Giuseppe Barboni, chi è il nuovo fidanzato di Anna Safroncik

Fonte: IPA Anna Safroncik

Un nuovo amore per Anna Safroncik: la popolare attrice di fiction, dopo la fine della relazione con Marco Maria Mazio, è tornata a sorridere grazie a Giuseppe Barboni. I due sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti per le vie di Roma, e appaiono molto innamorati. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella Anna?

Chi è Giuseppe Barboni, il nuovo fidanzato di Anna Safroncik

Guardando gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo non sembrano esserci dubbi: Anna Safroncik e Giuseppe Barboni sono una coppia. I due, dopo una romantica cena nella capitale, si sono concessi qualche minuto di passione sotto i flash dei fotografi, salvo poi dirigersi verso un’automobile e far perdere le proprie tracce. Ma chi è il nuovo fidanzato della popolare attrice? In realtà, quello di Giuseppe Barboni, non è un nome nuovo alle cronache rosa: in passato l’uomo è stato legato ad un’altra famosa showgirl, Nina Moric.

Classe 1987, l’uomo è un imprenditore di origini ascolane. Ex studente del Collegio Morosini di Venezia, si è poi trasferito a Roma per studiare Scienze politiche e relazioni internazionali: stabilitosi nella capitale, ha iniziato una carriera che lo ha portato a diventare dirigente della Luxury Private Group, società leader nei servizi di lusso. La sua attività, gli ha inoltre permesso di essere scelto dal magazine Forbes tra i 100 Business Man dell’anno.

Un’altra passione di Giuseppe Barboni è lo sport: l’uomo ne pratica diversi da combattimento, e ha numerosi legami con il mondo dello spettacolo. In passato si è infatti accompagnato a diverse donne dell’enterteinment, ma il suo flirt più celebre è senza dubbio quello con Nina Moric. All’ex modella, aveva dedicato anche numerosi messaggi sui social, scrivendole: “Ti amo, perché non ho bisogno di te”. La relazione tra i due è tuttavia presto naufragata, ed ora sembra esserci spazio solo per Anna nella sua vita.

Gli amori di Anna Safroncik

Già lo scorso mese si era parlato di nuovo amore per Anna Safroncik, e i nuovi scatti accanto a Giuseppe Barboni hanno tutto il sapore di una conferma. Per quanto appaia sorridente e felice con il suo nuovo fidanzato, l’attrice non ha vissuto un anno semplice: lo scorso settembre è infatti giunta al capolinea la relazione con l’avvocato Marco Maria Mazio, lasciando Anna molto amareggiata.

In un’intervista a Diva e Donna l’interprete di Se potessi dirti aveva speso parole tutt’altro che positive nei confronti del suo ex: “Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola. Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più” aveva dichiarato.

Prima di Marco Maria Mazio, la Safroncik aveva avuto una relazione giovanile con il collega Giulio Berruti, attuale compagno di Maria Elena Boschi, e con l’attore Francesco Arca. Aveva inoltre frequentato il dj Tommaso Cicchinelli prima tra il 2016 e il 2018, e poi nel 2020.