Gruppi di camminate (ovvero sport gratis)

Hai mai sentito parlare dei “gruppi di camminate“? Oggi vorrei farti conoscere un sistema molto simpatico che ti permetterà di fare nuove amicizie e, al contempo, un pò di sana attività sportiva gratis!

Gruppi di camminate: cosa sono e come funzionano?

I gruppi di camminate sono degli incontri organizzati da persone della stessa città con un’esigenza in comune: la voglia di ritrovarsi insieme per fare una sana camminata nelle vie della propria città scambiando due parole con i partecipanti.

Come funzionano? Il sistema è davvero molto semplice: le persone che aderiscono, senza alcun impegno o vincolo ovviamente, si ritrovano una o due volte alla settimana in un punto della propria città per iniziare una passeggiata in compagnia.

L’idea mi piace davvero molto perché, in un’epoca in cui tutto è ormai “troppo social“, si possono creare dei legami e delle belle amicizie.

Passeggiare insieme infatti ha molteplici vantaggi: possiamo fare dello sport a costo zero (per un’ora di camminata si bruciano circa 200 calorie), possiamo passeggiare per la nostra città in tutta sicurezza (il gruppo solitamente è composto da molte persone) e, in ultimo ma solo per ordine di citazione, si ha la possibilità di conoscere nuove persone e fare nuove amicizie.

Al giorno d’oggi è possibile trovare dei gruppi dedicati nei più noti social network dove è fattibile parlare con gli organizzatori delle passeggiate e ricevere qualche informazione in più.

Se hai un account Facebook puoi provare a chiedere informazioni nel gruppo della tua città e, se non ce ne sono di attivi, puoi sempre proporlo tu: camminare insieme è una bella esperienza. Puoi conoscere angoli nuovi e nascosti della tua città e, se sei a dieta, è una valida motivazione per non perdere le tue “sessioni di allenamento”.

E poi, è tutto a costo zero: perché non provarci?