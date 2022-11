Fonte: iStock Come piegare i tovaglioli di carta

I tovaglioli di carta possono diventare delle vere e proprie decorazioni da tavola, per apparecchiare in modo elegante e portare un pizzico di magia ad ogni pasto – soprattutto durante le feste o le occasioni speciali. Con un po’ di manualità, è possibile realizzare segnaposto divertentissimi e addirittura meravigliosi bouquet di fiori da collocare come centrotavola. Ovviamente a spesa (quasi) zero: vi serviranno solo tanti tovagliolini colorati, da acquistare in un qualsiasi supermercato o nei negozi di articoli per le feste, un po’ di pazienza e fantasia a non finire. Ecco le idee più originali e graziose per piegare i tovaglioli di carta.

Come piegare i tovaglioli di carta in modo elegante

Secondo il galateo, il tovagliolo dovrebbe essere sempre di stoffa e abbinato alla tovaglia, andrebbe posizionato sulla sinistra del piatto e dovrebbe presentare una semplice piegatura a libro. Ma si può apparecchiare la tavola in maniera elegante anche senza rispettare tutti questi dettagli, andando anzi a creare una composizione decisamente più originale e persino divertente. A partire dal materiale del tovagliolo: la stoffa risulta sicuramente più adatta nei contesti formali, ma la carta è decisamente più comoda e allegra (visto che in commercio si possono trovare infinite varianti di colori e decorazioni).

Via libera dunque ai tovaglioli di carta anche su una tavola più elegante, mantenendo magari delle tonalità neutre. Quali composizioni sono le più adatte per un’occasione più sobria? La prima idea è anche la più facile da realizzare: un tovagliolo piegato a tre onde, come a richiamare le romantiche atmosfere del mare. Basta semplicemente prendere ciascun velo e piegarlo verso l’interno, creando delle morbide onde. Un’altra decorazione di gran gusto è il ventaglio, che può essere realizzato in numerose varianti.

Aprite completamente il tovagliolo e, partendo dal basso, piegatelo a fisarmonica (ovvero una volta sul davanti e una volta sul retro) per tutta la sua altezza. Una volta finito, premete bene al centro della striscia di carta che avrete tra le mani e piegatela in due per la lunghezza. Ora non vi resta che mettere un nastrino colorato ad un paio di centimetri dal fondo, stringendo bene in modo che il tovagliolo non si srotoli, e aprire il ventaglio dandogli la forma desiderata con le mani. Niente di più semplice ed elegante!

E per una serata romantica? L’idea più graziosa è un bel cuore rosso che spicca al centro del piatto. Dopo aver aperto il tovagliolo, piegatelo in due evitando di far coincidere i bordi, lasciando invece un paio di centimetri di stacco. Prendete ora uno dei due spigoli esterni del tovagliolo e portatelo verso il basso, in modo che il bordo del tovagliolo stesso vada a coincidere con il centro. Ripetete il procedimento con l’altro spigolo: ora avrete la punta del vostro cuore. Per completare la decorazione, girate il tovagliolo e piegate i lati superiori del cuore cercando di dar loro una forma arrotondata.

Come piegare i tovaglioli a forma di fiore

Tra le decorazioni più belle per la tavola ci sono senza dubbio i fiori, che tuttavia sono decisamente impegnativi da gestire. Perché non piegare allora i tovaglioli per realizzare piccole composizioni floreali allegre e colorate? Per creare il giglio occorre un po’ di pazienza: aprite completamente il tovagliolo, quindi piegatelo a metà due volte, fino a creare un quadrato più piccolo. Ora piegatelo a fisarmonica, stringete al centro e chiudetelo a V. Dopo aver fermato il tovagliolo alla base con un nastrino, aprite bene i vari “fogli” per ottenere dei bellissimi petali colorati.

La vera regina tra i fiori è la rosa, e portarla in tavola è facilissimo. Prendete un tovagliolo e piegatelo a metà, fino ad ottenere un triangolo. Arrotolate la parte più larga su se stessa, sino ad arrivare a circa 10 centimetri dalla punta. A questo punto, prendete una delle due estremità e arrotolatela verso il centro del tovagliolo, procedendo sino all’estremità opposta: per chiudere il lavoro, inserite la punta all’interno del cerchio che si è venuto a creare. Non vi resta che prendere le due estremità del tovagliolo che spuntano dall’alto e piegarle verso l’esterno: girando il rotolino che avrete realizzato, vi troverete tra le mani una splendida rosa.

Come piegare i tovaglioli di carta per Natale

La tavola di Natale non può che trasformarsi nell’occasione giusta per dare libero sfogo alla vostra fantasia: tra le tante decorazioni natalizie per tutta la casa, non può mancare quella che andrà ad arricchire il vostro cenone. Vediamo allora come piegare dei tovaglioli a forma di stella. Aprite completamente il vostro tovagliolo e piegate tutti e quattro gli spigoli portandoli verso il centro. Ripetete il procedimento con gli spigoli ottenuti dalla precedente piegatura, formando un quadrato più piccolo. Ora girate il tovagliolo e, ancora una volta, piegate gli spigoli verso il centro. Sollevando leggermente ciascuno spigolo, troverete al di sotto delle alette da piegare verso l’esterno, dando al tovagliolo una morbida forma che richiama la stella di Natale.

Se volete divertirvi con i vostri bambini, potete creare dei simpatici pupazzetti di Babbo Natale con dei tovaglioli (rigorosamente rossi, ovvio!) e del cartoncino bianco. Iniziate prendendo un tovagliolo e piegando due spigoli opposti verso il centro, in modo che ciascuno spigolo rimanga a diversi centimetri dal bordo opposto. Girate il tovagliolo dall’altro lato e avrete una buffa figura a punta, che dovrete decorare per dare vita a Babbo Natale. Con del cartoncino bianco, realizzate dei cerchi dal diametro poco più grande rispetto alla base del tovagliolo. Fate un taglio poco prima della metà di ogni cerchio e infilatevi la punta del tovagliolo. Ora disegnate una faccina divertente sul cartoncino: facilissimo e di grande effetto.

Come piegare i tovaglioli nel piatto

Un’ultima idea particolarmente graziosa per decorare la vostra tavola consiste nel creare una tasca portaposate con i tovaglioli di carta. Aprite completamente un tovagliolo, quindi piegatelo a metà due volte sino ad ottenere un quadrato di un quarto delle dimensioni iniziali. Ora prendete lo spigolo in alto a sinistra e portatelo verso quello in basso a destra, creando una piega in diagonale. Girate il tovagliolo e, prendendo il bordo laterale destro, piegatelo verso il centro sino a circa un terzo della larghezza totale. Fate lo stesso con l’altro bordo laterale e infilatelo nella piega in basso che si è venuta a creare. Ora, girando nuovamente il tovagliolo, vedrete una tasca in cui inserire le posate. Posizionate il tutto sul piatto, infilatevi forchetta e coltello e il gioco è fatto.