Il piccolo elettrodomestico che cambia la tua colazione (e costa meno di 15€)

Quando la mattina vuoi affrontare la giornata con un boost di idratazione e vitamine, non c’è nulla di meglio di una bella spremuta di agrumi appena fatta. Per questo lo spremiagrumi elettrico è diventato un elettrodomestico indispensabile in molte cucine grazie alla sua praticità e facilità d’uso. Così puoi ottenere rapidamente succhi freschi da arance, limoni, pompelmi e altri agrumi, preservandone al meglio il gusto e le proprietà nutritive.

Tra tutti, un esempio particolarmente interessante per l’ottima qualità-prezzo è il Bestron Spremiagrumi elettrico, un modello con motore da 40 watt dotato di due coni di spremitura intercambiabili e coperchio per aromi. Il motore è progettato con due sensi di rotazione (sinistra/destra), una caratteristica che aiuta a spremere meglio gli agrumi e a massimizzare l’estrazione del succo. Inoltre, la capacità del contenitore è di 0,7 litri, una dimensione ideale per un uso quotidiano senza dover svuotare troppo spesso.

Come funziona lo spremiagrumi elettrico Bestron

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Dopo aver tagliato a metà l’agrume, si preme sulla cupola rotante del dispositivo, che grazie al motore elettrico si mette in movimento automaticamente. La rotazione esercita una pressione sull’agrume, estraendo il succo in pochi secondi.

Il coperchio trasparente mantiene l’aroma naturale del succo. Anche dopo l’uso non è difficile pulirlo: i singoli componenti sono lavabili in lavastoviglie.

Prima di scegliere uno spremiagrumi elettrico, è utile considerare alcune caratteristiche fondamentali:

Potenza: una potenza tra 25 e 100 watt è sufficiente per uso domestico. Il modello Bestron, con 40 watt, si colloca in una fascia media molto efficiente.

Materiali: preferire modelli con componenti in acciaio inox o plastica BPA-free per garantire durata e sicurezza.

Capacità del contenitore: controllare la dimensione del serbatoio per il succo e la presenza di un sistema antigoccia. La capacità di 0,7 litri del Bestron è adatta per una famiglia.

Accessori: alcuni spremiagrumi offrono più coni per frutti di diverse dimensioni e filtri per trattenere la polpa. Nel caso del Bestron, sono inclusi due coni di spremitura e un pratico coperchio per aromi.

Consigli d’uso

Per ottenere un succo più gustoso, si consiglia di utilizzare frutti a temperatura ambiente, più succosi e facili da spremere. Dopo l’uso, è importante smontare e pulire accuratamente tutte le parti, come quelle del modello Bestron, per evitare accumuli di polpa o residui che potrebbero compromettere il funzionamento.

A proposito di Bestrom: ecco perché affidarti al brand

Bestron è un’azienda familiare di successo con oltre mezzo secolo di esperienza nella produzione di elettrodomestici moderni, affidabili e dal design innovativo. Dalla colazione alla cucina, fino alla ventilazione, offre un’ampia gamma di prodotti funzionali e di tendenza. Più che semplici apparecchi: Bestron è sinonimo di qualità, stile e praticità per ogni esigenza quotidiana.

