Pomodoro, come utilizzarlo in cucina

Il pomodoro è uno tra gli ingredienti più utilizzati in cucina perché è versatile, può essere utilizzato sia crudo che cotto in tutte le stagioni dell’anno. Che tu sia una cuoca esperta o alle prime armi, imparare come utilizzare e cucinare i pomodori può aiutarti ad arricchire e trasformare i tuoi piatti.

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo grazie anche all’utilizzo dei pomodori. Un nostro piatto simbolo è la pizza Margherita, amata per la sua semplicità: passata di pomodoro, mozzarella e foglie di basilico. La pizza è una di quelle pietanze in cui il pomodoro è re ed emerge in tutto il suo splendore.

Un piatto italiano popolare a base di pomodoro fresco è l’insalata Caprese, un fresco connubio di pomodori maturi, mozzarella fresca e foglie di basilico, il tutto irrorato con olio d’oliva.

Inoltre, la cucina italiana offre un’abbondanza di sughi per la pasta a base di pomodoro. Dal Bolognese, ricco e carnoso, al leggero e pungente sugo alla marinara, i pomodori aggiungono profondità e sapore a qualsiasi primo piatto.

Oltre alla pasta, i pomodori vengono utilizzati anche in zuppe tradizionali, come il minestrone, oppure in secondi piatti, sia come ingrediente principale che come aggiunta che regala quel gusto in più.

Il pomodoro nella cucina italiana

Oggi il pomodoro è un vero e proprio jolly in cucina, protagonista di innumerevoli ricette. La sua natura camaleontica si esprime nella varietà di piatti che lo vedono protagonista: dalle zuppe vellutate alle salse corpose.

I pomodori in scatola oggi sono senza dubbio un must della dispensa! Ma quale tipo scegliere? A seconda della ricetta, potrebbe essere necessario usare pomodori a dadini, pelati interi, passata… e la lista continua!

Qual è la differenza tra tutti questi tipi? Ogni tipo di pomodoro in scatola ha la stessa base di partenza: pomodori freschi (solitamente San Marzano o varietà simili) che vengono pelati, cotti e lavorati subito dopo la raccolta per mantenere quel sapore maturo e rosso che hanno nel loro momento di massimo splendore.

A seconda del tipo di pomodoro in scatola e della marca, gli ingredienti possono variare da una lista breve e semplice (pomodori, succo di pomodoro) a una leggermente più lunga se i pomodori sono stati lavorati con acido citrico, cloruro di calcio o includono aromi come basilico e aglio. Imparare a conoscerli e utilizzarli nel modo giusto può davvero fare la differenza in molte ricette.

Come cucinare con i pelati in scatola

I pomodori pelati interi sono tra i più versatili che puoi trovare in commercio. Con un po’ di creatività, puoi usarli in qualsiasi modo hai bisogno! Di per sé, sono perfetti per ricette a cottura lenta, così come per un sugo veloce e leggero.

I pomodori pelati interi possono essere facilmente trasformati a seconda delle tue necessità. Puoi tagliarli a dadini per ottenere pomodori a cubetti, passarli al passaverdure o schiacciali con uno schiacciapatate (o semplicemente con una forchetta).

Imparare a trasformare i pomodori pelati interi in base alle tue esigenze amplia le tue opzioni in cucina, ma ti permette anche di sfruttare al massimo ogni lattina, evitando sprechi e sperimentando con nuove texture e sapori.

Utilizzare i pomodori pelati in cucina

I pomodori pelati in scatola sono perfetti per arricchire tutti i piatti che vuoi con il loro sapore ricco e autentico. Ecco alcune idee su come utilizzarli:

Sugo per pasta: sono la base ideale per preparare un classico sugo al pomodoro. Soffriggi aglio e cipolla in olio d’oliva, aggiungi i pomodori pelati e cuoci a fuoco lento. Aggiungi erbe aromatiche come basilico o origano per un tocco di freschezza. Base per zuppe e stufati: i pomodori pelati sono perfetti per preparare zuppe robuste come il minestrone o stufati ricchi. Il loro sapore concentrato aggiunge profondità e corpo a questi piatti. Casseruole e piatti da forno: utilizzali per piatti al forno come la parmigiana di melanzane o le lasagne per un sapore di pomodoro genuino e una consistenza succulenta. Salse e condimenti: frullali per creare salse veloci per carne, pesce o verdure grigliate. Sono anche ottimi per preparare una salsa barbecue fatta in casa o una salsa marinara per frutti di mare. Pizze e focacce: usa i pomodori pelati come base per la salsa di pomodoro sulla tua pizza o focaccia. La loro consistenza e il loro sapore sono ideali per creare un equilibrio perfetto con gli altri ingredienti.

Come cucinare con la passata di pomodoro

I pomodori passati sono stati privati dei semi e trasformati in una purea densa e liscia. Rappresentano una scorciatoia utile per ricette come zuppe di pomodoro o salse di vario tipo, come sugo per la pasta o salsa per arricchire secondi di carne.

La passata ha bisogno di una cottura più lunga a fuoco lento per concentrare i sapori e rendere la consistenza più corposa, specialmente se è un po’ acquosa all’inizio.

Può essere usata al posto dei pomodori pelati interi nelle ricette che richiedono una salsa più liscia e omogenea. La sua consistenza fine e priva di grumi la rende ideale per salse cremose e piatti dove si desidera una texture vellutata senza pezzi di pomodoro visibili.

Utilizzare la passata di pomodoro significa anche risparmiare tempo nella preparazione perché basta aprire il barattolo o la lattina e lasciarlo cucinare in pentola, senza rinunciare al sapore ricco e profondo che caratterizza i piatti a base di pomodoro.

Come cucinare con la polpa di pomodoro

La polpa di pomodoro generalmente viene prodotta utilizzando pomodori schiacciati, mescolati con passata o succo di pomodoro, il che la rende più consistente rispetto alla passata, ma comunque meno grossolana rispetto ai pomodori a dadini.

Questa varietà è ideale per quelle preparazioni che richiedono una consistenza intermedia. È anche un’opzione più pratica dei pomodori pelati interi quando si preparano ricette come la parmigiana, il pollo alla marinara, la lasagna o un minestrone.

Che tu stia cucinando un sugo rustico per la pasta o una zuppa corposa, la polpa di pomodoro ti darà la giusta consistenza, fondendosi armoniosamente con gli altri ingredienti.

Preparare la passata e la polpa di pomodoro in casa

Fare la propria passata e polpa di pomodoro in casa è semplice e ti consente di utilizzare i pomodori freschi senza aggiungere alcun conservante. Inoltre, puoi sperimentare con diverse varietà di pomodoro, che ti daranno diversi sapori e consistenze.

Inizia con pomodori freschi, puliti e asciutti. Tagliali grossolanamente e metti tutto in una pentola. Porta a ebollizione a fuoco medio-alto. Man mano che la temperatura nella pentola aumenta, i pomodori rilasceranno parte del loro liquido, cuocendo nel proprio succo.

Quando tutti i pezzi cominceranno a sfaldarsi, riduci il fuoco per mantenere un leggero e costante bollore. Aggiungi sale a piacere e cuoci mescolando frequentemente per circa 30 minuti.

Lascia raffreddare il composto per almeno 5 minuti. Poi, passa la salsa in un passaverdure se vuoi ottenere la passata, oppure frulla rapidamente in un mixer o un robot da cucina se vuoi la consistenza più corposa della polpa di pomodoro.

A questo punto, i pomodori sono pronti per essere trasformati in un sugo per la pasta o per qualsiasi altra ricetta vuoi sperimentare.

Come cucinare con i pomodori secchi

I pomodori secchi, a seconda di come vengono conservati, possono durare nella dispensa, in frigorifero o in congelatore da alcune settimane a diversi anni. Ma che cosa sono esattamente?

In breve, i pomodori secchi sono, come suggerisce il nome, pomodori essiccati. Nella loro forma più autentica, i pomodori secchi sono varietà come Roma, San Marzano o piccoli datterini e ciliegini che vengono disidratati tramite l’esposizione al sole e una spolverata di sale per estrarre l’umidità.

Ovviamente, oggi molti produttori si affidano a disidratatori o forni. Queste soluzioni garantiscono un risultato più consistente in meno tempo, fondamentale quando la domanda è alta, anche se possono portare a una consistenza gommosa e coriacea.

Ricette con pomodori secchi

I pomodori secchi possono diventare protagonisti di una ricetta, oppure un’aggiunta in grado di vivacizzare il tuo piatto. Ecco alcune idee su come utilizzarli: