Maniglie di design, il gioiello dimenticato che cambia il carattere della casa

Ottone che si patina, ceramica dipinta a mano e pezzi vintage. Architetti e designer riscoprono il dettaglio che tocchiamo ogni giorno senza guardarlo

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash L’ottone non verniciato si patina con l’uso e racconta il passare degli anni

C’è un dettaglio che attraversiamo decine di volte al giorno senza quasi accorgercene. Lo tocchiamo prima ancora di vedere una stanza, lo stringiamo per entrare in casa, lo sfioriamo per chiudere un cassetto. Eppure, nella gerarchia delle scelte d’arredo, la maniglia occupa quasi sempre l’ultimo posto: un dettaglio rimandato a fine cantiere, scelto in fretta, spesso lasciato al capitolato standard dell’infisso.

Oggi qualcosa sta cambiando. Architetti e interior designer iniziano a trattare la maniglia non più come un accessorio funzionale, ma come un vero e proprio gioiello architettonico.

Un oggetto che ha avuto la sua epoca d’oro

Non è sempre stato un dettaglio trascurato. Nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento la maniglia era un oggetto di status a tutti gli effetti, al pari di un lampadario o di una boiserie. Le grandi dimore borghesi commissionavano maniglie in bronzo, ottone cesellato o porcellana dipinta a mano, spesso abbinate a serrature decorate e a placche elaborate. Era un piccolo sistema ornamentale pensato per comunicare raffinatezza fin dal primo contatto fisico con la casa.

L’Art Nouveau e poi l’Art Déco hanno portato questa attenzione ancora più in alto, con maniglie scultoree disegnate da architetti e designer come estensione coerente del linguaggio stilistico dell’intero edificio. Non era raro che un architetto disegnasse personalmente ogni dettaglio di un palazzo, maniglie comprese, considerandole parte integrante del progetto e non un elemento accessorio.

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Poi, con la produzione industriale di massa del secondo dopoguerra, la maniglia si è progressivamente standardizzata. L’obiettivo è diventato l’efficienza produttiva, non l’unicità: forme semplificate, materiali economici, cataloghi di serie uguali per migliaia di abitazioni. Il gioiello è diventato un componente anonimo.

Perché oggi si torna a guardarla con attenzione

Il ritorno di interesse verso le maniglie fa parte di un fenomeno più ampio dell’interior design contemporaneo, la riscoperta del dettaglio come luogo di espressione in un’epoca di superfici pulite ed essenziali. Proprio perché le case moderne sono spesso sobrie nelle forme generali, il dettaglio diventa lo spazio dove inserire carattere, materia e un segno distintivo.

C’è poi una componente sensoriale che negli ultimi anni ha acquisito sempre più peso nella progettazione. La maniglia è l’unico elemento d’arredo che tocchiamo fisicamente ogni giorno, più di qualsiasi mobile o superficie. Il suo peso in mano, la temperatura del materiale, la resistenza del meccanismo comunicano la qualità percepita della casa in modo immediato e quasi inconscio, spesso prima ancora che l’occhio registri lo stile dell’ambiente.

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I materiali che fanno la differenza

L’ottone non verniciato, lasciato libero di invecchiare e di sviluppare una patina naturale, è tornato protagonista proprio perché racconta il passare degli anni attraverso l’uso. Ogni impronta, ogni stretta di mano lo rende leggermente diverso, e molti designer considerano questo processo un pregio, non un difetto da correggere con la verniciatura.

Anche la ceramica, spesso dipinta a mano o smaltata con finiture irregolari, sta vivendo una nuova stagione, soprattutto nelle cucine e nei bagni. Qui introduce una nota calda e artigianale in contesti altrimenti dominati da superfici fredde come acciaio e gres.

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Il recupero di pezzi vintage è probabilmente la tendenza più interessante. Maniglie originali degli anni ’50 e ’60, recuperate da vecchi edifici o trovate nei mercatini, vengono reinstallate su porte contemporanee e creano un cortocircuito temporale che spesso diventa il dettaglio più fotografato di un intero progetto.

Un piccolo gesto quotidiano

Scegliere con cura una maniglia non richiede un budget importante né una ristrutturazione completa. È probabilmente il modo più economico ed efficace per dare carattere a una casa già definita nei suoi elementi principali. Basta sostituire le maniglie di un’intera abitazione, o anche solo di qualche porta strategica come l’ingresso o la camera principale, per percepire un cambiamento sproporzionato rispetto alla spesa.

In fondo, la maniglia racconta qualcosa di più profondo sul nostro modo di abitare. È la prova che le decisioni più importanti in una casa non riguardano sempre gli elementi più grandi o più visibili. A volte il dettaglio che tocchiamo senza guardare è proprio quello che definisce, con più onestà di ogni altro, il carattere di uno spazio.