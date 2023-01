Residenza per anziani: come trovare quella giusta

Garantire non solo un’esistenza più lunga, ma anche una migliore qualità della vita: è questo ciò che rende una residenza per anziani la scelta migliore per i propri cari. Parliamo infatti di una struttura che può offrire agli ospiti molto di più di ciò che potrebbero avere a casa, con tantissime attività, assistenza totale, comfort e tranquillità.

Perché scegliere una residenza per anziani

Perché scegliere una residenza per anziani? I benefici sono numerosi e non riguardano solo la possibilità di avere a disposizione una assistenza di qualità H24. All’interno della struttura giusta infatti gli ospiti hanno la possibilità di socializzare e di dedicarsi ad attività divertenti che, magari, non avevano mai sperimentato.

Una persona anziana che vive da sola spesso è più soggetta a cadere in depressione, subendo un decadimento di salute sia mentale che fisico. Spazi comuni, un programma con attività sociali e culturali, rappresentano nuova linfa vitale e un modo per rinascere, affrontando un inedito capitolo della propria esistenza.

Allo stesso modo, in una struttura per anziani che sono ancora autosufficienti o parzialmente autosufficienti, gli ospiti si sentono compresi e coccolati. Trascorrono il tempo con persone che hanno la loro stessa età, combattendo la solitudine ma anche l’impressione di non sentirsi accolti e capiti dagli altri. Negli spazi comuni si chiacchiera e si condividono momenti importanti, nelle aree esterne – come accade nella residenza Il Quadrifoglio – si organizzano gite ed escursioni, ci si dedica tutti insieme al giardinaggio o alla cura dell’orto.

Infine non dimentichiamo che una struttura per anziani può contare sul contributo e il lavoro di uno staff di persone competenti e disponibili. Gli ospiti hanno a disposizione un’intera squadra di professionisti in ambito socio-sanitario, che collaborano per rendere il soggiorno degli anziani tranquillo, sicuro e confortevole. Persone che ci mettono il cuore e che possiedono competenze e tempo per garantire un’assistenza continua sia di giorno che di notte. Sempre disponibili e pronte a intervenire in qualsiasi situazione per offrire un aiuto, migliorare l’interazione e i legami di amicizia fra gli ospiti, e rendere ogni giorno speciale.

Come trovare la struttura giusta: la Residenza Quadrifoglio

Trovare la struttura giusta è fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità sia alla persona anziana che alla sua famiglia. La residenza Il Quadrifoglio è l’ideale per offrire il meglio grazie a una location eccezionale, immersa nel verde, tante attività di animazione, per regalare giornate splendide agli ospiti, e un servizio impeccabile. Situata a Retorbido (PV), fra i vigneti dell’Oltrepò Pavese, questa casa per anziani è un gioiello da scoprire.

Un luogo in cui si viene accolti da uno staff cortese, qualificato e abile, presente 24 ore su 24 per poter intervenire con estrema prontezza in qualsiasi situazione, salvaguardando il benessere non solo fisico, ma anche psicologico, degli anziani. Le attività si svolgono sia dentro la struttura che fuori, nel verde, fra passeggiate, giardinaggio e orticoltura. Con numerose attività che stimolano il relax, aiutano ad allontanare lo stress e favoriscono l’interazione e la socializzazione, regalando buonumore e sorrisi a tutti gli ospiti.