Una magnifica casa galleggiante immersa nella natura: in vendita a 300mila euro

IPA La casa galleggiante

Quanti di noi vorrebbero vivere in una casa galleggiante immersa nel verde, nella natura incontaminata, con un paesaggio mozzafiato? Ebbene, esiste una casa super lussuosa in vendita a poco più di 300mila euro, ovvero 260mila sterline. In realtà, le abitazioni sono diverse e sono state progettate da uno studio di architettura con l’obiettivo di offrire un posto fuori dal tempo e dallo spazio dove ritrovare se stessi: la Silverlake Estate, nel Dorset, strizza l’occhio alla tematica ambientale.

La casa galleggiante nel Dorset

Ci troviamo in una contea dell’Inghilterra, il Dorset, dove è possibile acquistare una casa galleggiante per il modico prezzo di 260mila sterline. La posizione è a dir poco privilegiata, considerando che nella zona è possibile lasciarsi conquistare dai sentieri naturalistici, dai percorsi lungo il lago e dalle passerelle.

IPA

Ci sono poi alcuni servizi aggiuntivi, come la piscina a sfioro, una spa ispirata alla natura e persino una palestra. Ogni casa galleggiante ha una sua caratteristica: per esempio, Uku è descritto come un rifugio vero e proprio, un luogo romantico dove trascorrere del tempo in coppia. Invece, la casa galleggiante Shio dispone di ben due camere da letto, oltre che di spazi abitativi interni ed esterni.

Gli interni e gli esterni della casa galleggiante

Silverlake è conosciuto, per l’esattezza, per essere un complesso ecologico nel Dorset: il complesso punta su un design sofisticato ma in grado di coesistere alla perfezione con la natura. Tante le attività previste anche all’aperto, tra cui paddle board.

IPA

E lo scenario, come anticipato, non può che essere mozzafiato, tenendo conto che siamo proprio nella pittoresca campagna del sud-ovest dell’Inghilterra. Un rifugio di design, insomma, pensato per chi sogna una vita sull’acqua senza rinunciare alla bellezza e alla sostenibilità.

La collezione di case galleggianti della Silverlake Estate è un progetto architettonico speciale proprio per l’obiettivo con cui sono state realizzate. Sono quattro i modelli principali, firmati da due studi diversi: Koto, con il suo inconfondibile stile scandinavo, e Waterpod, che propone abitazioni galleggianti.

IPA

Le case della serie Lutra di Waterpod hanno un design audace e sostenibile, con affacci diretti sul lago. Ma ci sono modelli sofisticati, con terrazze panoramiche, vasche idromassaggio e grandi vetrate per fondersi completamente con il paesaggio circostante.

Le proposte di Koto, invece, puntano tutto sul comfort e sull’accoglienza: Uku è una tiny house perfetta per due, con materiali moderni e un’estetica essenziale. Shio, leggermente più ampia, è ideale per le famiglie o chi cerca un tocco di lusso in più, tra spazi luminosi e terrazze ampie che invitano al relax.

IPA

Naturalmente le case galleggianti non sono state progettate per viverci per tutto l’anno, ma per promuovere una forma di turismo più responsabile e sostenibile. Sì, Red Paxton ha presentato il progetto proprio con questo scopo: “Siamo entusiasti di creare una destinazione unica nel cuore del Dorset. Il nostro lago offrirà una base tranquilla per chi cerca una casa vacanze unica e suggestiva in riva all’acqua, con la prima spa all’aperto e un ristorante del Regno Unito proprio accanto”.