Salone del Mobile ed Euroluce 2023: novità e tendenze

Fonte: 123RF Novità e tendenze di Euroluce al Salone del Mobile 2023

Tutto pronto per la nuova edizione del Salone del Mobile 2023 che, tra le sue più eccellenti manifestazioni, ritroverà ancora una volta Euroluce. Il Salone Internazionale dell’Illuminazione torna anche quest’anno con nuove ed affascinanti tendenze, dove la potenza sprigionata dalla luce si unisce al design raffinato. Scopriamo tutte le novità di questa edizione, in programma dal 18 al 23 aprile.

Salone del Mobile 2023, le novità di Euroluce. A cominciare da Calligaris

Manca poco al ritorno del Salone del Mobile, la fiera per eccellenza del design e dell’arredamento in programma dal 18 al 23 aprile a Fiera Milano Rho. Tra appuntamenti imperdibili, mostre, installazioni e rinnovate tendenze, questa nuova edizione si preannuncia ricca di sorprese e grandi novità. Ritorna, in particolare, l’appuntamento con Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione che anche quest’anno mostrerà ai visitatori le nuove, imperdibili tendenze.

Tra queste figurano due versioni esclusive della nuova sedia Adel realizzate da Calligaris, azienda che celebra il centesimo anniversario di attività. Due modelli innovativi: il primo è una sedia in edizione limitata, intrecciata a mano, il secondo si caratterizza per uno schienale realizzato in paglia di Vienna. Spazio anche al nuovo restyling di Orbital, l’iconico tavolo allungabile disegnato da Pininfarina e caratterizzato da uno stile essenziale e contemporaneo. Esso si presenterà con forme più leggere e contemporanee, nonostante un ampiamento della superficie del piano.

Ditre Italia e Connubia tra nuove collezioni e speciali collaborazioni

Euroluce 2023 darà spazio anche a Ditre Italia, specializzata nella realizzazione di imbottiti e complementi d’arredo. L’azienda presenterà la sua nuova collezione, che si ispira alla ricerca di nuovi materiali e finiture, dal velluto lavorato a coste ai cristalli materici con effetto crackè, sino alle originali tinte peltro e ambra.

Anche Connubia si rinnova e punta tutto su una speciale collaborazione con weekend Max Mara. La nuova collezione di sedute Tuka propone sedie, sgabelli e poltrone lounge caratterizzate da uno schienale avvolgente e da un tessuto prezioso pensato appositamente per valorizzare questa collaborazione, che profuma di primavera.

Euroluce 2023: le ultime tendenze di Luxy, Stilnovo e Provasi

C’è poi Luxy, che presenta una nuova linea di sedute per la zona lounge rinominata Sea Shell. L’obiettivo è ripensare all’oggetto sedia come un rinnovato e indispensabile complemento della nostra vita quotidiana. Il brand, inoltre, ha ideato accoglienti gusci per aree break dove ritrovare relax e comfort. La nuova famiglia di morbide sedute Sea Shell è composta da 4 poltrone lounge, 5 varietà di pouf e un divano a 2 o 3 posti.

Ritorna, ma in una rinnovata veste, anche la lampada da lavoro Halley, realizzata nel 2005 dal designer teutonico Richard Sapper. A riproporla è Stilnovo, che la adegua alle esigenze della contemporaneità: basta avvicinare la mano a un centimetro da Halley per accenderla, spegnerla e regolarne l’intensità luminosa.

Infine, spazio anche a Provasi, specializzata nel design e manifattura di mobili e complementi d’arredo. Oltre alle collezioni iconiche di prodotti Heritage, Signature e More, l’azienda alterna la realizzazione di soluzioni Prestige, per ville e dimore di lusso, alle progettazioni bespoke complete di boiserie, porte, cabine armadio e cucine su misura, sia per gli interni privati che per gli spazi di rappresentanza. Salone del Mobile ed Euroluce 2023 scaldano i motori e si preparano al meglio per sorprendere, anche quest’anno, i numerosi visitatori con novità e tendenze dell’ultima ora.