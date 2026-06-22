Sofia ed Emma: quando il dolore degli altri diventa uno spettacolo

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ANSA Sofia Barbieri, morta in un uncidente a Ceriale

La morte di Sofia Barbieri e il video diffuso dopo l’incidente riaprono una domanda scomoda sul valore dell’empatia.

La morte di Sofia Barbieri ha sconvolto il Savonese e acceso una riflessione che va ben oltre la cronaca. La giovane, 23 anni, ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia, nel territorio di Ceriale. Una tragedia che ha spezzato una famiglia e una comunità intera, resa ancora più dolorosa dalla diffusione sui social di un video girato poco dopo lo schianto.

Sofia era la figlia di Barbara De Stefano, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale. Secondo quanto emerso, la ragazza viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un’amica quando il mezzo si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una neopatentata. L’impatto è stato violentissimo e le due giovani sono state sbalzate sull’asfalto.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e Sofia è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante i tentativi dei medici, però, le ferite riportate erano troppo gravi e la giovane è morta poco dopo il ricovero. L’amica che viaggiava con lei, indicata con le iniziali E.B., è ricoverata nello stesso ospedale e le sue condizioni vengono descritte come gravi. Ha già subito l’amputazione di un piede.

Mentre familiari, amici e cittadini cercavano di fare i conti con una notizia devastante, sui social ha iniziato a circolare un video destinato a suscitare indignazione. Nelle immagini un ragazzo commenta quanto accaduto con toni che molti hanno giudicato irrispettosi e offensivi nei confronti della vittima. Il filmato si è diffuso rapidamente online, generando migliaia di reazioni e alimentando una forte polemica.

Travolto dalle critiche, il giovane ha pubblicato un secondo video nel quale ha chiesto scusa. Ha dichiarato di non aver compreso la gravità della situazione, di essere ubriaco nel momento in cui lo girava, e di vergognarsi profondamente delle parole pronunciate. Scuse che, tuttavia, non sono bastate a placare la rabbia e lo sgomento di fronte a immagini che hanno colpito l’opinione pubblica quasi quanto la tragedia stessa.

Ed è forse qui che questa vicenda smette di essere soltanto una notizia.

Perché il punto non è il singolo ragazzo.

Non è nemmeno il video.

Il punto è ciò che quel video racconta di noi.

Ogni volta che accade qualcosa di simile, il dibattito si concentra immediatamente sui social network. C’è chi propone divieti, chi invoca controlli più severi, chi attribuisce alle piattaforme ogni responsabilità. Eppure sarebbe troppo facile fermarsi lì.

I social non creano la mancanza di empatia.

La rendono visibile.

Mostrano comportamenti che esistono già e che, forse, per troppo tempo abbiamo preferito ignorare.

Una volta le tragedie avevano testimoni. Oggi sempre più spesso hanno spettatori. È una differenza sottile ma enorme. Il testimone osserva qualcosa che lo coinvolge umanamente, che lo costringe a confrontarsi con il dolore e con la fragilità della vita. Lo spettatore, invece, guarda una scena che percepisce distante da sé, quasi irreale, come se appartenesse a qualcun altro.

Forse è proprio questa distanza emotiva il problema più grande del nostro tempo. Perché quando il dolore degli altri smette di riguardarci davvero, diventa più facile filmarlo. Diventa più facile commentarlo. Diventa persino possibile scherzarci sopra senza rendersi conto della gravità di ciò che si sta facendo.

La domanda che dovremmo porci è allora un’altra: cosa porta una persona a prendere in mano un telefono davanti a una tragedia invece di fermarsi in silenzio?

Cosa ci spinge a trasformare ogni evento, anche il più drammatico, in qualcosa da registrare, commentare e condividere?

Viviamo immersi in una cultura dell’esposizione continua. Fotografiamo i nostri pasti, raccontiamo le nostre giornate, documentiamo ogni esperienza. Non c’è nulla di sbagliato nel condividere la propria vita. Il problema nasce quando perdiamo la capacità di distinguere ciò che può essere raccontato da ciò che dovrebbe essere semplicemente rispettato.

Esistono momenti che chiedono discrezione.

Momenti che richiedono silenzio.

Momenti nei quali l’essere umano dovrebbe prevalere sul bisogno di apparire.

La morte di una ragazza di 23 anni è uno di questi.

Per questo la vicenda di Sofia Barbieri colpisce così profondamente. Perché accanto al dolore di una famiglia che piange una figlia c’è l’immagine di una società che sembra sempre più incapace di fermarsi davanti alla sofferenza degli altri.

Non sappiamo cosa abbia realmente pensato quel ragazzo in quei momenti. Non sappiamo se fosse sotto shock, come ha raccontato. Ma sappiamo che una giovane donna aveva appena perso la vita e che qualcuno ha sentito il bisogno di trasformare quella tragedia in un contenuto.

Ed è questa, forse, la parte più inquietante.

Perché il contrario dell’umanità non è l’odio.

È l’indifferenza.

E ogni volta che il dolore di qualcuno diventa uno spettacolo, dovremmo domandarci non soltanto chi ha acceso quella telecamera, ma anche che tipo di società stiamo costruendo.