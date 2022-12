Decorazioni natalizie: copricapo con le pigne

Il Natale è alle porte ed è arrivato il momento di dedicarsi alle decorazioni natalizie. Quando fuori fa freddo e le feste si avvicinano, non c’è niente di meglio che realizzare qualcosa con le proprie mani. Dal copricapo con le pigne ai segnaposto fai da te, ecco come preparare passo dopo passo alcuni semplicissimi addobbi che racchiudono tutto lo spirito del Natale.

Come fare un copricapo con le pigne

Per realizzare un simpatico copricapo natalizio vi serviranno dei rametti di eucalipto e di rosmarino (meglio se con i fiorellini), ma anche delle pigne, delle campanelle colorate (dorate, rosso o argentate) e delle palline. Come attrezzi scegliete delle cesoie, del fil di ferro da fiorista e fil di ferro decorativo. Per prima cosa tagliate il rosmarino e l’eucalipto, rendendo più piccoli i rametti, poi intrecciate fra di loro le pigne, le palline e le campanelle.

Utilizzando le cesoie e il fil di ferro (sia quello decorativo che da fiorista) create una corona. Intrecciate bene il rosmarino e l’eucalipto per dare volume e terminate applicando le pigne e le palline. Il risultato è una decorazione bellissima che racchiude in sé tutta la magia del Natale. A questo punto potete utilizzarla in tantissimi modi. Potete sfoggiarla come accessorio durante la cena della Vigilia o nel corso del pranzo di Natale, scegliendola in alternativa al classico maglione con la renna.

Il copricapo con le pigne può trasformarsi facilmente anche in un bellissimo centrotavola, abbinato a delle candele, infine potete appenderlo alla porta per augurare a chi arriverà a casa vostra Buon Natale. Ciò che rende speciale questo copricapo è il fatto che è realizzato per lo più con elementi naturali che si possono reperire facilmente durante una passeggiata. Consente anche di riciclare i vecchi addobbi natalizi, donandogli una nuova vita ed evitando di buttarli. Scegliete i colori che vi piacciono di più: il rosso, l’oro e il bianco, ma anche il blu, l’argento e (perché no) il viola.

Come preparare dei segnaposto natalizi

Una delle tradizioni più belle di queste feste è la cena della Vigilia (o il pranzo di Natale, a seconda degli usi di ciascuna famiglia). Se state pensando a come rendere più accogliente la tavola per i vostri ospiti, non potete proprio dimenticare i segnaposto natalizi: utili per indicare ai commensali dove sedersi, sono anche molto piacevoli e rappresentano un bel ricordo da portare a casa, un pensierino che sarà sicuramente gradito.

Un’idea particolarmente originale è l’albero di Natale in feltro, facile da realizzare e davvero molto carino. Prendete del feltro colorato e disegnatevi sopra due piccoli abeti identici (altezza 10 centimetri), quindi tagliate entrambe le figure e sovrapponetele, inserendo tra le due metà un supporto portafoto in metallo – ricordate che nella parte inferiore deve restare scoperto per almeno un paio di centimetri. Ora cucite insieme le due parti in feltro, lasciate aperto un angolino per riempire l’alberello di ovatta e mettete gli ultimi punti per chiuderlo.

Procuratevi poi dei tappi di sughero, meglio ancora se riciclati da qualche serata in compagnia di amici e parenti. Colorateli d’argento con una bomboletta spray, quindi infilzatevi la parte sporgente del supporto portafoto, così da avere un alberello di Natale che si regge in piedi da solo. Per finire, decorate il vostro segnaposto lasciando spazio alla fantasia: potete usare bottoni, piccoli brillantini colorati o anche semplici palline di stoffa o di carta. Aggiungete un nastrino attorno al tappo di sughero e il gioco è fatto.

Come realizzare delle decorazioni per l’albero di Natale

Addobbare l’albero di Natale è un bel momento da trascorrere in famiglia, e tradizione vuole che lo si faccia tutti insieme in occasione della festa dell’Immacolata, che cade l’8 dicembre. Ma c’è sicuramente chi non ha ancora finito di decorare l’abete: ecco allora un’idea carina e originale per realizzare degli addobbi low cost. Preparare delle stelle di cartone da appendere ai rami è davvero molto facile, ci vogliono pochi minuti e il risultato è assicurato

Procuratevi dei rotoli di carta igienica, qualche nastrino, un tubetto di colla vinilica e glitter colorati a volontà. Iniziate schiacciando un tubetto di cartone e tagliandolo a strisce per il lato corto: in questo modo otterrete tanti piccoli “petali” che dovrete semplicemente incollare l’uno accanto all’altro, sino a realizzare una bellissima stella. Per decorarla, spalmate con un pennellino della colla vinilica su tutta la sua superficie e spargetevi sopra dei glitter. Una volta lasciato asciugare bene il tutto, prendete un nastrino e annodatelo attorno ad uno degli anelli di cartone per poter appendere l’addobbo al vostro albero.

Come fare dei biglietti d’auguri di Natale

Pronti a scambiarvi i regali di Natale? Questa è una tradizione amata da grandi e piccini, e non c’è proprio motivo per abbandonarla. Ormai avrete sicuramente impacchettato i doni da consegnare, ma potete ancora personalizzarli con un biglietto d’auguri che sicuramente scalderà il cuore di chi lo riceverà. Ancor di più se lo fate a mano, aggiungendo al suo interno un bellissimo messaggio di buon Natale. Ecco allora qualche idea per preparare dei biglietti natalizi con materiale di recupero.

Prendete del cartoncino bianco, piegatelo in due e disegnate un bel ramo d’albero per tutta la sua lunghezza, sul lato frontale. Ora ritagliate delle stelline di carta di mille colori, appendetele a dei nastrini bianchi e incollatele al ramo, quasi come se si trattasse di decorare un vero e proprio albero di Natale. All’interno del bigliettino, potete semplicemente incollare qualche glitter o delle stelline di carta avanzate, lasciando ovviamente spazio per il vostro messaggio d’auguri.

Un’altra idea molto carina richiede solamente l’impiego di cartoncino, perline e un po’ di spago. Piegate a metà il vostro cartoncino colorato e apritelo in modo da avere davanti a voi il lato frontale. Con delle forbici, fate dei piccoli buchi: iniziate dal basso, facendone due a circa 10 centimetri di distanza dal centro del biglietto, quindi proseguite facendone altri due a circa 8 centimetri di distanza e via così fino ad arrivare alla fine, quando vi troverete con un solo forellino centrale. Avrete la sagoma stilizzata di un albero di Natale.

Prendete lo spago e tagliatelo in tanti pezzetti: il primo dovrà essere di circa 12 centimetri, mentre a seguire dovrete farli togliendo sempre un paio di centimetri rispetto a quello precedente. Infilate una perlina nel pezzo di spago più lungo e andate a riempire con questo i due fori in basso, lasciando un centimetro dietro ciascun buco – questa parte dovrete incollarla al retro del cartoncino, per fissare il vostro albero di Natale. Proseguite con tutti i pezzi di spago, sempre incollandoli sulla parte posteriore.