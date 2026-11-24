Pexels Ogni combinazione di colori e bande racconta una variante diversa della trama scozzese

Se prima il tartan veniva associato solo alle coperte invernali, agli chalet di montagna o alle decorazioni natalizie, oggi è diventato un vero protagonista dell’arredo contemporaneo. È la trama scozzese per eccellenza, nata nelle Highlands come simbolo dei clan (ogni combinazione di colori e larghezza delle bande sui kilt probabilmente rimandava a una precisa appartenenza familiare), poi adottata dall’alta moda britannica, fino a diventare l’emblema della ribellione punk negli anni Settanta.

Questo intreccio regolare di linee e sfumature non è più confinato allo stile country-chic. Diventa un disegno geometrico versatile, che riesce a dialogare sia con il minimalismo più rigoroso sia con gli ambienti industriali.

Colori e materiali del nuovo tartan

Accanto alle palette classiche, come il Royal Stewart a base rossa, il Black Watch nei toni profondi del blu e del verde o gli accenti di giallo del Dress Gordon, si diffondono varianti più sofisticate. Per un’estetica luminosa e nordica si scelgono nuance polverose e rilassanti, come il verde salvia, il tortora e il rosa cipria. Per creare contrasti grafici si possono invece sfruttare il senape o il ruggine.

Anche la materia prima si è evoluta. Il calore tattile della lana, del tweed e della flanella resta insostituibile, ma la fantasia scozzese compare ora anche su tessuti leggeri e traspiranti e su superfici dure. Lino, cotone e seta grezza alleggeriscono la percezione visiva dell’intreccio, mentre piastrelle in gres porcellanato e carte da parati permettono alla trama di uscire dal mondo tessile.

Dove usarlo, stanza per stanza

Integrare un pattern così ricco di personalità senza appesantire l’ambiente richiede una ricerca di proporzioni ed equilibrio. Il segreto è rendere il tartan il punto focale attorno a cui ruota tutta la stanza.

Nel soggiorno contemporaneo, dominato spesso da linee pulite e colori neutri, il disegno applicato a una poltrona bergère o a una seduta di design rompe la monotonia e rende lo spazio più originale. In camera da letto il motivo scozzese trasmette al meglio l’idea di calore: riveste la testiera imbottita o decora la biancheria, con copripiumini in cotone o raso.

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Per la sala da pranzo, una tovaglia a quadri in lino nei toni del bordeaux o del verde salvia trasforma una cena informale in un momento di convivialità ricercata, con la tavola curata nei minimi dettagli. Negli ambienti più piccoli, come il bagno degli ospiti, l’ingresso o il corridoio, si può osare di più: una carta da parati con motivo tartan a scala ingrandita dona un’eleganza inaspettata.

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Gli abbinamenti giusti

Perché la trama scozzese funzioni deve dialogare con il contesto che la circonda. Meglio evitare il total look e giocare con i contrasti materici, accostando i colori dell’intreccio a materiali grezzi o contemporanei. Il legno naturale, come rovere, noce o frassino, ne esalta l’origine artigianale, mentre il metallo nero opaco, l’ottone spazzolato e il cemento resinato creano un contrasto industrial di grande impatto.

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Essendo una fantasia visivamente densa, il tartan ha bisogno di superfici neutre attorno, che lascino respirare lo spazio. Pareti tinteggiate nelle tonalità calde e avvolgenti del greige o del tortora permettono al disegno di emergere senza creare confusione visiva.