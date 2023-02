Fonte: 123RF Come spolverare i mobili

Una casa pulita, profumata e igienizzata non è solo un piacere per gli occhi, ma fa anche bene alla salute. Però non sempre si ha il tempo per fare, davvero bene, i lavori di casa.

La vita di tutti, infatti, è diventata sempre più un tentativo di incastrare mille impegni e, sapersi destreggiare in queste giornate piene di cose da fare, non è facile. Capita, quindi, che il tempo quotidiano da dedicare alla casa sia sempre meno, che debba essere relegato a pochi minuti al giorno e che non sia sempre abbastanza.

Eppure tenere pulito è possibile. Ad esempio ci sono dei metodi per spolverare casa in modo efficace e veloce: piccole strategie infallibili da provare e che sono facili per tutti.

Pulizie di Primavera? Perché no, ma ecco come spolverare casa in modo efficace e veloce tutti i giorni per non far accumulare polvere e sporcizia.

Spolverare gli ambienti, il trucco per farlo velocemente

Qual è la cosa che maggiormente ci fa perdere tempo quando puliamo? Non è una, ma sono tante e la quantità dipende da chi vive in una casa. Stiamo parlando dei suppellettili: belli da vedere ma un impegno quando si tratta di tenere pulito.

Infatti più sono, più si dovrà passare il tempo a spostarli e a pulirli, prima di poter agire direttamente sui mobili. Sarebbe bene tenere in bella vista solo quelli essenziali. Se piacciono e sono dei ricordi speciali, si può pensare di acquistare una vetrinetta apposita (in commercio ce ne sono per ogni stile di arredamento) all’interno della quale esporli in bella vista.

Al chiuso, infatti, prendono meno polvere e, di conseguenza, si sporcano meno. Ovviamente anche in quel caso andranno puliti ogni tanto, ma non con la frequenza che si dedica ai ripiani e alle superfici della casa.

Come spolverare velocemente senza errori

Per essere più veloci, quando si spolvera casa, è bene tenere sempre a mente una parola: verticale. Infatti quando si pulisce lo si deve fare dall’alto verso il basso in modo da non pulire le superfici più in alto prima di quelle sotto. Se non si segue questa regola, infatti, il rischio è quello di dover fare il lavoro due volte.

Un esempio? Abbiamo appena pulito la tavola e poi passiamo alla detersione del lampadario che si trova sopra. È un grave errore, perché così facendo, poi, si dovrà nuovamente pulire il ripiano sotto. Un lavoraccio e, per di più, doppio. Quindi la regola del verticale è da tenere sempre a mente perché aiuta a spolverare casa in maniera più efficace e veloce.

Ogni giorno un po’: spolverare sempre aiuta

Avete presente quelle maratone di pulizia, che assomigliano tanto a quelle di Primavera? Ricordatevi che vanno bene ogni tanto, ma non tutte le settimane. Molto meglio fare un po’ tutti i giorni per evitare che lo sporco e la polvere si accumulino. Quindi fate in modo di poter dedicare del tempo ogni giorno alle pulizie e vedrete che il lavoro sarà molto più semplice e veloce. Ripiani, mobili, ma anche tappeti, cuscini e coperte andrebbero detersi ogni giorno.

I prodotti che si possono utilizzare sono a totale discrezione: si possono usare detergenti specifici, facilmente reperibili in commercio, oppure si può optare per il fai da te.

Tra i più efficaci rimedi che si trovano in ogni casa, vi è l’aceto (avete mai provato a metterne un bicchiere nel frigorifero?). Questo, diluito con l’acqua, può essere utilizzato per la pulizia di tutte le superfici. Ad esempio è perfetto per la detersione dei caloriferi, soprattutto se lo si spruzza per farlo agire in quei punti difficili da raggiungere.

Ovviamente anche il bicarbonato è un valido alleato, che non deve mancare mai in un’abitazione dal momento che ha una grandissima versatilità ed è un fantastico prodotto per le pulizie ma anche in ambito beauty.

Come spolverare i mobili di legno

L’intervento sui mobili di legno deve essere specifico e, allo stesso tempo, delicato. Innanzitutto, le spolverate devono essere frequenti in modo che sulla superficie non si accumuli lo sporco e questo vada a graffiare il supporto. Mantenere la polvere sui mobili, inoltre, potrebbe rappresentare un problema per la salute, soprattutto per chi soffre di allergie o di asma.

Per agire in maniera adeguata sui mobili, occorre eliminare la polvere senza spargerla sulla superficie. È sufficiente inumidire un panno in microfibra e passarlo con cura, in modo che polvere e particelle non si disperdano nell’aria e vadano a posarsi nuovamente sullo stesso supporto o su altre parti. Occorre rimuovere l’umidità, immediatamente, con un panno spugna asciutto.

Come spolverare meno grazie ad alcuni trucchi

Ci sono alcuni trucchi che è bene conoscere per spolverare meno, soprattutto se si vuole essere veloci ed efficaci. Uno di questi è aprire le finestre di casa e lasciare che, per un paio di ore, gli ambienti prendano aria. Se vivete in una zona particolarmente trafficata magari evitate i momenti di punta per il passaggio delle macchine. Ma non solo: infatti ci sono altri validi stratagemmi che, se fatti diventare una regola, sono apprezzabili aiutanti nella lotta a sporcizia e polvere.

Pulire i tessili presenti nella propria abitazione

Pulire i tessili di casa con frequenza serve molto, perché aiuta ad evitare l’accumulo di polvere. Buona regola sarebbe lavare le tende appena possibile (ma nessuna paura: ci sono degli ottimi consigli per evitare di doverle stirare ogni volta) e sbattere i tappeti, se non tutti i giorni, almeno un paio di volte a settimana. Stessa cosa vale per le coperte e per i cuscini, che andrebbero messi all’aria aperta per eliminare i residui di polvere. Magari lo si può fare quando si sistema il letto la mattina: si tolgono coperte e cuscini, si mettono all’aria aperta per una decina di minuti, per poi riporli al proprio posto.

Non dimenticate di lavare sempre i pavimenti

La polvere e lo sporco si accumulano moltissimo sui pavimenti, soprattutto se camminate per casa con le scarpe. Vanno puliti ogni giorno e (come già sottolineato precedentemente) per ultimi. L’ideale è passare l’aspirapolvere e non la scopa, per evitare di spostare da una stanza all’altra la polvere. Se non si ha il tempo di farlo ogni giorno, si può prendere in considerazione l’acquisto di un robot che lo faccia da solo. È una piccola spesa (ormai in commercio si trovano con un’ampia gamma di prezzi) che semplifica la vita.

Spazzolare gli animali domestici

La polvere mescolata ai peli dei nostri amici animali è un mix davvero frequente. Ma come fare a evitare che si formi? La risposta è: spazzolando gli animali, soprattutto nei periodi in cui cambiano il pelo. Così si eviterà di trovarli ovunque e di dover rimediare con lavori più impegnativi. Prevenire, anche nel caso delle pulizie domestiche, è una valida regola affinché quello che si fa duri più a lungo e sia più efficace.