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Amazon I migliori ferri da stiro verticali in sfida

I ferri da stiro verticali sono diventati un elettrodomestico must-have per chi ha poco tempo, viaggia spesso o semplicemente odia tirare fuori l’asse da stiro per un ritocco dell’ultimo minuto. Oggi mettiamo a confronto due dei modelli più venduti e amati dal pubblico: il Philips 3000 (STH3010/70) e il Rowenta Pure Pop (DR2022).

Entrambi promettono di eliminare le pieghe e rinfrescare i capi in pochi secondi, ma quali sono le reali differenze sul campo? Scopriamolo analizzando le loro caratteristiche e i feedback di chi li ha già provati.

Philips Serie 3000, il compagno di viaggio pieghevole

Il Philips 3000 si presenta in una vivace colorazione verde e punta tutto sulla praticità estrema e sulla sicurezza.

Queste sono le caratteristiche più importanti da tenere a mente:

Potenza e vapore: 1000W con un’erogazione continua di vapore fino a 20 g/min.

Riscaldamento: pronto all’uso in 30 secondi.

Design: compatto e pieghevole (grande all’incirca come un phon), è dotato di una pratica custodia, rendendolo ideale per i viaggi.

(grande all’incirca come un phon), è dotato di una pratica custodia, rendendolo ideale per i viaggi. Sicurezza: la piastra SmartFlow può essere premuta su qualsiasi tessuto stirabile, persino la seta, senza il rischio di bruciature.

può essere premuta su qualsiasi tessuto stirabile, persino la seta, senza il rischio di bruciature. Igiene: uccide il 99,9% dei germi , perfetto per rinfrescare i capi tra un lavaggio e l’altro rimuovendo i cattivi odori.

, perfetto per rinfrescare i capi tra un lavaggio e l’altro rimuovendo i cattivi odori. Serbatoio: estraibile, da 100 ml, sufficiente per stirare un intero outfit.

Offerta Philips Philips 3000 (STH3010/70) stiratrice verticale

Ma cosa ne pensano gli utenti?

Chi lo utilizza sottolinea che non sostituisce un ferro da stiro tradizionale per pieghe molto marcate, ma è una manna dal cielo per camicie in lino, t-shirt in cotone e pantaloni leggeri. È comodissimo per dare una sistemata veloce prima di uscire. Un limite riscontrato è che funziona bene solo se il capo è appeso verticalmente: inclinandolo su una superficie piana, il vapore non viene rilasciato in modo altrettanto efficace. Un plauso speciale va all’assistenza clienti Philips, descritta come impeccabile ed efficiente nella gestione di eventuali problemi di spedizione.

Rowenta Pure Pop, il design iconico e velocità da record

Il Rowenta Pure Pop (qui nella colorazione Rosso Corallo, ma disponibile in 4 vivaci tonalità) è un concentrato di stile e innovazione, vincitore del prestigioso Red Dot Design Award.

Ecco in cosa si differenzia:

Potenza e vapore: 1300W con un’erogazione continua di 20 g/min.

Riscaldamento: fulmineo, pronto in soli 15 secondi.

Sistema reversibile: la vera chicca del prodotto. Dispone di una testina con due lati : uno in velluto per stirare i tessuti delicati senza danni, e uno anti-pelucchi per rimuovere peli e capelli.

: uno in velluto per stirare i tessuti delicati senza danni, e uno anti-pelucchi per rimuovere peli e capelli. Design: u ltra compatto, sottile, leggero e portatile.

Sostenibilità: Rowenta garantisce 15 anni di riparabilità con pezzi di ricambio disponibili in 6200 centri nel mondo.

Offerta Rowenta Rowenta Pure Pop, Ferro da Stiro Verticale, Rosso Corallo, DR2022

Ma cosa ne pensano gli utenti?

Il Pure Pop è molto apprezzato per la sua facilità d’uso e la leggerezza. I 15 secondi di riscaldamento fanno la differenza per i ritocchi dell’ultimo minuto. Rispetto ad altri modelli, gli utenti segnalano che riesce a togliere la maggior parte delle pieghe, anche quelle un po’ più profonde. L’unico vero difetto riscontrato è il serbatoio dell’acqua: a causa del design ultra-sottile, risulta un po’ piccolo e poco capiente per sessioni di stiratura più lunghe.

Quindi, quale conviene comprare?

La scelta tra Philips 3000 e Rowenta Pure Pop dipende molto dalle tue abitudini e dalle tue priorità.

Scegli il Philips 3000 se sei un viaggiatore seriale. La sua struttura pieghevole lo rende facilissimo da infilare in valigia. Inoltre, il serbatoio da 100 ml garantisce un’autonomia leggermente migliore se devi sistemare un paio di capi di fila senza fermarti. È perfetto se i tuoi tessuti sono principalmente leggeri (cotone, lino, seta) e cerchi un prodotto impossibile da usare male (grazie alla piastra anti-bruciature).

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Scegli il Rowenta Pure Pop se hai sempre i minuti contati e possiedi animali domestici (o capi che attirano i pelucchi). I 15 secondi di riscaldamento sono imbattibili, così come i 1300W di potenza che lo rendono leggermente più aggressivo sulle pieghe ostinate. Il sistema reversibile con spazzola anti-pelucchi è un grandissimo valore aggiunto. Devi solo essere disposto a riempire il serbatoio un po’ più spesso.

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Ricorda che nessuno dei due sostituirà mai del tutto il ferro da stiro tradizionale con asse per la stiratura “dura e pura” del weekend, ma entrambi si confermano alleati fenomenali per avere un guardaroba sempre fresco, igienizzato e senza pieghe nella vita di tutti i giorni.

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