Chi è Augusta Montaruli, la deputata di cui tutti parlano

Fonte: ANSA Augusta Montaruli

“La politica è un’arte nobile ma io non ho sangue blu. Pellegrina, avvocato penalista. Italiana militante, deputato Fdi”. Così si presenta Augusta Montaruli nella sua biografia di X. Attualmente ricopre la carica di vice capogruppo di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale è legata sin dagli inizi della sua militanza in Azione Giovani.

La carriera politica di Augusta Montaruli

Classe 1983, Augusta Anita Laura Montaruli è nata da genitori pugliesi ma ha sempre vissuto a Torino, sua città d’origine. Nel capoluogo piemontese ha studiato Giurisprudenza, laureandosi a pieni voti e intraprendendo successivamente la carriera di avvocato penalista dal 2016.

Alla professione di avvocato, la Montaruli ha da sempre affiancato l’impegno politico. Già nel corso degli studi universitari, infatti, era stata eletta rappresentante degli studenti per il FUAN, acronimo di Fronte Universitario d’Azione Nazionale, un movimento politico costituito a Roma nel 1950 da studenti di estrema destra, poi sciolto nel 1996. A questo è seguita l’iscrizione ad Azione Giovani, organizzazione giovanile del partito politico italiano Alleanza Nazionale, al quale ha aderito giovanissima anche Giorgia Meloni.

Fedelissima all’attuale Presidente del Consiglio, i suoi incarichi hanno spaziato da Assessore alla Cultura e consigliere comunale a San Mauro Torinese (2007-2010), consigliere regionale in Piemonte per il Popolo della Libertà (2010-2014) e, ruolo che ancora ricopre, deputata alla Camera per Fratelli d’Italia a partire dal 2018.

Fonte: IPA

Quando il partito di Giorgia Meloni è salito al governo, Augusta Montaruli è stata nominata sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca, carica che ha ricoperto fino al 2023 quando si è dimessa a causa del coinvolgimento e della condanna per peculato nell’inchiesta ribattezzata Rimborsopoli. Nel 2023 la deputata è stata nominata componente della Commissione di Vigilanza Rai, diventando poi presidente della stessa.

Perché si è tornato a parlare della deputata

Augusta Montaruli ha spesso fatto parlare di sé. Oltre al caso Rimborsopoli, la deputata di Fdi era stata posta al centro dell’attenzione a causa di una foto mostrata a DiMartedì, il talk politico di Giovanni Floris, foto che la ritraeva giovanissima insieme a un gruppo di destra a Predappio tra croci celtiche e saluti romani da lei definita “un errore di gioventù”.

L’ultimo episodio in ordine cronologico ha avuto come scenario lo studio di Tagadà, altro talk politico sempre in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella. Montaruli è stata ospite insieme a Marco Furfaro, deputato alla Camera per il Partito Democratico. Parlando del caso Almasri c’è stata una escalation di frecciatine, tra cui quella di Furfaro che ha ricordato senza troppi giri di parole la condanna della deputata. A questo punto, dopo l’ennesima critica a Fdi per aver mandato in televisione una persona con la fedina penale sporca, la Montaruli ha ripetuto più volte “bau bau”, scimmiottando il verso di un cane e lasciando basiti i presenti.

Vita privata

Augusta Montaruli è stata sposata con Maurizio Marrone, dirigente di Fratelli d’Italia e attualmente Assessore della Regione Piemonte, conosciuto per essere fedele ai principi espressi nel Manifesto di Pro Vita & Famiglia e aspramente criticato per aver istituito il fondo Vita Nascente in Piemonte.