Amanda Knox, cosa fa oggi

Amanda Knox, la nuova vita dopo il delitto di Perugia: il marito Christopher, i due figli, la carriera tra libri e podcast e i progetti per il futuro

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Quasi vent’anni dopo il delitto di Meredith Kercher a Perugia, Amanda Knox ha costruito una vita molto diversa da quella della studentessa americana che nel 2007 finì al centro di uno dei casi giudiziari più seguiti a livello internazionale.

Dopo aver trascorso quattro anni in carcere ed essere stata definitivamente assolta dall’accusa di omicidio dalla Corte di Cassazione nel 2015, è tornata negli Stati Uniti. Qui ha deciso di ricominciare.

Oggi è scrittrice, podcaster e madre di due bambini. Al suo fianco c’è Christopher Robinson, conosciuto dopo la conclusione della vicenda giudiziaria. Insieme hanno costruito una famiglia, ma anche diversi progetti professionali.

Amanda Knox oggi: dai libri al podcast con il marito

Dopo la scarcerazione, Amanda Knox si è laureata in scrittura creativa all’Università di Washington e ha iniziato a lavorare nel mondo dell’informazione. Nel 2013 ha pubblicato l’autobiografia Waiting to Be Heard, diventata un bestseller negli Stati Uniti.

Negli anni successivi ha condotto podcast, lavorato come giornalista e partecipato a progetti dedicati alle condanne ingiuste e al rapporto tra cronaca e sensazionalismo mediatico.

Nel 2025 è arrivato il suo secondo libro, Free, ma pure il lavoro come produttrice esecutiva della miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox. Il racconto pubblico della sua esperienza continua però a suscitare polemiche, soprattutto da parte della famiglia di Meredith Kercher, che ha più volte criticato i nuovi progetti legati alla vicenda di Perugia.

Uno degli ultimi lo spettacolo Carthweel, un monologo in cui affronta il tema della maternità e il modo in cui racconterà ai figli gli eventi che hanno segnato la sua vita. Ospite di Verissimo, ha respinto le accuse di voler trasformare una tragedia in intrattenimento.

“Non faccio ironia su un omicidio – ha dichiarato riferendosi anche alla famiglia di Meredith – La sua famiglia ha perso una figlia e una sorella nel modo più atroce possibile e quindi sono giustificati nel sentirsi per sempre arrabbiati, però mi spiace che si sentano feriti dalla persona sbagliata”.

Con Christopher Robinson conduce inoltre il podcast Labyrinths, lanciato nel 2020 e dedicato a storie di persone che hanno attraversato momenti difficili cercando poi di ritrovare la propria strada.

IPA

Chi è Christopher Robinson, il marito di Amanda Knox

La svolta nella vita privata è arrivata nel 2015. Pochi mesi dopo l’assoluzione, Amanda Knox ha incontrato Christopher Robinson alla presentazione di War of the Encyclopaedists, libro scritto da lui insieme a Gavin Kovite. Robinson, scrittore e poeta originario dello Stato di Washington, all’epoca conosceva solo superficialmente la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Amanda.

I due sono diventati una coppia alla fine dello stesso anno e nel 2016 hanno iniziato a convivere. Nel dicembre 2018 si sono sposati privatamente, per poi celebrare l’unione il 29 febbraio 2020 con un matrimonio a tema spaziale.

La Knox ha raccontato di aver trovato in Christopher una persona capace di guardare oltre la sua storia giudiziaria. “Mi ha dato la grazia e lo spazio per essere semplicemente me stessa”, ha spiegato parlando del loro rapporto.

Amanda Knox e Christopher Robinson sono diventati genitori nel 2021, con la nascita della primogenita Eureka Muse. Due anni più tardi, nel settembre 2023, è arrivato Echo. La coppia ha cercato di mantenere entrambi lontani dai riflettori, pur raccontando alcuni aspetti della propria esperienza di genitori.