Egonu portabandiera olimpica, un bel messaggio per lo sport (e non solo)

Quando le hanno comunicato che avrebbe portato la bandiera olimpica alla cerimonia di inaugurazione a Tokyo 2020, Paola Egonu è scoppiata in lacrime.

“Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, ha detto la pallavolista azzurra.

Nata a Cittadella, in provincia di Padova, nel 1998 da genitori nigeriani, Paola Egonu è una delle atlete più apprezzate a livello internazionale, per le sue doti sportive ma anche per la grinta e la spavalderia con cui affronta le sfide sul campo e nella vita.

Giovanissima si è ritrovata titolare della nazionale femminile di pallavolo e con la Imoco Volley Conegliano, la squadra in cui gioca, ha vinto praticamente tutto. È stato dopo una delusione sportiva, però, che ha deciso di fare coming out, confessando al mondo di avere una fidanzata: era il 2018, Egonu aveva solo 20 anni e aveva appena perso la finale del Campionato del mondo con le Azzurre.

Un messaggio forte, controcorrente rispetto a un settore, quello dello sport, in cui la sessualità, quando non etero, è vissuta come un tabù, qualcosa da tenere nascosta per via di pregiudizi e discriminazioni. Paola, invece, è figlia di una generazione che non scende a compromessi e che vuole essere libera di essere ciò che è.

“Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna”, ha detto poco tempo fa al Corriere della Sera a proposito del suo coming out.

Una scelta coraggiosa, ancora di più se si considera che Paola è una ragazza nera, cresciuta in un’Italia che negli ultimi anni ha un forte problema col razzismo. E negarlo è solo volersi girare dall’altra parte, come ha confessato anche Miriam Sylla, capitana della nazionale di volley e grande amica di Egonu: “Non vorrei scatenare polemiche, più volte mi è stato detto di fare solo l’atleta: però uno sportivo ha anche una testa pensante. Non si può generalizzare, ma nemmeno sostenere che l’Italia non è razzista”. Insieme hanno condotto le Azzurre sui gradini più alti del podio negli ultimi anni e insieme intendono dare battaglia alle Olimpiadi per portare a casa quella medaglia d’oro che non è ancora mai arrivata.

Paola Egonu portabandiera olimpica è più di una scelta al merito sportivo, è una scelta che lancia un messaggio chiaro, al mondo dello sport e non solo.