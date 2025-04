La mitica casa di Andy Warhol viene venduta a oltre 6 milioni di euro

La casa newyorkese di Andy Warhol, tra design d’epoca e tocchi pop, è in vendita per oltre 6 milioni di euro. Un pezzo d’arte abitabile

Fonte: IPA Casa di Andy Warhol

La notizia farà brillare gli occhi agli appassionati di arte e design: la mitica casa newyorkese di Andy Warhol è stata messa in vendita per una cifra da capogiro, oltre 6 milioni di euro. Questa dimora leggendaria, incastonata nell’elegante Upper East Side di Manhattan, non è solo una residenza di lusso ma un vero pezzo di storia della pop art. Tra queste mura, infatti, il genio di Warhol ha vissuto per dodici anni, dando vita a opere iconiche del Novecento (come i ritratti di Marilyn Monroe e le celebri lattine di zuppa Campbell). Oggi chi varca la soglia di questa casa può letteralmente respirare l’atmosfera del periodo d’oro della Factory, immaginando l’artista al lavoro tra un dipinto e l’altro in ambienti che trasudano creatività e stile.

Casa Andy Warhol: interni di lusso tra design e pop art

La proprietà in questione è una townhouse d’epoca situata al civico 1342 di Lexington Avenue, nel quartiere di Carnegie Hill. Costruita nel 1899 su progetto dell’architetto Henry Hardenbergh (lo stesso autore del Plaza Hotel e del Dakota Building), la casa si estende su circa 290 mq distribuiti su quattro piani. Gli interni sono ariosi e luminosi, pensati sia per la vita quotidiana sia per l’intrattenimento: soffitti alti, modanature originali e ben cinque camini d’epoca impreziosiscono saloni e camere, mentre impianti di climatizzazione all’avanguardia garantiscono comfort in ogni stagione.

Dettagli e curiosità sulla casa di Andy Warhol in vendita

La recente ristrutturazione ha saputo integrare elementi moderni senza alterare il fascino storico della residenza. Al piano nobile, un elegante foyer introduce a una biblioteca rivestita in boiserie e a un ampio salone con camino, ideale per ricevere ospiti. Sul retro si trovano una luminosa cucina abitabile con elettrodomestici di alta gamma e un confortevole living verandato affacciato su un patio privato. Ai piani superiori, le quattro camere da letto offrono privacy e vista sulla città; due di esse vantano anche un caminetto personale, dettaglio che aggiunge ulteriore charme all’atmosfera esclusiva.

Fonte: IPA

Ma ciò che rende davvero unica questa casa sono i dettagli e le curiosità legati al suo illustre proprietario. Dal 1960 al 1972 Andy Warhol la usò sia come abitazione sia come studio creativo, realizzando qui capolavori assoluti come la serie delle Campbell’s Soup Cans e molti dei suoi famosi ritratti di celebrità.

Non stupisce quindi trovare ancora oggi segni tangibili della sua presenza: la maniglia della porta d’ingresso, ad esempio, è ricavata da uno dei suoi bastoni da passeggio. E al piano inferiore, un tempo adibito a studio, il pavimento in legno presenta striature di vernice verde rimaste intatte dagli anni in cui l’artista dipingeva letteralmente “in casa”. Ogni angolo sembra raccontare l’estetica pop e l’ingegno di Warhol, capace di trasformare anche un semplice interno domestico in un’estensione della sua arte.

Fonte: IPA

Estetica e atmosfere della casa secondo lo stile Warhol

L’atmosfera che si respira nella townhouse rispecchia in pieno la personalità del “re della Pop Art”. Come Warhol sapeva cogliere il glamour nascosto nelle cose più ordinarie, allo stesso modo questa abitazione dall’esterno sobrio e vittoriano rivela all’interno tocchi sorprendenti e creativi. Non a caso, il broker che si occupa della vendita l’ha definita “un’opportunità unica nella vita per vivere in un pezzo di eredità culturale della città di New York”. Possedere questa casa, insomma, non significa solo assicurarsi un indirizzo di prestigio, ma entrare in contatto diretto con il mondo e lo stile di Andy Warhol, circondandosi dei dettagli che ne hanno caratterizzato la vita e le opere.

Fonte: IPA

Prezzo attuale della casa di Andy Warhol e paragoni illustri

Per aggiudicarsi questa dimora storica la richiesta è di 6,95 milioni di dollari (circa 6,4 milioni di euro). È il primo passaggio di proprietà dopo oltre un decennio: l’ultima vendita risale infatti al 2013, quando fu acquistata per 5,5 milioni. Da allora il valore è cresciuto, trainato anche dal fascino intramontabile legato al nome Warhol. Eppure, a ben vedere, il prezzo attuale appare quasi “accessibile” se paragonato ai record strabilianti delle opere dell’artista: basti pensare che un suo dipinto può sfiorare i 200 milioni di dollari.