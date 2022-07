“Caro Federico, oggi avresti 35 anni. Non smettere mai di dirmi la tua verità”

Fonte: Facebook Lino e Federico Aldovrandi

“Se pesco chi un giorno ha detto che il tempo è un gran dottore.. Lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare..”. Lo cantava Loredana Berté in una della sue canzoni più belle, Sei bellissima.

Chissà quante volte devono averlo pensato Patrizia e Lino Aldovrandi, da quella maledetta domenica 25 settembre 2005, quando il loro figlio 18enne, Federico, è stato massacrato, all’alba, da 4 poliziotti della questura di Ferrara, poi condannati per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi” dopo un lungo processo, conclusosi in Cassazione (3 anni e mezzo di carcere, con l’indulto dopo 6 mesi tornati in servizio).

Il 17 luglio 2022 Federico avrebbe compiuto 35 anni. Da allora, i suoi genitori sono orfani. Perché, come scrive papà Lino in un bellissimo e commovente post su Facebook “se anche il tempo passa, un genitore, orfano di un figlio, nel tuo caso ucciso senza una ragione, sopravvive soltanto”.

“La bellezza e la presenza di altri figli intorno, sarà comunque per quel genitore orfano di un figlio, sempre molto importante, ed anche se in un certo senso lo aiuterà, il sorriso di quel figlio ed il suo sguardo gli mancheranno maledettamente. Ognuno di noi è unico ed ha un solo cuore che batte nel petto. E quel cuore non potrà mai essere sostituito..”.