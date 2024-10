Fonte: iStock Dove posizionare gli specchi

Tra i complementi d’arredo di maggiore effetto per la nostra casa – e per qualsiasi ambiente – troviamo gli specchi, un elemento che si caratterizza per stile e per funzionalità. Due aspetti che consentono a ciascuno di noi di cambiare la percezione di una stanza in meglio, rendendola molto più luminosa e persino più grande. Un effetto ottico strategico che non possiamo sottovalutare, soprattutto per chi abita in spazi più ristretti.

Perché posizionare gli specchi in casa?

Non è solo una questione di rinnovare il look della nostra casa: molto spesso, la scelta dello specchio è dettata da un’esigenza basic, ovvero migliorare la luminosità e ingrandire la stanza. La sua funzione principale non si esaurisce, infatti, nel riflesso della nostra immagine, o magari per “riempire” un vuoto nella parete. Naturalmente, dobbiamo avere cura di posizionare lo specchio nel modo giusto.

Illumina le stanze

Poniamo il caso degli arredi scuri, magari sui toni del bianco e del nero, o ancora di un ambiente in cui la luce naturale non è così intensa. L’illuminazione è a dir poco strategica per ogni stanza, e non è solo una questione di stile. Stare in un ambiente buio influenza negativamente l’umore e la produttività, soprattutto per chi lavora in smart working.

Con la possibilità di posizionare lo specchio nel modo adeguato, la luce che colpisce lo specchio viene riflessa in modo ordinato, con un angolo di riflessione uguale all’angolo di incidenza, rendendola molto più concentrata e visibile, senza “disperderla” nell’ambiente. Un trucco utile per chi necessita di illuminare la stanza in modo naturale e senza troppe luci artificiali.

Ingrandisce gli spazi

Lo abbiamo detto prima: con questo complemento d’arredo, otteniamo tanti vantaggi, non solo in termini di design (perché, ed è indiscusso, dona maggiore carattere). Vi siete mai chiesti perché in un corridoio è un elemento irrinunciabile? Lo è anche in bagno, per ovvi motivi: ci occorre guardare la nostra immagine riflessa per sistemarci prima di uscire e dare gli ultimi ritocchi al make-up.

Ancora una volta, sono le sue proprietà riflettenti a renderlo irrinunciabile: dà l’impressione di ingrandire gli spazi creando una sorta di illusione visiva di maggiore profondità. Una prospettiva che torna sicuramente comoda in ambienti piccoli per definizione come il corridoio o il bagno, ma che si rivela essenziale anche in ulteriori stanze della casa. L’atmosfera che si ottiene, alla fine, è molto spaziosa e ariosa.

Il fattore stile

Illuminazione e ampiezza sono due fattori indubbiamente utili, ma non dimentichiamo lo stile: anche la scelta dello specchio giusto, in termini di dimensioni, forma e cornice fa la differenza. Un altro criterio è la stanza stessa: se è piccola, è meglio propendere per un complemento più grande, da collocare in modo orizzontale o verticale in base alle necessità. In commercio troviamo prodotti in grado di rispondere a tutte le esigenze, come specchi decorativi, a figura intera o dal design pulito e linee minimal. Ovviamente, con questo non stiamo dicendo di esagerare e piazzare specchi in ogni angolo della casa: less is more è sempre la filosofia migliore in termini di design.

Dove posizionare gli specchi?

Negli ingressi e nei corridoi sono indispensabili, ma possiamo arredare con gli specchi anche la camera da letto, lo studio, il salotto. Negli ultimi anni i modelli di specchi in tendenza sono diversi, come quelli freestanding, o dalle forme particolari: in fatto di design, dovremmo sempre prediligere la soluzione che più si confà al resto dell’arredamento preesistente, oltre che ai nostri gusti personali, che rimangono insindacabili. Ma la domanda è: come e dove posizionare lo specchio per ingrandire e illuminare una stanza? Ci sono dei trucchi da sfruttare e vi diciamo quali.

Appendere lo specchio alla fine del corridoio

C’è chi vive i corridoi con grande ansia: spesso, proprio in virtù dello spazio ristretto, non possiamo arredarli come vorremmo. Eppure, per risolvere la problematica dello spazio – o almeno della sua percezione – abbiamo l’idea giusta da non sottovalutare: arredare con lo specchio alla fine del corridoio, in modo tale che possa riflettere la luce e dare un senso di ampiezza maggiore. Un piccolo accorgimento che cambierà tutto. Ricordiamo, però, che secondo le regole Feng Shui dovremmo evitare di mettere lo specchio di fronte al letto o alla porta d’ingresso.

Posizionare lo specchio davanti alla finestra

Uno specchio di fronte alla finestra? O magari accanto? Sì, è la soluzione migliore, in realtà, perché in questo modo rifletterà la luce e la nostra stanza sarà totalmente rinnovata. Moltiplicando quella naturale, otterremo un effetto del tutto semplice e anche a un costo conveniente: non dovremo nemmeno fare ulteriormente affidamento sulle fonti di luce artificiali durante le ore diurne.

Mettere lo specchio dietro ai mobili

Vale in particolare per i soggiorni di modeste dimensioni: non possiamo fisicamente aumentare lo spazio. Ma questo non significa che con uno specchio non possiamo risolvere la percezione: di solito, in questo caso, si propende per metterlo dietro a un mobile chiave, tra cui il divano stesso. Sembra un piccolo accorgimento, ed è vero, ma può fare la differenza.

Dove mettere lo specchio in camera da letto?

Abbiamo dato dei suggerimenti in merito alla posizione dello specchio, ma non dimentichiamo che c’è una stanza in cui sono parte integrante dell’arredamento: la camera da letto. Qui si sceglie spesso uno specchio a figura intera, per motivi di comodità e di uso quotidiano: ci serve decisamente per dare un ultimo sguardo al look prima di uscire. Possiamo propendere anche per una composizione di specchi di design, a patto, però, che non li mettiamo di fronte al letto. Solitamente la parete indicata è quella di fronte alla finestra, proprio sopra il comò.

Ricordiamo, al contempo, che ci sono degli errori che dovremmo assolutamente evitare. Per esempio, e questo vale per tutti gli ambienti, appendere gli specchi in luoghi non pratici: devono comunque assolvere alla loro funzione principale. Nel caso in cui non scegliessimo quello a figura intera, dovremmo fissarlo a un’altezza comoda a tutti. Altro tip: non si posiziona mai di fronte a un muro vuoto, spoglio, perché altrimenti verrebbe meno la funzione estetica.