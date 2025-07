Il barbecue portatile è la soluzione per organizzare grigliate ovunque tu sia (e costa pochissimo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Barbecue

Il barbecue portatile è la soluzione furba e intelligente per organizzare grigliate ovunque, dalla spiaggia al balcone di casa, portandolo con te anche in vacanza. Leggero e facile da trasportare, questo barbecue è amatissimo su Amazon e costa meno di 60 euro grazie allo sconto. Permette di cuocere qualsiasi cosa, dalle verdure alla carne, passando per il pesce o il pane, realizzando delle deliziose grigliate con gli amici o la famiglia.

Il bello di questo barbecue portatile è che pesa pochissimo, si trasporta facilmente e una volta chiuso si trasforma in una comodissima valigetta. In lega d’acciaio ispessita, si può usare tantissimo senza il rischio di deformazioni, con una durata di vita più lunga.

Quando viene ripiegata, la griglia misura come due due fogli A4 con la possibilità di preparare pranzi e cene per 3-5 persone. Non richiede un assemblaggio ed è pronta per l’uso non appena viene tolta dalla scatola. Dunque puoi comprare il barbecue portatile e usarlo immediatamente, godendoti anche la stabilità su qualsiasi terreno.

Il design è accurato: i lati offrono lo spazio sufficiente per poter appoggiare gli accessori da barbecue e le salse. La griglia si può sollevare facilmente, sostituendo in modo comodo e sicuro la carbonella. Inoltre la griglia è facile da pulire e ben ventilata, per garantire una grigliata perfetta in compagnia.

Come organizzare una grigliata

Portatile e leggerissimo, questo barbecue è l’acquisto perfetto per realizzare la grigliata che desideri ogni volta che vuoi e ovunque. In spiaggia, in giardino, in balcone oppure in montagna, si trasporta facilmente e si monta in pochi secondi. Insomma: sforzo minimo per un risultato massimo, con un risultato straordinario.

Cosa serve per organizzare una grigliata perfetta? Prima di tutto ti serviranno un accendino (o dei fiammiferi) e della carbonella per l’accensione. Non dimenticare tovaglioli, bicchieri, posate o piatti, ma anche una tovaglia, dei vassoio che resistono al calore e contenitore da utilizzare per servire il cibo o per conservarlo. Acquista pure fogli di alluminio e utensili da griglia come le posate o il forchettone.

Il consiglio è quello di marinare la carne 24 ore prima della cottura, per renderla più saporita e tenera una volta preparata. Anche i contorni si possono preparare in anticipo, conservandoli in frigo e aggiungendo condimenti come pep, aceto, sale, olio, succo di limone ed erbe aromatiche. Ricordati di pulire con attenzione la griglia prima dell’uso, poi ungila con un filo d’olio e prepara la brace. Per iniziare a cucinare infatti dovrà essere viva, perciò accendila prima dell’arrivo degli altri commensali.

Per cuocere alla perfezione gli alimenti è importantissimo tenere conto di una regola: la dimensione dei cibi e la temperatura della griglia vanno considerati in senso opposto. Più la fiamma è forte, più dovranno essere piccoli i pezzi del cibo da cuocere. La verdura va sempre posizionata lontano dalla brace per evitare che possa bruciarsi. La carne invece non va messa sulla griglia subito dopo averla tirata fuori dal frigo. Si consiglia invece di farla riposare a temperatura ambiente per un po’ prima della cottura.

