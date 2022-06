Lavatrice a noleggio: la rivoluzione che ti cambia la vita

Fonte: iStock Lavatrice a noleggio, da settembre 2022 in Italia

Una vera e propria rivoluzione, quella che arriverà anche in Italia a settembre 2022: una lavatrice a noleggio, in casa propria ma senza doverla acquistare, pagando solamente un canone mensile in cui sono compresi anche manutenzione e detersivo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’invenzione di Haier Washpass.

Lavatrice a noleggio: cos’è e come funziona

A partire dal prossimo settembre, in Italia si darà il via a un nuovo servizio che potrebbe rivoluzionare per sempre la vita quotidiana in pochissimi passi.

Questo progetto innovativo, ideato da Haier Washpass, riguarda il noleggio di lavatrici attraverso un canone mensile per poter evitare l’acquisto dell’elettrodomestico. La soluzione potrebbe risultare ottima per chi non fa un uso spropositato di lavatrici durante la settimana o la giornata, donando la possibilità di sostenere solo una spesa mensile senza affrontare l’intero costo del prodotto.

Tutto ciò che bisogna fare è sottoscrivere un abbonamento pagando prima una somma iniziale e poi un canone ogni mese per poter avere a casa propria una lavatrice di ultima generazione con manutenzione e detersivo compreso. L’elettrodomestico arriverà al vostro indirizzo insieme a delle speciali tanichette inserite all’interno del cestello, in una sezione creata appositamente così come i detergenti che non sono vendibili al supermercato e in generale non sono in commercio.

Si tratta di un sapone creato per lavare meglio e, allo stesso tempo, consumare meno acqua e meno energia. La ricarica avverrà in automatico, infatti chi sottoscrive l’abbonamento per questo noleggio non dovrà preoccuparsi dell’acquisto di nuove forniture. Il detersivo avrà una funzione simile a quella delle cartucce della stampante, e appena le scorte saranno finite ne arriveranno a casa di nuove, per tutta la durata del noleggio.

Questo progetto, che sicuramente è destinato a una lunga permanenza sul mercato, avrà inizio proprio in Italia ma è pronto per espandersi in tanti altri paesi; le carte in regola ci sono tutte, a partire dal risparmio economico fino ad arrivare alla soluzione ecologica che potrebbe far valutare l’idea a tantissime persone che hanno a cuore il pianeta.

Lavatrice a noleggio: la rivoluzione in casa

“Stiamo facendo ricerche su quali possono essere le formule di pagamento più accettate. Come quando uno va ad acquistare lo smartphone, ci saranno varie formule. Si potrà incrementare il pagamento iniziale per ridurre i canoni mensili e viceversa. Si parla di un valore intorno ai 100 euro come fee d’ingresso e tra i 10-20 euro mensili in base ai lavaggi”, ha così spiegato Gianpiero Morbello (Head of Brand & IoT di Haier Europe) al Corriere della Sera.

“Mentre in una normale lavatrice ci sono all’incirca 11 programmi, qui ce ne sono oltre 130. Ce ne sono per gli sportivi, per chi ha animali, per le famiglie con bambini piccoli… Vengono soddisfatte varie esigenze”, ha aggiunto, promettendo quindi una vera e propria rivoluzione nella vita di tutti i giorni.

Ma non è finita qui, perché lo Smart Wash permetterà alle persone di fotografare gli indumenti in modo tale che la lavatrice saprà riconoscere il tipo di bucato e scegliere di conseguenza il programma di lavaggio migliore per essi.