Il limone di pane, il frutto raro che devi provare assolutamente

Ricorda il cedro ma ha un sapore tutto suo, particolare e fresco. Il limone di pane è unico e viene da una delle isole più spettacolari della nostra Italia: Procida. Da capitale italiana della cultura 2022, si è riappropriata di una delle sue colture tradizionali, con la chiara intenzione di esaltarne tutte le caratteristiche e farla conoscere al mondo. Scopriamo quali sono le sue particolarità e come viene usato in cucina (e non solo).

A raccontare ogni minimo dettaglio del limone di pane è stata Coldiretti: "L'isola di Procida, capitale italiana della cultura 2022, si riappropria del suo frutto simbolo, il limone di pane, una coltura tradizionale che si è modellata tra le ristrettezze e le insidie del luogo. Poca acqua, poco terreno, tanto sole, ma anche tantissimo sapore mediterraneo a tavola. Quello che lo rende prezioso è la polpa bianca spessa, tenera, come il pane, succosa, sorprendente e fresca al palato. I fazzoletti di terra non superano i 6mila metri di superficie totale. Il trionfo del limone di pane è nella nota insalata di Procida, ottenuta dall'albedo (la polpa bianca) pestato e condito con buccia di limone, un poco di succo ed erbe aromatiche. Ma dai limoni si ottengono anche infusi, crema di limone, limoncello e canditi".

Si tratta di un agrume rifiorente, presente quindi in più periodi dell'anno, dal gusto molto delicato e non aspro come quello del limone tradizionale. Si consuma in insalata, la pietanza nella quale si esalta maggiormente la qualità dell'albedo (il cui spessore varia a seconda della cultivar), ma può essere spremuto con facilità per produrne una bevanda dissetante. La buccia è ricchissima di oli essenziali ed è per questo che è ampiamente utilizzata per la realizzazione di liquori e creme al limone.

La sua polpa è invece dolce e poco acida, succosa e con pochi semi. Si taglia a fettine sottili e si aggiunge a ingredienti dal sapore mediterraneo come capperi, olive, menta e alici. Fa perciò parte di insalate e piatti unici, perfetto per dare freschezza e gusto ai piatti nei quali assume un ruolo da protagonista.

I benefici del limone di pane

Come tutti gli agrumi, il limone di pane è un frutto ricco di benefici per il nostro organismo. In questo, spiccano quelli dell'albedo, la sua parte maggiormente utilizzata. Diventa così un potente alleato per il benessere del nostro organismo. È infatti una fonte di flavonoidi, utili per contrastare l'invecchiamento cellulare; contiene sostanze dal potere saziante e ha quindi proprietà dimagranti; ha proprietà antisettiche e balsamiche. È un nemico del colesterolo e ne diminuisce la sua concentrazione nel sangue, oltre a regolare le funzioni intestinali e tenere sotto controllo la glicemia.

Per tutte queste sue proprietà, è inserito nella lista dei prodotti tipici italiani, dal Mipaaft e dalla Regione Campania. Sta diventando sempre più raro ed è difficile trovarlo anche nelle aree in cui viene coltivato per tradizione. La sua presenza sulle terrazze di Procida e Ischia era tipica, mentre - negli ultimi anni - si è visto sempre di meno.