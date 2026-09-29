Lo stile Schoolhouse porta la nostalgia anni Sessanta nei bar di Milano e in casa

Sedie in compensato, lampade opaline, cattedre e lavagne in ardesia: gli arredi scolastici anni Sessanta conquistano i bar di Milano e la casa

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Compensato curvato e tubolare metallico: la sedia da aula riconvertita a seduta da bar

Passeggiando tra i quartieri creativi di Milano, da NoLo a Porta Venezia fino a Isola, è impossibile non notare un filo conduttore nei locali di recente apertura. Nuovi specialty coffee, enoteche naturali e bistrot di quartiere condividono un’estetica precisa: sedie in compensato curvato con struttura in tubolare metallico, banconi che ricordano vecchie cattedre e grandi lavagne in ardesia. È il trionfo dello Schoolhouse Style, una tendenza d’arredo che recupera gli elementi iconici delle scuole degli anni Cinquanta e Sessanta per restituire un’atmosfera nostalgica, materica e priva di leziosità.

Le radici del design scolastico: funzionalità ed essenzialità

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Lo stile schoolhouse nasce nell’architettura istituzionale del dopoguerra, quando gli arredi scolastici richiedevano soluzioni economiche, resistentissime ed ergonomiche. Il design di quell’epoca seguiva un principio guida: la funzionalità pura. Banchi, sedie e lampade dovevano reggere l’usura quotidiana di generazioni di studenti, e da questa necessità è nato un linguaggio essenziale, fatto di materiali robusti come il ferro verniciato a polvere, il faggio o il multistrato, la formica e il vetro opaline pesante. Le linee pulite e le strutture a vista, pensate per facilitare pulizia e manutenzione delle aule, oggi si rivelano perfette per gli spazi pubblici contemporanei.

Perché Milano è innamorata del recupero scolastico

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A Milano, capitale del design e sempre ricettiva alle contaminazioni, la riscoperta dello schoolhouse risponde a un preciso desiderio di autenticità. Negli ultimi anni la ristorazione milanese ha abbandonato l’estetica industrial più aggressiva e il minimalismo freddo, a favore di ambienti più caldi e narrativi.

Gli arredi scolastici vintage portano con sé una memoria collettiva rassicurante. Sedersi su una sedia che ricorda i banchi di scuola evoca una familiarità immediata e trasforma il bar in un luogo accogliente dove sostare. In più, il riutilizzo di questi pezzi sposa la filosofia del second hand e del recupero consapevole, valori sempre più centrali nella cultura urbana milanese.

Come reinterpretare lo schoolhouse in casa

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Portare lo stile schoolhouse tra le mura domestiche non significa trasformare il soggiorno in un’aula, ma inserire con misura pochi pezzi chiave capaci di dare carattere all’ambiente.

Il punto di partenza ideale è l’illuminazione. Le classiche lampade schoolhouse a sospensione, con diffusore in vetro opaline bianco a goccia o a disco e montatura in ottone o ferro nero, stanno benissimo sopra l’isola della cucina o il tavolo da pranzo. Un altro elemento di grande impatto è una cattedra d’epoca o un banco doppio convertito in consolle per l’ingresso o lo studio. Accostare queste strutture in metallo e legno a pareti dai toni caldi o a imbottiti contemporanei crea un contrasto bilanciato, in cui il rigore del design scolastico anni Sessanta valorizza la morbidezza della casa moderna.