I 4 oggetti di design da regalare se sei ospite in questa estate 2025

Come scegliere un regalo elegante e di buon gusto per chi ci ospita

Pexels Piatti decorativi Ortigia Sicilia, un mix di colori e fantasie mediterranee

Quando qualcuno vi invita a passare l’estate a casa loro è sempre bene portare un piccolo dono, per buona educazione.

Oggi vi sveliamo 4 chicche di design che non hanno prezzi esorbitanti e che potete donare quando siete ospiti da qualcuno, più un piccolo consiglio di buon gusto alla fine.

L’oliera di Ichendorf

Chiara Guarino

Il primo oggetto che vi consigliamo è un’oliera della Ichendorf. Il brand Ichendorf è da sempre classico, elegante ma fortemente creativo e spiritoso. Con uno dei loro oggetti è difficile sbagliarsi. Il nostro consiglio è quello dell’oliera, poiché soprattutto d’estate è un elemento che ritroviamo spesso sulla tavola e che può veramente fare la differenza a livello di armonia. Nello specifico, le oliere che attirano di più lo sguardo sono quelle della collezione Travasi, spiritose ma al contempo regali.

I piatti di Ortigia Sicilia

Il secondo suggerimento è un brand, cioè Ortigia Sicilia. Questo marchio molto di classe ha una sezione intera del proprio sito dedicata a pacchetti regalo per queste occasioni. I loro prodotti spaziano da saponette, cura per il corpo, vestiario a candele. Il consiglio è sempre quello di abbinare brand eleganti ai gusti personali dell’ospite. Ma l’oggetto che ci sentiamo di consigliare è forse uno dei bellissimi e numerosissimi piatti presenti nel loro store. Ce ne sono di diverse forme e dimensioni, ma soprattutto di svariate colorazioni e fantasie meravigliose. Anche nel caso dei piatti, esistono varie confezioni regalo e set.

Nunziatella di Alessi

Chiara Guarino

Il terzo consiglio è un brand intramontabile: Alessi e tutta la sua sezione dedicata alle attrezzature da cucina.

Alessi, colosso del made in Italy e del design italiano, ha padroneggiato nelle nostre case per tanto tempo e probabilmente continuerà a farlo. La particolarità sta nell’oggetto che vi vogliamo consigliare come dono. Simbolo dell’estate, delle cene fresche e della convivialità è sicuramente la mozzarella: per questo il nostro consiglio ricade su Nunziatella di Alessi, un set per poter mangiare la mozzarella che riprende la forma del corno di bufala.

I sottopiatti di La Corallina Firenze

La Corallina Firenze

L’ultimo brand è La Corallina Firenze, che propone pezzi unici e per questo davvero affascinanti.

Principalmente il brand produce paralumi e sottopiatti. Nonostante i paralumi siano splendidi, il nostro consiglio ricade sui sottopiatti, semplicemente perché i paralumi possono entrare in conflitto con l’arredo preesistente. Ancora più specificamente, troviamo davvero unici i loro sottopiatti tondi.

Un ultimo consiglio di stile

L’ultimo consiglio non riguarda un oggetto o un brand, ma una vera chicca. Se prima di essere ospitati vi capita di visitare un altro luogo, il regalo più bello sarà sicuramente un oggetto (una caraffa, una mattonella tipica ecc.) preso in vacanza e caratteristico di quella parte del mondo o della cultura artigianale del posto.

In conclusione, vi abbiamo suggerito alcuni brand e oggetti che possono risultare eleganti e non troppo invasivi.

La cosa importante, quando si fanno regali di questo tipo, è cercare di acquistare qualcosa che non entri in conflitto con l’arredo presente. Nel dubbio, è sempre meglio scegliere un oggetto che si possa utilizzare solo all’occorrenza piuttosto che un oggetto fisso su un mobile o un davanzale.