Come “Il fiume e l’oceano” per non avere più paura dei cambiamenti

“Dicono che prima di entrare in mare, il fiume trema di paura”, scrive Kahil Gibran. Esattamente come facciamo noi, tutte le volte che dobbiamo affrontare un cambiamento. Perché l’ignoto ci spaventa, ci terrorizza. Ci paralizza. Così rimandiamo quel momento fino all’inevitabile, fino a all’instante in cui tutto ci piove addosso prepotentemente, altre volte violentemente, e ci travolge come uno tsunami.

Eppure anche quando ci troviamo nel mezzo del più straordinario cambiamento, guardiamo ancora indietro, perché abbiamo paura. Come delle barche in mare aperto, dirette verso destinazioni sconosciute, volgiamo lo sguardo verso quel molo che siamo state costrette a lasciare e che ci faceva sentire al sicuro. Perché in quella gabbia dorata sapevamo come muoverci e cosa aspettarci, e questo ci bastava per sopravvivere.

Ma la corrente del cambiamento è più forte di ogni cosa e non la possiamo fermare. Guardare indietro non ci permetterà di fermare l’inevitabile, perché “Il fiume non può tornare indietro, nessuno può tornare indietro”. Così scrive Kahil Gibran in quella splendida poesia “Il fiume e l’oceano” che ci insegna a non avere paura dei cambiamenti, anche di quelli inaspettati, grandiosi e apparentemente inspiegabili, anche di quelli che stravolgono la nostra stessa esistenza.

Perché questi sono inevitabili. Perché ci permettono di crescere, di evolvere di migliorare. Di accogliere le infinite possibilità che la vita ci offre. E allora dedicatevela questa poesia di Kahil Gibran. Fatelo per ricordarvi sempre che dietro a ogni cambiamento si nasconde un universo tutto da esplorare. Fatelo, e lasciatevi andare.