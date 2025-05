Una casa abitata per pochissimo tempo prima della ristrutturazione, mai finita: la tenuta da sogno di Emma Stone in vendita a 26,5 milioni di dollari

Fonte: IPA La casa di Emma Stone in vendita

Una tenuta di 1,24 acri, un sogno tenuto a lungo nel cassetto, la ristrutturazione e, infine, la scelta di mettere la casa in vendita per 26,5 milioni di dollari: la storia della casa di Emma Stone è di certo curiosa. Si trova precisamente a West Austin, in Texas: l’annuncio della vendita è ufficiale, e viene presentata agli investitori come “tutto ciò che un proprietario di casa moderno potrebbe mai desiderare”. Una residenza da sogno, con un segreto (mai svelato) dietro: il trasferimento nel 2021, poi la scelta di ristrutturare e, alla fine, mettere in vendita (a lavori non ancora ultimati) senza più fare ritorno.

La casa di Emma Stone in Texas

Un vialetto ombreggiato da querce secolari, a pochi passi dal Lady Bird Lake e dal Walsh Boat Landing. È qui, in uno dei quartieri più esclusivi di West Austin, che si trova la residenza texana di Emma Stone. Una tenuta privata di 1,24 acri, elegante ma discreta, ristrutturata di recente con il supporto dello studio Cuppett Kilpatrick, e ufficialmente in vendita per 26,5 milioni di dollari.

La casa principale, in stile georgiano, è ampia ma ben proporzionata: oltre 900 metri quadrati distribuiti su ambienti che sembrano progettati per vivere, più che per stupire. Quattro camere da letto, cinque bagni completi, due bagni di servizio, cinque zone giorno e due sale da pranzo. E poi una piscina, una vasca idromassaggio e un giardino che ricorda le tenute di campagna, tra vialetti, fontane e spazi aperti.

A completare la proprietà, una dependance con due camere e un garage trasformato in sala proiezioni con zona intrattenimento. Un rifugio esclusivo, nascosto dietro un cancello privato. Al momento sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione (che durano in realtà da ben tre anni), che dovrebbero terminare in estate.

Perché stanno vendendo la casa ancora in fase di ristrutturazione?

Nel 2021 Emma Stone aveva acquistato la proprietà con un progetto preciso in mente: trasformare la tenuta in un rifugio, uno spazio privato e accogliente. La ristrutturazione era iniziata con questa intenzione, curata nei dettagli, pensata per durare. Eppure, qualcosa è cambiato.

La domanda — sussurrata da chi segue il mercato immobiliare di Austin come un segreto — è semplice: perché vendere adesso, prima ancora che i lavori siano conclusi? A dare una spiegazione è l’agente Eric Moreland, che in un’intervista al Wall Street Journal ha parlato di un cambio di rotta dettato da motivi pratici. Sembra che gli impegni lavorativi della coppia a New York si siano intensificati, rendendo sempre meno realistica l’idea di una vita texana. Austin, insomma, resta un luogo amato — ma per ora, non abitabile. Da qui la scelta di vendere, lasciando ad altri il compito di vivere (o completare) quel sogno residenziale. Una decisione razionale, ma che lascia nell’aria un segreto ancora da svelare.

I dettagli della casa di Emma Stone: interni ed esterni da sogno

La facciata in mattoni, incorniciata da colonne classiche e proporzioni studiate con cura, racconta già qualcosa: è una casa con una storia, una delle più antiche del luogo (risale al 1940 circa). L’ingresso è scenografico ma sobrio, quasi cinematografico, e infatti basta superare la soglia per trovarsi davanti a una scalinata curva che sembra rubata a un set hollywoodiano anni ’50.

Gli interni riflettono una visione progettuale ben definita: eleganza misurata, spazi ampi, dettagli da non tralasciare. La cucina, ancora da completare con gli elettrodomestici, è già di per sé un ambiente d’impatto: il blu profondo delle pareti incontra la luce naturale creando un contrasto suggestivo, pensato per chi vive la cucina come un luogo da abitare, non solo da usare.

Fonte: IPA

Il soggiorno, con soffitti alti, camino e mobili contenitori in legno, è progettato per accogliere: intimo ma non chiuso, per chi ama ricevere, ospitare party ma anche per chi cerca un ambiente rilassato. In tutta la casa, la palette è raffinata ma non fredda, con tocchi di colore (come un blu brillante in una delle stanze, forse pensata come nursery o studio) che rompono la monotonia e aggiungono vitalità. Le perline a tutta altezza, gli armadi su misura e i dettagli in boiserie danno profondità alle pareti senza appesantirle.

Il guardaroba principale sembra un piccolo salotto privato: soffitto con traliccio decorativo, nicchie illuminate e una distribuzione studiata per essere vissuta quotidianamente. Non sono di certo da meno i bagni, che parlano la stessa lingua: piastrelle irregolari, scelte con cura per non sembrare finte imperfezioni, e una vasca freestanding. E come non parlare della veranda, uno spazio che diventa protagonista, con cucina all’aperto, vetrate che inondano di luce lo spazio e accesso diretto alla piscina?

Fonte: IPA

Gli investimenti immobiliari di Emma Stone

Conosciamo tutti Emma Stone per essere una delle attrici più talentuose della sua generazione, ma in realtà è sempre stata molto accorta in fatto di investimenti immobiliari, come tante altre star (tra cui Jennifer Lopez e le sue case da sogno). Nel 2022 ha ceduto una residenza a Malibu con un guadagno di circa un milione di dollari; poco dopo, ha venduto la sua casa di Los Angeles per 4,3 milioni — quasi il doppio rispetto al prezzo d’acquisto di cinque anni prima. Resta ancora attivo un pied-à-terre newyorkese, acquistato nel 2018 per 3,6 milioni di dollari.

La casa texana, invece, è ormai sul mercato. L’annuncio la descrive come una residenza destinata a durare nel tempo: pavimenti in rovere e mattoni disposti a spina di pesce, camini con cornici in marmo crema, finestre con vetri piombati e porte ad arco che uniscono grazia architettonica e continuità visiva. All’esterno, la cura prosegue: un cortile con giardino da taglio, un prato per giochi all’aria aperta e un piccolo “giardino delle fate” nascosto tra le piante. Un passaggio coperto collega la casa principale alla dependance e si affaccia sulla piscina, creando un senso di insieme tra tutti gli spazi. E ora la casa che Emma Stone e il marito Dave McCary sognavano per loro è (quasi) pronta ad accogliere una nuova storia.