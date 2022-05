Frasi per dire “mi manchi” a una persona che ami

Far sapere a una persona a cui vogliamo bene che ci manca non è mai sbagliato. Che la nostalgia sia dovuta a una distanza chilometrica o a un allontanamento a causa di un litigio o di una particolare situazione, spesso per accorciare le distanze e sbloccare relazioni rimaste in stand by, trovare le parole giuste per far sapere all’altro quanto abbiamo bisogno di riavere la sua presenza nella nostra vita è fondamentale. I modi per farlo sono tanti e possono essere romantici, toccanti o anche ironici. Se vuoi dedicare qualche frase efficace a una qualsiasi persona speciale della tua vita, la tua compagna o il tuo compagno, un’amica o un amico, un figlio o un genitore per fargli sapere quanto l’apprezzi e come rappresenti un appoggio sul quale puoi sempre contare, con DiLei, trovi una selezione di frasi per dire “mi manchi”, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi per dire “mi manchi”

La mancanza è sinonimo di assenza e il termine indica proprio la sensazione che si sperimenta quando non si ha accanto una persona amata. Dire “mi manchi” significa far sapere all’altro che ha lasciato un vuoto nella tua vita. Si tratta di una dichiarazione d’amore rafforzata dalla nostalgia per una presenza che precedentemente era normale. Se si sta cercando la frase ideale per comunicare tutto l’affetto che si prova per qualcuno, di seguito trovate una serie frasi e aforismi per dire “mi manchi”, dai quali si può prendere spunto per una dedica speciale.

Senza la tua presenza il mondo si è svuotato. Mi manca tutto di te: la risata, lo sguardo, i congiuntivi mancati, gli sms, le chiacchierate. Tutte quelle cose insignificanti che valgono tutto per me, perché sono tue. (Alessandro D’Avenia)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia. (Victor Hugo)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce. (Frida Kahlo)

Con la tua immagine e con il tuo amore tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri; ed io sono ogni ora con essi, ed essi con te. (William Shakespeare)

Mi manchi profondamente, insondabilmente, insensatamente, terribilmente. (Franz Kafka)

Se avessi un solo fiore per ogni volta che penso a te, potrei camminare per sempre nel mio giardino. (Claudia Adrienne Grandi)

Torna da me. Sia pure come un’ombra, sia pure come un sogno. (Euripide)

Ero così vicino a te che ho freddo vicino agli altri. (Paul Éluard)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

L’assenza affila l’amore, la presenza lo rafforza. (Thomas Fuller)

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai. (Gabriel García Márquez)

Non dimenticarti mai di me, perché se solo io pensassi che tu possa farlo, non ti lascerei mai. (A. A. Milne)

Frasi per dire “mi manchi” a un uomo

Gli uomini sono generalmente considerati poco amanti delle grandi parole e meno romantici delle donne. Ma a prescindere dal sesso, a ogni persona fa piacere sapere di essere importante per qualcun altro, a tal punto da far provare nostalgia se non si è presenti. Per trovare un giusto modo per far emozionare il partner o chi si ama, qui alcuni esempi di aforismi per dire “mi manchi” a un uomo.

La mancanza di te è come dover respirare sott’acqua. (Stephen Littleword)

Perché anche una scheggia di distanza tra noi è esasperante. (Veronica Roth)

Mi manchi in modi che nemmeno le parole possono capire. (Gemma Troy)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia… Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)

Dicono che quando ti manca qualcuno probabilmente lui sente lo stesso, ma non penso sia possibile che tu senta la mia mancanza come io sento la tua ora. (Edna St. Vincent Millay)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. (Charles Dickens)

Amare è così breve, dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

Soffrire per l’assenza di chi si ama è un bene in confronto a vivere con chi si odia. (Jean De La Bruyère)

Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

Frasi per dire “mi manchi” a una persona speciale

Si può sentire la mancanza del proprio amore anche solo per un giorno o una settimana di assenza. Esternare questo sentimento è un modo delicato e dolce per ricordare a colui o colei a cui si vuol bene, quanto è importante e necessaria per noi. Che si tratti di nostalgia perché il partner è momentaneamente lontano fisicamente o di un raffreddamento da parte dell’altro nei nostri confronti, alcuni consigli su come dire “mi manchi a una persona speciale per accorciare le distanze.

L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle. (Gilbert Parker)

Perduto è tutto il tempo, che in amar non si spende. (Torquato Tasso)

Mi manchi ancora più di quanto avrei potuto credere; ed ero preparato al peggio. (Vita Sackville-West)

Quando tu mi guardi, quando pensi a me, io sono in paradiso. (William Makepeace Thackeray)

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. (Paulo Coelho)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

E sì, mi manca ancora. Per quanto incomprensibile possa essere, sento ancora la sua mancanza. La sento soprattutto in questo tipo di situazione, quando esco, quando mi siedo in un ristorante con qualcuno, quando viene un po’ di sole dopo che ha piovuto, quando la gente intorno parla del più e del meno, quando la normalità incalza. (Diego De Silva)

Il mio desiderio sarebbe che, per tutta la giornata, tu ti aggirassi invisibile accanto a me, e poi, la sera, quando sono solo, tu ti staccassi dalla parete. (Goethe)

Mi manca la tua voce perché è una sinfonia; il tuo profumo perché è un tesoro; il tuo sorriso perché è un gioiello; il tuo abbraccio perché è un capolavoro; e il tuo bacio perché è un miracolo. (Matshona Dhliwayo)

A volte, quando manca una persona sembra che l’intero mondo si spopoli. (Alphonse de Lamartine)

Frasi simpatiche per dire “mi manchi”

La mancanza che si prova per qualcuno può essere espressa anche in modo ironico, strappando così un sorriso al soggetto che ci provoca nostalgia. Trovare parole divertenti e originali per far sapere a qualcuno che ci manca, non solo scalderà il cuore, ma farà anche ridere l’altra persona. Ecco qualche aforisma e citazione simpatica per dire “mi manchi”.