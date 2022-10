C’è chi preferisce gustare una pizza nel proprio locale preferito, chi non riesce a rinunciare ai pranzetti domenicali nel ristorante del cuore, e chi invece apre le porte della propria casa per offrire a parenti e amici cene eleganti e banchetti sontuosi nei giorni di festa. Se fate parte di quest’ultima categoria non potete ignorare le regole del Galateo (da seguire più o meno pedissequamente, s’intende) per organizzare eventi impeccabili e scoprire come si apparecchia la tavola a seconda dell’occasione.

Come apparecchiare la tavola secondo il Galateo

Sarà capitato a tutte (o capiterà certamente) di dover organizzare a casa propria una cena formale: che si tratti di un impegno con i colleghi di lavoro, o di un incontro speciale oltre alla bontà delle portate da servire, per avere una tavola impeccabile bisognerebbe conoscere le regole del Galateo.

Potrà sembrare un’impresa complicatissima, ma con pochi e semplici segreti sarà possibile rendere la vostra tavola chic ed elegante, proprio come quella di un ristorante stellato.

Le regole di base

In una tavola perfettamente apparecchiata è importante che i commensali non siano troppo stretti, facendo gustare loro il pranzo o la cena senza doversi preoccupare del proprio vicino. In generale è meglio optare per tovaglie di lino o cotone (chiare e a tinta unita) delle giuste dimensioni (deve quindi cadere almeno 30 cm per lato), con tovaglioli in stoffa e in coordinato. Possono essere posizionati sopra il piatto, ma mai sotto alle posate: è possibile dare sfogo alla propria creatività e creare delle forme particolari con i tovaglioli, anche se nel Galateo non è prevista alcun tipo di piegatura artistica.

Abbellite la tavola con un bel centrotavola: potete scegliere tra fiori, candele (dal profumo non troppo persistente) e candelabri per un’occasione speciale, l’importante è che la composizione non sia troppo ingombrante, per evitare che disturbi la conversazione tra i vari ospiti. Ogni postazione ovviamente dovrà essere completa di piatti, posate e bicchieri e ricordate che i piatti caldi non devono mai essere serviti bollenti, ma quasi tiepidi. Se l’occasione lo richiede, è possibile prevedere un segnaposto per i vostri ospiti: le coppie non sposate devono essere sempre sistemate vicine e i padroni di casa, in un tavolo rettangolare, devono sempre occupare la posizione del capotavola.

Piccolo suggerimento per una colazione chic ed elegante: se avete un bel tavolo, apparecchiate pure la tavola con delle tovagliette all’americana, una per ogni commensale.

I piatti

Organizzare una cena elegante (così come un pranzo) prevede l’utilizzo di sottopiatti: potete osare con un colore a contrasto o coordinato al vostro servizio di piatti. Sopra il sottopiatto andrà il piatto piano, per la seconda portata; il piatto fondo, invece, si mette in tavola solo se sono previste zuppe o minestre. In cima andrà il piattino più piccolo da antipasto o insalata, mentre quello porta pane va sistemato in alto a sinistra, su cui posizionare bocconcini di pane all’olio da reintegrare durante la cena o il pranzo.

Le posate

Non fatevi scoraggiare dalla quantità di posate presenti nel vostro servizio perché la regola del Galateo è semplice: il commensale dovrà sempre iniziare dalle posate più esterne. A sinistra del piatto vanno posizionate le forchette, prima quella del secondo o del piatto principale, poi procedendo verso l’esterno, andrà la forchetta del pesce o quella per la pasta e in ultimo quella per l’antipasto, più piccola rispetto alle altre due.

Sul piattino del pane potrete posizionare il coltello apposito; leggermente a sinistra vanno invece posizionate la forchettina da dessert (con i rebbi disposti verso destra) e sotto il cucchiaio da dolce, con la parte concava orientata verso sinistra.

A destra invece andranno i coltelli: per primo quello dell’antipasto e via via procedendo verso destra con quello della carne e quello del pesce. Accanto al coltello del pesce sistemate l’eventuale cucchiaio da zuppa e accanto quello da antipasto (solo se servite un antipasto che prevede una pietanza liquida). Ovviamente non complicate la vita ai vostri ospiti: mettete a tavola solo le posate che servono per mangiare le portate che servirete durante il banchetto!

I bicchieri

Anche i bicchieri possono mettere in difficoltà, ma anche in questo caso, la loro disposizione è più semplice di quanto si pensi. Piccola premessa: niente ghirigori o disegni, per il Galateo i bicchieri devono essere in vetro o cristallo trasparente.

Si dispongono in alto a destra rispetto appunto alla punta del coltello, e se sono previsti vini bianchi e rossi, per primo si dispone il calice da vino bianco, poi quello da vino rosso (leggermente più grande) e alla fine va il bicchiere per l’acqua. La flute, il bicchiere per lo champagne, si deve disporre dietro agli altri.

Infine, nelle occasioni formali bottiglie e caraffe dovrebbero essere sistemate su un carrello o un tavolino accanto al tavolo da pranzo, ma se avete spazio si possono disporre sul tavolo a portata di mano degli ospiti. Assolutamente vietati sottobottiglie e sottobicchieri.

Come apparecchiare la tavola per Natale

La magia del Natale, lo sappiamo bene, passa anche per la tavola: se avete intenzione di stupire amici e parenti con una cena elegante e a prova di Galateo basterà seguire le regole già elencate precedentemente.

Ovviamente, come l’occasione richiede, potete giocare con i dettagli: i sottopiatti per esempio, potranno essere rossi o dorati, e potrete dare un tocco di colore con i tovaglioli. Per il centrotavola lasciatevi ispirare dalla natura: pigne, bacche rosse, vischio, e rametti di abete, saranno perfetti per abbellire la vostra tavola.

Da non sottovalutare l’idea di un segnaposto personalizzato, magari con un piccolo regalo per gli ospiti.

Come apparecchiare la tavola per un compleanno

Di solito i compleanni sono decisamente occasioni meno formali, ma potete comunque prendere ispirazione dal Galateo, magari non seguendo pedissequamente tutte le indicazioni. Se la festa è organizzata dopo il tramonto, le candele potranno creare un ambiente particolarmente suggestivo; inoltre potreste pensare a un colore dominante per la festa, meglio ancora se in pendant con i fiori freschi scelti per il centrotavola.

Come apparecchiare la tavola per un aperitivo

Non per forza tutte le nostre cene devono essere formali: si può anche decidere di organizzare un aperitivo in casa senza rinunciare per forza all’eleganza. La raffinatezza cammina a braccetto con la semplicità: scegliete dei piatti bianchi, meglio dalle linee moderne, per servire i vostri stuzzichini.

I grandi protagonisti della serata saranno ovviamente i bicchieri: se avete intenzione di servire del vino fate attenzione ai calici, flute per prosecco e champagne, mentre per i drink sarà meglio scegliere dei bicchieri dalla capienza media. Anche sulle posate c’è ampia scelta: non è necessario utilizzare l’argenteria della nonna, ma potete sbizzarrirvi con set particolari, magari sui toni dell’oro rosa. Farete un figurone!