Frasi d’auguri per la nascita: le più dolci per l’arrivo di un bimbo

Fonte: iStock Le più belle frasi d'auguri per una nascita

La nascita di un figlio è di gran lunga l’evento più importante per una coppia: è il miracolo della vita che si compie, e l’arrivo di un bimbo che porterà tanta gioia e felicità in famiglia. Notti insonni, pannolini cambiati in continuazione e poppate a qualsiasi ora del giorno (e della notte!) sono solo il piccolo prezzo da pagare per poter assaporare l’immensa emozione di diventare mamma e papà. C’è tempo per prepararsi a quel momento, ma in fondo 9 mesi sono pochissimi per essere davvero pronti – eppure sono anche terribilmente lunghi, quando non si ha altro desiderio che stringere quel fagottino tra le braccia.

Quando finalmente il momento arriva, gioia e dolore si mescolano in un turbinio di sentimenti che fanno esplodere d’amore il cuore di mamma e papà. Ma non solo: amici e parenti si stringono attorno ai neo genitori, per festeggiare il lieto evento. E cosa c’è di più tenero di un bigliettino dolcissimo da regalare alla famiglia, per ricordare l’emozione di quei giorni memorabili? Se le parole non arrivano, nessuna paura. Su DiLei abbiamo raccolto le più belle e commoventi frasi d’auguri per la nascita: non dovrai far altro che scegliere quella che senti più tua, e siamo sicuri che farai una splendida sorpresa alla neo mamma.

Frasi auguri nascita semplici

Quando nasce un bimbo, è sempre una grandissima emozione per tutti. Spesso si è soliti accogliere il nuovo arrivato con un regalino, ma la sorpresa più bella non può che essere un biglietto d’auguri che riuscirà persino a strappare una lacrimuccia (l’ennesima!) alla mamma e al papà. Ecco alcune frasi d’auguri semplici e commoventi, tutte da copiare.

Che la vostra vita e la sua possano essere piene di gioia e tenerezza. Auguri mamma e papà!

Non c’è niente di più bello di una nuova vita che nasce. Auguri ai genitori!

Che questo piccolo capolavoro possa restare per sempre il simbolo del vostro amore.

Un grande augurio di benvenuto a questa piccola creatura venuta al mondo.

Quando nasce una creatura, nascono con lei anche due nuovi genitori. Auguri a voi!

Che ogni istante della sua vita sia pieno della stessa gioia e tenerezza di questo momento.

Benarrivato al piccolo e buon lavoro a voi genitori!

È nato un nuovo angioletto che prima sceglieva dal cielo la famiglia migliore in cui capitare, poi l’ha decisa. La fortuna è stata dalla vostra parte!

Un dolce angelo ha rinunciato alle sue ali ed è sceso in terra e regalarci questa nuova vita. Un grande augurio per questa bellissima creatura venuta al mondo!

Un abbraccio a chi è appena arrivato e ha già rapito il nostro cuore.

Tanti auguri a mamma e papà, oggi per voi è una giornata speciale che inaugura una nuova vita.

Mamma e papà, tantissimi auguri per un inizio scoppiettante.

Frasi auguri nascita bimba

Fiocco rosa alla porta: è nata una splendida femminuccia. Sai già che sarà l’amore del papà, una donnina in miniatura che porterà immensa allegria in casa. Come augurare il benvenuto ad una principessina? Scopriamo insieme le frasi più toccanti da dedicare alla famiglia.

Un grande augurio di benvenuto alla piccola.

Vorrei essere una fata e con la mia bacchetta magica dare felicità e una vita serena alla tua piccola. Che sia così, con tutto il mio cuore.

Un bocciolo di rosa si è appena schiuso… Abbiatene cura con tanto amore!

Dall’amore è nata una vita nuova. Dall’amore essa trarrà l’energia necessaria per crescere. Con affetto, auguri a tutti voi.

Benvenuta alla nostra piccolina di casa, ti staremo accanto in ogni momento.

Diamo il benvenuto alla bimba con l’augurio che raccolga per voi tutta la gioia e la felicità del mondo. Felicitazioni!

Congratulazioni! Vi auguro che questa bimba fiorisca meravigliosamente come una rosa e illumini il vostro mondo.

Per quanto sia piccola ha già conquistato i nostri cuori. Congratulazioni per la nascita di questa dolce principessa!

È la più bella bambina del mondo! Congratulazioni!

Una bimba porterà gioia, risate e serenità a te e alla tua famiglia. Congratulazioni!

Dopo nove mesi di attesa, la tua bambina ha finalmente fatto il suo ingresso nel mondo. Possa l’amore e la benedizione di Dio essere sempre con voi. Congratulazioni!

Congratulazioni alla coppia più meravigliosa che conosco per l’arrivo di una bellissima principessa!

Frasi auguri nascita bimbo

E se è invece un maschietto? Inutile dirlo: sarà il “cocco di mamma”. Ma non appena crescerà un pochino, potrà divertirsi a fare l’ometto con il suo papà, tra giochi avventurosi e mille imprese fuori casa. Ecco le frasi più dolci per fare gli auguri ad un bimbo appena nato.

Non vediamo l’ora di poter spupazzare il nuovo arrivato. Tanti auguri alla mamma e al papà, ottimo lavoro!

Benvenuto cucciolino. A te i genitori migliori del mondo.

Sotto le ali di un angelo biondo è nato il bimbo più bello del mondo!

Non pensavamo che un bambino tanto piccolo potesse portare tanta gioia.

Un figlio è una benedizione, ad ogni suo sorriso vi darà la pace. Congratulazioni!

Benvenuto al nuovo arrivato: non gli potevano capitare due genitori più simpatici!

Che questo piccolo possa trarre da due splendidi genitori come voi tutta l’energia necessaria per vivere intensamente la vita che lo attende. Auguri affettuosi!

Avete fatto un autentico capolavoro. Congratulazioni ai due artisti e alla loro piccola, grande opera d’arte!

Un figlio è come un libro: in lui leggiamo, in lui possiamo scrivere. Auguri di cuore per l’incipit della nuova bellissima storia che avete saputo creare.

È davvero un bel bimbo, complimenti! Sono sicuro che crescerà più affascinante e forte del papà, e più bello e dolce della mamma!

Complimenti! Siete diventati genitori di uno splendido bambino che riempirà di gioia ogni giorno della vostra vita. Vi giungano vivissimi i nostri migliori auguri.

Frasi auguri per i gemelli

Sono due! Quando in famiglia arrivano i gemelli, l’emozione è tantissima. E altrettanto il caos che seguirà alla nascita: mai come in questo frangente mamma e papà hanno bisogno di tutto l’affetto e la vicinanza dei loro cari. Anche un biglietto d’auguri è sicuramente ben gradito, utile per sdrammatizzare un po’ l’enorme impegno che si preparano a vivere. Ecco le congratulazioni ideali, che giocano sull’ironia.

I migliori auguri per la nascita dei gemelli. Con loro, tutto doppio. Doppio sonno, doppio latte, doppi pannolini, ma anche doppie coccole e doppio amore!

Avere due gemelli significa che i genitori non potranno mai litigare su chi deve tenere in braccio il bambino. Congratulazioni!

Quel pancione era in realtà uno scrigno che custodiva due gioielli preziosissimi. Auguri infiniti alla nuova famiglia!

La cicogna era di buon umore quando è venuta da te. Congratulazioni per la nascita di questi due bellissimi angioletti!

Due benedizioni, due motivi per festeggiare: tanti auguri ragazzi, ora la vostra vita è ancora più piena!

Avere due due gemelli significa avere più amore da dare di quanto di pensava di possedere. Congratulazioni!

Non è economico andare a letto presto per risparmiare le candele se il risultato sono dei gemelli.

Almeno non dovrete impazzire per due feste ci compleanno: congratulazioni ragazzi!

Ci sono due cose nella vita per le quali non saremo mai preparati: i gemelli.(Josh Billings)

I gemelli hanno un legame speciale. Si sentono più sicuri tra loro che con i loro coetanei. (Jeanne Phillips)

Non è poi così brutto avere due gemelli. Quando uno piange, non si riesce a sentire l’altro. (Milton Berle)

Frasi d’auguri famose

Se sei a corto di idee per fare gli auguri ad una mamma, puoi semplicemente attingere alle più famose citazioni d’autore sulla nascita: molti sono gli scrittori che hanno celebrato il miracolo della vita, con parole dolcissime che faranno battere più forte il cuore ai neo genitori.

Nascere è ricevere tutto un universo in regalo. (Jostein Gaarder)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore”. (Rabindranath Tagore)

La nascita è l’improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto. (William Macneile Dixon)

I bambini sono degli enigmi luminosi. (Daniel Pennac)

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 1) a essere contento senza motivo, 2) a essere sempre occupato con qualche cosa, 3) a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. (Paulo Coelho)

I bambini sono come marinai: dovunque si posano i loro occhi è l’immenso. (Christian Bobin)

Appena nati, i bambini tengono l’aldilà ancora stretto nelle loro manine rinchiuse. (Fabrizio Caramagna)

Un bambino appena nato è come l’inizio di tutte le cose: è stupore, speranza, infinite possibilità. (Eda J. Le Shan)

Frasi simpatiche per la nascita

Sappiamo tutti che un neonato è impegnativo, e nei mesi seguenti la sua nascita ci saranno molte cose da fare (e molte notti insonni da trascorrere). Perché non riderci su? Ecco alcune frasi divertentissime d’auguri per la nascita di un bebè, che faranno sicuramente spuntare un sorriso sulle labbra di mamma e papà.

Cari mamma e papà, il vostro mondo non sarà più lo stesso: questo/a bambino/a renderà il vostro amore più forte, i vostri giorni più brevi, le vostre notti più lunghe e il vostro conto in banca più… vuoto!

La domanda sorge spontanea: un bambino così bello da dove è saltato fuori? Congratulazioni!

Auguri mamma e papà. Siete i benvenuti nell’esclusivissimo club degli insonni!

La nascita di un figlio segna l’alba di una nuova vita… A proposito, abituatevi a vedere l’alba ogni giorno nei mesi a venire!

Questa creatura l’avete voluta, cercata, aspettata e, ora, eccola qui. Bene, ne riparliamo tra qualche mese…

Benvenuti nel club dei genitori: da ora in poi dormirete poco, imparerete tanto e donerete amore come non avete mai fatto.

Auguri immensi per questo piccolo. Ricordate, però, una cosa: la frase “Dorme come un bambino” è stata detta da chi non ne ha mai avuto uno!

A giudicare dal pianto di quando è appena nato potrebbe avere un futuro da tenore. Auguri al nuovo Pavarotti!

Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

Auguri piccolo! Hai preso gli occhi e le guance dalla mamma/dal papà. Speriamo non sia lo stesso anche per il carattere…

Frasi nascita canzoni: le più toccanti

Perché non fare gli auguri in musica? Sono moltissimi i cantanti che hanno scritto strofe semplicemente meravigliose sulla nascita, messaggi d’amore che ci fanno venire i brividi ogni volta che li ascoltiamo. Da Eros Ramazzotti a Claudio Baglioni, ecco le canzoni più belle da dedicare ad un neonato.