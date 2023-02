Corridoio d’ingresso, trucchi per sfruttarlo col giusto arredamento

Sono Daniela, web writer freelance. Scrivo articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Arredare un corridoio all’ingresso, soprattutto quando è piccolo o stretto, può sembrare problematico, ma con la giusta progettazione può avere una resa interessante, persino bella da vedere, e anche trasformarsi in una zona della casa utile. Anche se le case moderne solitamente hanno un open space all’entrata e quindi mancano i corridoi che eravamo abituati a vedere una volta. Ma, quando sono presenti, possono rivelarsi piacevoli e spesso diventano uno spazio essenziale.

Il fatto che sia una zona di passaggio non significa che dobbiamo prestare loro meno attenzione rispetto al resto dell’arredo della casa. Soprattutto se il corridoio parte dall’ingresso, questo spazio sarà la prima cosa che tu e ogni persona che arriva vedrà della tua casa.

Per far diventare il tuo corridoio d’ingresso stupendo puoi inserire un tavolino, una consolle, quadri, piante artificiali, una libreria decorativa e quant’altro. Segui i nostri consigli per decorare il corridoio e vedrai che ti verrà voglia di mostrarlo ai tuoi ospiti quanto prima!

Come arredare un corridoio

Il tuo corridoio appare anonimo e inutile? Rompi la simmetria! Questo è uno dei trucchi più usati per decorare corridoi e ingressi e quello che meglio nasconde la lunghezza che hanno la maggior parte di essi.

Tenere gli oggetti perfettamente simmetrici allunga lo spazio visivo, mentre l’asimmetria genera il contrario. Questo perché invita a concentrarsi su un punto specifico e l’attenzione viene distolta dalla fine del corridoio.

Ad esempio, puoi aggiungere una consolle o una credenza. Anche se non hai molto spazio, una scarpiera o una panca stretta andranno bene. Oltre al loro uso funzionale, l’aggiunta di mobili nel corridoio cambierà la prospettiva e la percezione.

Arreda i muri e il pavimento del corridoio ingresso

Il corridoio ci offre molte pareti disponibili, dobbiamo sfruttarle! Aggiungi dei quadri per evitare corridoi lunghi e monotoni e trasforma questo spazio in una vera e propria galleria d’arte.

I quadri possono essere appoggiati su un tavolo o appesi al muro, oppure una buona soluzione è quella di montare una mensola sottile sul muro per sostenerli. Non dimenticare anche soffitti e pavimenti, soprattutto se il corridoio è molto lungo. Devi sapere che le linee longitudinali enfatizzano la prospettiva e allungano il corridoio, mentre quelle trasversali lo accorciano visivamente.

I tappeti (anche quelli piccoli) possono essere la tua soluzione. Sceglili più corti del tuo corridoio e lascia spazio su entrambi i lati. L’aggiunta di un cesto per contenere le coperte può anche portare un tocco di calore alla tua casa.

Aggiungi dettagli per un tocco di stile

Quando decoriamo le nostre case optiamo sempre per un certo stile che, in termini generali, sarà presente in tutti gli ambienti: dallo stile dei mobili (moderno minimalista, vintage, stile nordico o shabby chic) alla tavolozza dei colori.

Non dimenticare che anche il corridoio d’ingresso deve essere coerente con il resto della casa, quindi sarà molto importante che, una volta definiti i mobili da mettere, curi anche i dettagli più piccoli. Ad esempio, se sistemi una consolle all’ingresso, poni attenzione anche agli accessori decorativi.

La migliore soluzione per creare un ambiente attraente è quella di combinare diverse altezze per evitare un effetto monotono, come aggiungere un vaso con fiori lunghi da contrastare con libri e vasi più corti o candele. In questi casi, la combinazione di 3 altezze è la più consigliata.

Come arredare un ingresso ordinato

Un corridoio può facilmente trasformarsi in un ammasso di cappotti, scarpe e borse, ma ripristinare l’ordine può essere abbastanza facile con i giusti arredi.

La prima cosa da fare è evitare che si accumulino oggetti inutili. Sappiamo che, in qualsiasi casa, ogni superficie piana si riempie di tutto ciò che le persone hanno in mano quando entrano dalla porta. La chiave per un ingresso ordinato è tenere tutto sollevato dal pavimento, quindi un appendiabiti a muro o un supporto per cappelli e cappotti sono sempre scelte azzeccate.

Trova un posto in cui mettere le scarpe: una scarpiera, una panca contenitore o una scatola con un coperchio che funge anche da sedia. Questo è particolarmente utile se hai bambini piccoli perché possono sedersi lì mentre indossano cappotti e stivali al mattino.

Fai lo stesso con tutti gli oggetti piccoli che creano facilmente confusione: guanti, sciarpe, chiavi ecc. Soprattutto, fai in modo che tutti i membri della famiglia si preoccupino di mettere le loro cose nel posto designato quando tornano a casa.

Come arredare un ingresso piccolo

Se la tua casa ha un ingresso piccolo non vuol dire che devi per forza lasciarlo spoglio e anonimo. Anche un piccolo spazio all’entrata può diventare caratteristico e, soprattutto, utile. Non hai metratura sufficiente per un attaccapanni? Ti basterà attaccare dei ganci al muro su cui i tuoi ospiti potranno appendere i capispalla quando entrano.

Come modo per definire lo spazio e dare una buona prima impressione, utilizza una carta da parati geometrica o dai colori vivaci sulle pareti. In alternativa, puoi anche dipingere i muri con un colore audace.

Non hai spazio per una consolle? Usa una mensola stretta, oppure dei portaoggetti da appendere direttamente al muro: saranno utilissimi per riporre le chiavi e raccogliere la posta senza occupare spazio sul pavimento.

Se l’ingresso della casa è sostanzialmente solo una porta alla fine di un lungo corridoio, perché non c’è davvero spazio per altri mobili a causa del modo in cui è stato progettato, puoi puntare sui colori. Dipingi la porta d’entrata di una tonalità brillante e vedrai che anche lo spazio più angusto diventerà luminoso e bello da vedere.

infine, uno specchio vicino alla porta d’ingresso non ti è utile solo per controllare il tuo abbigliamento mentre esci dalla porta. Può anche aiutare a rendere lo spazio più grande e luminoso, il che è particolarmente utile se il tuo ingresso è lontano dalla luce naturale.

Arredare ingresso piccolo e stretto con corridoio

Quando si ha a disposizione uno spazio ristretto, in genere si pensa che la cosa migliore da fare è inserire piccoli arredi, piuttosto che oggetti più grandi. Ma tieni conto che quello che effettivamente dà l’illusione di un corridoio più grande, invece, è aggiungere tantissima luce.

Anche semplicemente cambiare la vernice può aiutare a far sembrare il tuo corridoio più grande. Scegli il bianco nitido su pareti e porte, quindi aggiungi elementi in legno e colori chiari per creare un look minimalista.

Ispirarsi agli interni nordici contribuirà a creare un ingresso rilassante anche se lo spazio è ristretto, mentre le calde tonalità del legno, un tappeto di iuta intrecciata e fiori secchi porteranno consistenza e vibrazioni accoglienti.

In alternativa, puoi usare una carta da parati a motivi geometrici, ottima per creare un senso di profondità, allargando visivamente lo spazio. L’ideale è mantenere la parte inferiore delle pareti in una tonalità di vernice bianca pulita e usare una carta da parati audace solo sulla parte superiore.

Appendere uno specchio generoso in un ingresso è una soluzione estetica intelligente per rendere più ampio lo spazio del corridoio. Uno specchio riflette la luce, simulando anche un senso di profondità che estende il muro. Se la tua porta d’ingresso ha un pannello di vetro, posiziona uno specchio in modo che possa catturare la luce naturale e rifletterla nel corridoio. Se, invece, non disponi di una fonte di luce naturale, prova uno specchio con una cornice illuminata per creare un’estetica più invitante.

I mobili due in uno, come una panca con ripiano per le scarpe, sono davvero utili quando si desidera ottimizzare un piccolo corridoio, mentre i ganci a parete ti aiuteranno a sfruttare l’intera altezza del soffitto. Non pensare che l’arredamento debba essere limitato solo perché lo spazio lo è. In questi casi, un tappeto lungo e sottile può effettivamente aiutare a far sembrare lo spazio meglio vestito, facendo apparire un corridoio più largo.

Un runner o un tappeto decorativo aiuta a sollevare l’arredamento e a conferire allo spazio un’atmosfera più accogliente, essenziale per un ingresso accogliente in qualsiasi casa.

Prova un motivo a scacchiera di grandi dimensioni sul pavimento. I quadrati più grandi funzionano molto meglio in uno spazio ristretto rispetto a molti quadrati piccoli che potrebbero riempire troppo. Un motivo a rombi generalmente è l’ideale per enfatizzare la larghezza di uno spazio.