tuo profilo: basta fare clic sulle voci “Visite” e “A chi piaci” per avere a disposizione l’elenco di chi ha visualizzato il tuo profilo e ti ha votato.

La funzione Live su Badoo

Nel 2018 è stata introdotta una nuova funzione per gli utenti su Badoo che è quella della live. Con la funzione Badoo live è possibile trasmettere dei video in diretta per raccontare che cosa ti piace e chi sei. Il contenuto trasmesso può essere visto da tutti gli iscritti che avranno la possibilità di interagire in modo più immediato e rapido. Invece chi preferisce sfruttare questa funzione come spettatore può farlo: basta andare nella sezione Live di Badoo e vedere le dirette più popolari del momento. Molte persone hanno rivelato di essersi conosciute proprio attraverso questo strumento che ha il potere di rompere le barriere virtuali.

Badoo è gratis?

Badoo è un servizio gratuito, ma propone diverse funzionalità a pagamento. Badoo Premium è un servizio a pagamento in modalità di abbonamento, che consente di accedere alle seguenti funzionalità:

scoprire a chi piaci;

attivare la modalità invisibile per vedere i profili di altri utenti senza far sapere loro che lo hai fatto;

annullare l’ultimo voto, cioè cancellare i “no” che hai indicato durante il gioco degli Incontri;

contattare per primo gli utenti più popolari o i nuovi arrivati su Badoo.

Questa piattaforma inoltre offre un sistema di ranking perché attraverso la compilazione del profilo e delle interazioni, ti permette di essere più o meno popolare. Di conseguenza chi ha un profilo popolare è più visibile e quindi può essere visitato più frequentemente, viceversa avviene per chi ha un profilo poco popolare.

Per scalare questa classifica di ranking è possibile acquistare dei crediti virtuali con denaro reale: i crediti di Badoo possono essere utilizzati in modi diversi, come per sponsorizzare la tua foto, messaggiare con più utenti, conoscere più persone e altro ancora. Ecco quali sono nello specifico:

scalare la vetta che ti permette di salire in alto nella lista delle persone presentate agli altri utenti;

riflettori che fa in modo che il profilo venga visto da tutti nella tua area geografica di riferimento;

promuovere la foto per mettere in evidenza la tua foto migliore;

più visualizzazioni per fare in modo che il tuo profilo venga mostrato più spesso nel gioco degli incontri.

Il prezzo per l’acquisto di questi crediti varia a seconda del pacchetto che viene acquistato. A livello di azioni, Badoo spiega che usando i crediti è possibile ottenere a livello numerico 3 volte più messaggi, 5 volte più visite, 10 volte più visite e matches, 3 volte più matches e 4 volte più likes.

In alternativa esiste un secondo metodo a pagamento che garantisce un’alta visibilità su Badoo che è quello dei noti Super Poteri. In questo caso è necessario sottoscrivere un abbonamento che garantisce dei vantaggi immediati: scoprire le persone che ti vogliono conoscere, chi ti ha aggiunto nella lista dei preferiti, conoscere i nuovi iscritti al servizio etc. Questo servizio può essere provato anche in versione gratuita, invitando i tuoi amici ad iscriversi a Badoo tramite email.

I vantaggi di Badoo

Badoo è una piattaforma tra le più utilizzate per chi vuole fare nuove conoscenze, ecco quali sono i suoi principali vantaggi:

vanta un altissimo numero di iscritti in tanti paesi del mondo e negli ultimi anni è stata l’app di dating più scaricata in Italia;

l’app, fruibile sia da iOS che Android, può essere usata in qualsiasi momento della giornata e ovunque ci si trovi, favorendo la nascita di tantissime nuove relazioni;

il sistema di notifiche di like e messaggi viene segnalato in tempo reale, esattamente come in qualsiasi social network;

ci sono i profili verificati, come nel caso di Instagram, che hanno una spunta blu Si tratta di un incentivo per iniziare una conversazione via chat: per avere la spunta blu è necessario collegare il proprio account Badoo all’account instagram con una foto o con il numero di cellulare.

Come cancellarsi o disattivare Badoo?

Chi desidera eliminare il proprio account su Badoo può farlo in modo molto semplice. Basta cliccare l’icona dell’omino e poi la sezione Impostazioni e la voce Account. Nella nuova schermata che si apre, in basso, c’è il link per procedere con la cancellazione definitiva del profilo: si clicca “Elimina account” e il tasto “Continua”.

Disattivare il profilo su Badoo è un’azione temporanea e reversibile: in pratica si decide di prendere privato il proprio profilo, in modo che nessuna possa raggiungerti. La procedura da seguire è uguale a quella di cancellazione solo che alla fine bisogna cliccare su “Nascondere il tuo account” e poi su “Rimani” su Badoo.