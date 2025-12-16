Barbecue elettrico richiamato, rischio incendio

Il barbecue elettrico a marchio Ardes con numero di identificazione ARBBQ02 e lotti numero 1722, 1323, 0925, 1425 e 3225 sono stati richiamati

iStock Barbecue elettrico, foto d'esempio

Nuovo richiamo precauzionale dal Ministero della Salute e dalle catene dei supermercati Conad, come riportato da Il Fatto Alimentare: nello specifico ci riferiamo al prodotto barbecue elettrico a marchio Ardes con numero di identificazione ARBBQ02 e lotti numero 1722, 1323, 0925, 1425 e 3225. Il motivo del richiamo è dovuto a un possibile problema di sicurezza: potrebbe verificarsi un rischio incendio in un caso.

Perché è stato richiamato il barbecue elettrico

A condividere informazioni sul richiamo è stato il supermercato Conad: il richiamo per la sicurezza del prodotto è nei confronti del barbecue elettrico Ardes, commercializzato da Poly Pool S.p.A. Il modello del prodotto è ARBBQ02, i lotti interessati sono 1722, 1323, 0925, 1425, 3225. Il supermercato suggerisce dove visionare facilmente il codice articolo e il numero del lotto: sono dettagli presenti sull’etichetta dati, che si trova sotto la parte plastica dell’elemento riscaldante.

Nello specifico, il prodotto in questione è un barbecue elettrico con griglia di cottura in acciaio cromato. Stando alle informazioni presenti nella nota, il modello è a rischio “se viene utilizzato senza l’acqua nella apposita vaschetta raccogli grassi, c’è la possibilità che si producano fiammate e che si incendi la cornice plastica intorno alla griglia”. Su richiesta stessa di Poly Pool S.p.A, i consumatori sono tenuti a smettere di usarlo nell’immediato e riconsegnare il prodotto presso il punto vendita Conad in cui è stato acquistato. A commercializzare il prodotto è l’azienda Poly Pool S.p.A, in provincia di Bergamo.

Come comportarsi se si ha il prodotto a casa

Sottolineiamo che il richiamo è di natura precauzionale: ciò significa che l’obiettivo è scongiurare il rischio di incendio derivante dall’uso scorretto del dispositivo (ovvero senza l’acqua nell’apposita vaschetta raccogli grassi). Cosa fare se abbiamo acquistato questo articolo? Non rimane che contattare l’azienda per ulteriori informazioni o procedere direttamente con la restituzione al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Il richiamo del barbecue Ardes ARBBQ02 rientra nelle procedure di tutela del consumatore. Capita infatti che un’azienda o le autorità di controllo rilevino un potenziale rischio per la salute o la sicurezza: in questi casi scatta immediatamente il meccanismo del richiamo precauzionale, proprio per prevenire ed evitare qualsiasi rischio. In Italia, a coordinare gli avviso è il Ministero della Salute, che si occupa di condividere regolarmente i documenti ufficiali.

Similmente ai richiami di prodotti alimentari, consigliamo di avere lo scontrino con sé così da velocizzare la procedura, anche se non sempre è necessario (dipende da caso a caso, per esempio ci sono stati richiami con rimborso anche senza scontrino).

Gli altri richiami

Sono stati diffusi altri due richiami nella giornata del 16 dicembre: la caciotta campagnola e la caciotta di mucca pompea prodotte dall’azienda Santa Maria. Bisogna controllare l’etichetta delle caciotte in formato da 1 kg con il numero di lotto 60125246, termine minimo di conservazione (TMC) 20/01/2026, prodotte dall’azienda Santa Maria Srl. Coop ha diffuso anche un richiamo per un lotto di salsiccia passita senza antibiotici a marchio Molino Spadoni, da 250 grammi, con numero di lotto 161025: il richiamo interessa principalmente i punti vendita Coop Alleanza 3.0 in Romagna e nelle Marche.