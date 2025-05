Floralia 2025, oltre un milione di fiori nel parco del Castello Grand Bigard

Fonte: Getty Images Floralia 2025

Al Castello di Grand Bigard si è tenuta la 22esima edizione di Floralia: una vera e propria avventura nel parco del privato, tra tulipani, narcisi e giacinti. Colori, emozioni, profumi: una passeggiata primaverile con più di un milione di fiori durante la stagione della fioritura per eccellenza.

Castello Grand Bigard, più di un milione di fiori per Floralia 2025

Fonte: Getty Images

Parliamo di un vero e proprio tappeto di fiori variopinti che si estende per i 14 ettari del parco privato del Castello Grand Bigard, che si trova poco fuori Bruxelles. Del resto, questo è il periodo di fioritura dei tulipani, il fiore che rappresenta i Paesi Bassi nel mondo. Uno dei primi esemplari di tulipani è stato piantato ad Anversa.

Per gli amanti della natura e della fioritura, delle passeggiate primaverili e del contatto profondo con il paesaggio circostante, Floralia è l’evento per eccellenza: è possibile, infatti, ammirare anche un tappeto di narcisi, di giacinti, per un totale di più di un milione di bulbi piantati proprio dai giardinieri esperti.

Un labirinto tra tappeti di fiori e alberi secolari

Fonte: Getty Images

Floralia 2025 è l’evento che consente di scoprire la fioritura nelle sue varie fasi: precoce, media e tardiva. Quello che è un vero e proprio labirinto affascinante che conquista i visitatori, ma anche gli appassionati di giardinaggio e gli esperti di art gardening: è bene sottolineare che questo evento non è fine a se stesso, ma promuove la valorizzazione del territorio, il restauro di un patrimonio dal valore inestimabile.

Fonte: Getty Images

Così, si possono esplorare i giardini del castello, ammirare i bulbi, le aiuole colorate, le composizioni floreali. Non solo: è presente una serra che è dedicata ai fiori ornamentali, e vengono previste delle attività di laboratorio floreale. Un’atmosfera da sogno, magica e raffinata, che fa da sfondo anche ad altri eventi, come alla parata veneziana, in cui una sfilata in costume e maschere si mescola alla potenza della natura.

La più grande esposizione floreale del Belgio

Fonte: Getty Images

Oggi Floralia è considerata anche la più grande esposizione floreale del Belgio: alla sua realizzazione contribuiscono gli specialisti e vengono presi in esame diversi parametri, tra cui la diversità dei colori, il momento di fioritura, le varietà da usare. L’obiettivo è di realizzare dei percorsi armoniosi che si sposano con il paesaggio e che non stonano, ma – al contrario – riempiono il cuore e gli occhi di pura bellezza.

Fonte: Getty Images

Uno scenario idilliaco a cui, lo ricordiamo, fa da sfondo il Castello Grand Bigard (Castello di Groot-Bijgaarden), con fossato e, per l’appunto, il parco lussureggiante. La “cartolina” ideale per lo scenario mozzafiato che è quello del Floralia: le prime fondamenta del castello sono state poste nel XII secolo dai signori di Bijgaarden. Nel corso dei secoli è appartenuto a vari proprietari e ha conosciuto un periodo di decadentismo, restauro e vera e propria rinascita: con la realizzazione del parco di 14 ettari, il castello è diventato il luogo ideale per l’esposizione floreale più importante di Bruxelles.