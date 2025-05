Abbiamo trovato la soluzione perfetta e low cost per un guardaroba cool e glamour (anche se non hai spazio in casa)

Abbiamo trovato la soluzione giusta per creare il guardaroba perfetto e super low cost in casa se hai poco spazio.

La soluzione perfetta per creare un guardaroba super cool anche se hai poco spazio in casa? Ovviamente l’appendiabiti con le ruote! L’ideale per tenere in ordine tutti i tuoi abiti in modo low cost e intelligente.

Su Amazon lo trovi in super sconto a soli 41,99 euro, con uno sconto del 19% e tantissime recensioni positive. Non a caso si tratta del prodotto più venduto sul portale di e-commerce, con commenti entusiastici da parte di chi l’ha acquistato.

Dove mettere i vestiti se non si ha un armadio?

Si può vivere senza un armadio? Assolutamente sì! Sono tantissimi infatti i casi in cui non è possibile avere un guardaroba classico in casa. Accade, ad esempio, quando lo spazio a disposizione è pochissimo, ma questo non significa che si debba vivere nel disordine.

Al contrario, esistono delle soluzioni che sono particolarmente trendy per organizzare in modo sensato i vestiti, venendo incontro alle proprie esigenze. Lo stand appendiabiti presenta tubi in acciaio spessi e rotelle per reggere sino a 100 kg!

Ciò significa che si possono appendere non solo vestiti o magliette, ma anche giacche e cappotti invernali. Le aste ai lati sono telescopiche e si possono estendere di ben 20 centimetri, ordinando in questo modo sciarpe, borse, cappelli e accessori di qualsiasi tipo.

La struttura inoltre possiede quattro rotelle girevoli a 360°, di cui due dotate di freni, per consentirti di spostare il guardaroba da una camera e l’altra con facilità, bloccandolo ogni volta che vuoi.

Quando non lo usi, inoltre, puoi smontarlo velocemente, inserendolo sotto il letto oppure in un angolo vuoto per non creare nessun ingombro. Hai bisogno di ancora più spazio nel tuo guardaroba? Allora potrai aggiungere delle ceste sui tubi in basso!

Quali sono i capi base per un guardaroba perfetto?

Quando organizzi il tuo guardaroba e hai poco spazio a disposizione è essenziale scegliere i capi giusti per creare i look giusti e ideali per ogni occasione.

Sono sette i capi basic che, secondo gli esperti, non possono mancare in nessun guardaroba per creare il cosiddetto armadio capsule.

Prima di tutto una camicia bianca, un capo classico che non passa mai di moda, da indossare aperta con un abito corto oppure con una t-shirt e pantaloni sartoriali.

Ottimi pure i jeans classici, da scegliere in base alla propria bodyshape per valorizzarla al meglio. Non dimenticare inoltre una t-shirt a righe, versatile e dall’allure chic da abbinare con jeans o blazer.

Metti nell’armadio poi una minigonna e un abito nero. La minigonna è ottima da sfoggiare in tutte le stagioni, con i collant o senza, mentre l’abito nero, reso famoso da Audrey Hepburn, è un grande classico senza tempo per una serata speciale, per andare in ufficio oppure per un aperitivo con le amiche.

Un altro classico è il maglione, con colori neutri come il nero, il beige oppure il grigio. Infine il trench è il capispalla delle mezze stagioni, da sfoggiare in autunno con un blazer o in primavera da solo.

