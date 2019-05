Casa da affittare, come renderla perfetta. I consigli degli esperti

editato in: da

La richiesta di immobili in affitto è sempre più crescente, di conseguenza sono molte le persone che scelgono oggi di fare un investimento acquistando un appartamento per poi affittarlo: scelta vincente anche e soprattutto in ambito turistico.

Secondo infatti il report annuale rilasciato da Airbnb, sono più di 8 milioni le persone che ogni giorno scelgono di affittare un appartamento durante la loro vacanza in Italia.

Tuttavia una precisazione è doverosa, se è vero infatti che i turisti preferiscono scegliere un appartamento dove alloggiare, è vero anche che prestano molta attenzione all’arredamento dello stesso e più in generale alle condizioni in cui questo si trova.

È importante dunque eseguire interventi ordinari e straordinari per dare maggiore visibilità a questi immobili: gli esperti di Habitissimo suggeriscono diverse operazioni per mantenere alta la qualità dell’appartamento e di conseguenza per aumentare la richiesta di affitto.

Avere una casa che rispetta le norme di sicurezza è il primo step per poterla affittare: tutti gli impianti devono essere a norma, meglio se previsto anche un piano di evacuazione da indicare agli ospiti.

È fondamentale che gli affittuari si trovino all’interno di un ambiente pulito e salutare, il consiglio è dunque quello di prevenire ed eliminare muffa, infiltrazioni e condensa.

Secondo gli esperti, il bagno è uno degli ambienti più importanti della casa. I turisti infatti hanno l’aspettativa di trovare, all’interno dell’immobile, una stanza da bagno come quella dell’hotel. Oltre alla pulizia quindi, è opportuno anche provvedere alla scelta di sanitari di qualità e ai dettagli quali biancheria e prodotti di bellezza per favorire il comfort dell’ospite.

Anche la cucina gioca un ruolo fondamentale nella scelta dell’affitto di una casa. Una delle ragioni per le quali i turisti scelgono di alloggiare in appartamento è che vogliono la possibilità di utilizzare i fornelli. Assicuratevi dunque di attrezzare bene questo ambiente.

All’interno di un appartamento ben curato è opportuno sia presente anche il riscaldamento e il condizionamento, sia per gli affitti dei mesi estivi che per quelli invernali. Assicuratevi che gli impianti siano funzionanti e facilmente utilizzabili dagli ospiti.

Infine, non per importanza ovviamente, c’è l’arredamento. Una casa ben curata e con una particolare attenzione ai complementi d’arredo, alla pavimentazione e alle pareti, è sicuramente più piacevole da vivere e più facile da affittare.