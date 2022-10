Idee low cost per una cameretta per bambine

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Camerette da bimba principessa, arredi che richiamano il mondo delle favole, ambientazioni colorate che nobilitano le camerette economiche: arredare una camera da letto per bambine è sempre puro divertimento per le mamme, mentre per i papà si rivela un’impresa che getta nel panico.

Rinnovare la cameretta dei figli produce strani effetti, ammettiamolo. Da una parte c’è il desiderio di sorprendere i nostri bambini e vedere spuntare un grande sorriso sui loro dolci faccini. Dall’altra c’è il terrore puro di commettere il fatidico passo falso e di venire ripagati da musi lunghi o battute sarcastiche. Un rischio elevato soprattutto quando ci si misura con gli adolescenti e la loro amabile volubilità.

Direi che il divertimento e la soddisfazione maggiore si ottengono quando ci si occupa delle stanzette per le bimbe prima che raggiungano l’età problematica della adolescenza. Fase che a volte accompagna i nostri angioletti in maniera quasi indolore e che altre invece sembra investire la serenità mentale di tutta la famiglia come un tornado inaspettato, irruente e imprevedibile.

Trovare nuove idee per la camera della bambina può rivelarsi anche in questo caso una mossa furba. Dare a nostra figlia un luogo speciale dove sentirsi a proprio agio, giornate no comprese, per rifugiarsi tutte le volte che lo desidera, in solitudine o con le amiche, può essere un’ottima strategia di sopravvivenza anche per mamma e papà.

Come scegliere lo stile delle stanzette per bambine

Fintanto che sono ancora piccole, la cameretta da bimba principessa è una scelta che raramente delude. A meno che la bambina non sia il cosiddetto “maschiaccio” (occhio perché anche le simpatiche anime selvagge resistono difficilmente al richiamo del rosa) l’effetto bon bon, dolce ma non stucchevole, la conquisterà.

Quando poi cominciano a crescere e a maturare una propria personalità, lontana dai cliché stile cartoni animati, le bambine sviluppano gusti e passioni proprie.

Queste sono le coordinate da seguire perché offrono indicazioni utili anche al papà più indeciso nel decidere come decorare un’accogliente cameretta per bimba.

Vediamo qualche spunto di temi che ti suggerisca come abbellire anche una cameretta economica. Puoi utilizzare queste idee per rendere la camera di una bambina più accattivante e piacevole.

La cameretta da bimba stile principessa: un classico per le più piccole

Se vuoi andare sul sicuro, decorare la cameretta di una bimba come una principessa è un classico che funziona il 90 per cento delle volte.

Per cominciare devi dare una mano di pittura rosa, puoi scegliere gradazioni diverse per ciascuna parete, puoi abbinare una parete rosa acceso alle altre pareti bianche, oppure puoi liberare la creatività e optare per motivi a strisce, cerchi o cuori . Per farlo, ti basta attaccare con il nastro carta, alla parete bianca, dei cartoncini della forma desiderata, poi dipingi di rosa e, una volta che il colore è asciutto, stacchi le sagome di cartone.

. Per farlo, ti basta attaccare con il nastro carta, alla parete bianca, dei cartoncini della forma desiderata, poi dipingi di rosa e, una volta che il colore è asciutto, stacchi le sagome di cartone. Scegli bene le tende. Delle tende in organza o in tulle rosa creano un effetto tutù e aggiungono un tocco femminile alla cameretta di una bimba principessa . Puoi anche acquistare tende rosa meno leziose e puntare su personaggi fiabeschi: le fantasie di unicorni, di stelline o da principessa Disney sono decorazioni che piacciono alle bimbe più piccole.

creano un effetto tutù e aggiungono un tocco femminile alla . Puoi anche acquistare tende rosa meno leziose e puntare su personaggi fiabeschi: le fantasie di unicorni, di stelline o da principessa Disney sono decorazioni che piacciono alle bimbe più piccole. Con le sagome delle eroine dei cartoons crei decorazioni fai-da-te da appendere alle pareti delle stanzette per bambine . On line trovi le immagini non solo di Cenerentola e Biancaneve ma anche di Ariel, Aurora, Belle, Jasmine, Elsa e Moana. Stampale e poi racchiudile dentro a cornici rosa che abbelliranno le pareti della camera da letto della tua bimba.

crei decorazioni fai-da-te da appendere alle pareti delle . On line trovi le immagini non solo di Cenerentola e Biancaneve ma anche di Ariel, Aurora, Belle, Jasmine, Elsa e Moana. Stampale e poi racchiudile dentro a cornici rosa che abbelliranno le pareti della camera da letto della tua bimba. Mai sottovalutare il potere delle cornici: sono una soluzione economica che ha un’ottima resa in termini decorativi. Ti permettono di riempire lo spazio vuoto alle pareti della cameretta della bambina con personalità. Per esempio, puoi fare indossare una coroncina a tua figlia e poi scattarle foto a colori o in bianco e nero da inserire nelle cornici colorate. Sarà entusiasta di mettere in mostra il servizio fotografico nella gallery wall degna di una Miss.

con personalità. Per esempio, puoi fare indossare una coroncina a tua figlia e poi scattarle foto a colori o in bianco e nero da inserire nelle cornici colorate. Sarà entusiasta di mettere in mostra il degna di una Miss. Un grazioso lampadario aggiunge il tocco perfetto alla cameretta a tema principessa di tua figlia. In commercio trovi un’ampia varietà di lampade adatte al tema desiderato. In alternativa, scatenala creatività e rivesti il classico paralume bianco con tulle, nastrini e perline: tutto rigorosamente rosa.

Come progettare la decorazione della camera da letto per bambine

Ovviamente il rosa e il tema principessa non sono l’unica soluzione possibile., Ci sono molti altri modi per sorprendere tua figlia quando progetti di rinnovare la camera da letto di una bambina.

Se devi arredare una stanza grande, prova a suddividere lo spazio ben organizzato e decora la camera come un mondo a sua misura. L’obiettivo è permettere a tua figlia di avvertire quell’ambiente come un universo personale. Deve essere il luogo dove ama stare, perché ha gli spazi pensati per studiare, per giocare, per leggere, dormire, riporre vestiti e giocattoli, ospitare amici. Queste sono le attività alle quali bisogna pensare mentre progetti l’arredo e la decorazione delle stanzette per bambini.

Non servono necessariamente soluzioni ricercate o costose. Il bello sta proprio nella libertà di osare gradazioni e fantasie, per caratterizzare al meglio anche le camerette più economiche e dar vita ad ambienti che stimolano l’immaginazione. L’importante è giocare con i colori, curare l’illuminazione e non essere avari di decorazioni: non avere paura di sbizzarrirti per adattare la stanza a interessi e passioni dei tuoi figli.

Quando progetti l’arredo e la decorazione della cameretta da bimba, parti dal colore e dal tema da riprodurre. Ricorda che le nuance chiare illuminano e ampliano visivamente l’ambiente mentre quelle scure generano il risultato opposto. Questo non significa rinunciare alle tinte scure se la camera da letto della bambina è piccola, magari basta dipingere la parete che prende luce dalla finestra con la tinta scura e abbinare colori chiari a contrasto sulle altre.

Accessori must have e idee per la camera da bambina

Cambiare completamente aspetto alla stanza può richiedere tempo, se ci si muove al buio si perde tempo e spesso si sbaglia. Le migliori versioni di stanzette per bambine sono quelle ricche di colori, accessori e decorazioni.

L’importante è decidere uno stile e svilupparlo secondo tinte e motivi decorativi adeguati. Infine, ci sono dettagli che ti svelo adesso, imbattibili per fare la differenza quando vuoi decorare la cameretta di una bambina e arrivare dritto al suo cuore.

L’ angolo trucco e parrucco : per le piccole i trucchi sono un gioco, ma stare davanti allo specchio ad acconciarsi i capelli con spazzole, mollette e nastrini è una vera passione. Crescendo, compare il gloss sulle labbra, la crema per nascondere i primi brufoli e così via. Allestire un mini spazio con uno specchio e scaffali dove riporre il kit di bellezza, la collezione di smalti e altri accessori la renderà felice. E porterà un pizzico di vanità femminile capace di abbellire anche le camerette economiche .

: per le piccole i trucchi sono un gioco, ma stare davanti allo specchio ad acconciarsi i capelli con spazzole, mollette e nastrini è una vera passione. Crescendo, compare il gloss sulle labbra, la crema per nascondere i primi brufoli e così via. Allestire un mini spazio con uno specchio e scaffali dove riporre il kit di bellezza, la collezione di smalti e altri accessori la renderà felice. E porterà un pizzico di vanità femminile capace di abbellire anche le . Aggiungere una poltrona sospesa – appesa al soffitto o al suo supporto – è un colpo da maestri. Questa comoda seduta rinnova con un tocco spensierato l’atmosfera romantica della cameretta della bambina . E offre un posto comodo dove sedersi a leggere o sognare.

– appesa al soffitto o al suo supporto – è un colpo da maestri. Questa comoda seduta rinnova con un tocco spensierato l’atmosfera romantica della . E offre un posto comodo dove sedersi a leggere o sognare. Le ragazzine adorano luci e colori, perché non combinare i due elementi per decorare la camera da letto di tua figlia con un’atmosfera da fiaba? Una striscia led rosa oppure azzurra sotto il letto oppure sopra la scrivania è meglio di un incantesimo di magia. Oppure puoi fare correre una ghirlanda di piccole luci colorate sulla testata del letto. Installate nei punti giusti le luci d’accento rendono la camera accogliente.

sotto il letto oppure sopra la scrivania è meglio di un incantesimo di magia. Oppure puoi fare correre una ghirlanda di piccole luci colorate sulla testata del letto. Installate nei punti giusti le luci d’accento rendono la camera accogliente. Se tua figlia mostra un’indole da fashion blogger sistema un angolo con uno specchio a figura intera : illuminalo con una catena di luci led bianche da fare correre lungo la cornice e stendi a terra un tappeto bianco a pelo lungo. Una soluzione fai-da-te che regala un tocco chic e glam alla camera da letto di una bambina fashionista .

: illuminalo con una catena di luci led bianche da fare correre lungo la cornice e stendi a terra un tappeto bianco a pelo lungo. Una soluzione fai-da-te che regala un tocco chic e glam alla . La parete personalizzata è quel dettaglio di grande impatto che stravolge la percezione di ogni cameretta. Puoi dare lucentezza alla stanza con una mano di pittura glitterata su uno dei muri della stanza La vernice glitterata evidenzia lo stile femminile della cameretta della bambina, basta puntare sul colore giusto: ci sono anche oro e argento. Se preferisci una decorazione meno appariscente, la vernice effetto lavagna è un’alternativa perfetta. Usala per dipingere una parete su cui lei potrà scrivere e disegnare liberamente con il gesso. Oppure utilizzala per rinnovare con stile moderno i vecchi mobili della cameretta economica.

Idee per la cameretta della bimba che cresce

Quando crescono e vanno alle scuole medie, le camerette da bimba principessa possono apparire troppo infantili. Quello è il momento dei nuovi ritocchi. La camera da letto per la bambina diventa uno spazio prezioso, un porto sicuro, una specie di santuario che custodisce insicurezze, segreti, desideri e ancora tanti sogni.

Queste camere da letto da bambine che crescono devono riflettere la loro personalità, a volte delicate e dolce, altre rumorosa e caotica. In entrambi i casi, serve tanto spazio contenitivo, mensole o cesti colorati dove poter esporre, ma anche nascondere agli occhi di genitori curiosi e fratelli dispettosi, oggetti e ricordi.

Ecco alcune idee per la camera di una bambina che sta diventando grande.

La cameretta: da bimba principessa a ragazzina glamour

Sappi che tutta la decorazione della cameretta della bimba principessa non è sempre da buttare. La frequente evoluzione di questo stile è la cameretta per la bimba glamour. Se tua figlia è già super attenta alla moda e ai cosmetici, impazzirà per uno specchio a figura intera, magari completo di lampadine che corrono attorno alla cornice, come quello dei camerini degli attori. L’unico rischio è che si faccia attendere quando dovete uscire perché si prova tutto il guardaroba davanti allo specchio.

Eliminati dalla cameretta da bimba i personaggi da favola e i pelouche, puoi conservare il rosa su pareti, tende, pouf e decorazioni. Se vuoi dare un piglio più fashion alla stanza, aggiungi qualche finitura color oro che fa scintillare lampade e cornici. Così riuscirai a trasformare la cameretta di una bimba in una principessa glam.

Idee green per la camera da letto da bambine vivaci

La camere da letto per una ragazzina dallo spirito libero, che ama la natura e la vita all’aria aperta, può anche essere bianca. Per renderla speciale, dipingi una parete di chiaro colore verde menta e appendi tavole di sughero dove lei può fissare disegni, immagini, collanine e tutto ciò che vuole conservare. Il verde chiaro sarà il colore ricorrente che macchia la pioggia di cuscini sul letto, l’ampio tappeto dove stendersi come se fosse su un prato quando studia.

Un’altra bella idea per le camerette di bambine che non amano stare ferme sono i letti a soppalco. Quanto si divertono ad arrampicarsi su e giù dal letto! E nella zona sottostante c’è posto per la zona studio o per un rifugio dove nascondere tesori o diari. L’importante è decorarla con le sfumature di verde e i motivi della natura.

Porta il blu nelle stanzette per bambine che amano il mare

Una cameretta da ragazzina che ama il mare e che quando finisce l’estate si sente come un pesce fuor d’acqua, può riprodurre atmosfere da spiaggia. Scegli una combinazione di colori blu, giallo e bianco che proiettano vibrazioni luminose e fresche del mare. Dipingi le pareti a strisce bianche e azzurre, come le cabine sulla spiaggia, oppure applica una carta da parati con pattern di pesci e stelle marine. Vuoi l’effetto wow? Rivesti una parete con una foto wallpaper che riproduce i fondali marini e trasforma la cameretta della tua bimba in un entusiasmante acquario.

La carta da parati è sempre una soluzione geniale perché ti permette di valorizzare anche le camerette economiche e di proiettare l’immaginazione nelle dimensioni da sogno che ciascuno ama. Se impari a usarla bene, basta la sua presenza su una parete per trasformare un ambiente in un luogo suggestivo.

Usala per rivestire una sola parete e avrai tracciato il sentiero da seguire per decorare la stanzetta della bambina con cuscini, mensole, quadri e punti luce che riprendono gli stessi colori e fantasie. E poi, con i piccoli avanzi si possono rivestire scatole di scarpe che diventano portaoggetti eleganti da mostrare con orgoglio su mensole e scaffali delle stanze. Perfetta anche per le decorazioni della cameretta da bimba principessa.