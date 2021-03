Come nutrire la pelle di viso e corpo durante la bella stagione

editato in: da

Una formulazione specifica per nutrire intensamente la pelle del viso e corpo con ingredienti BIO selezionati e certificati: questo il segreto di SKIN FOOD, la linea di Weleda che nutre e idrata la pelle anche quella più secca e screpolata, donando comfort e luminosità.

Vero e proprio super food per la pelle, la sua formulazione risale al 1926: estratti di Viola tricolor dalle proprietà idratanti e lenitive, Camomilla BIO che lenisce e previene gli arrossamenti, Calendula BIO che favorisce i fisiologici processi di rigenerazione cutanea e Rosmarino BIO apprezzato per la sua azione stimolante e tonificante.

Ideale per proteggere la pelle e idratarla anche nella stagione più calda, SKIN FOOD LIGHT è la crema multifunzione ideale per il viso che propone tutte le proprietà della formulazione originaria in una texture light pensata per la primavera e la stagione estiva. Una crema leggera che nutre, idrata, dona comfort immediato e luminosità alla pelle, rendendola liscia e vellutata sin dalle sue prime applicazioni. Idratazione extra per pelli da normali a secche, ma non solo! SKIN FOOD LIGHT grazie alla sua texture ultra leggera è un ottimo primer per preparare la pelle al make up. Immancabile nella beauty routine di ogni donna, SKIN FOOD LIGHT di Weleda è anche un trattamento nutriente e idratante che risponde alle esigenze di tutta la famiglia. Indicata per la pelle sensibile dei più piccoli, S.O.S. per le mani screpolate, questa crema dalla texture che non unge risponde in maniera ottimale anche alla richiesta di maggiore comfort della pelle dell’uomo.

Completano la linea SKIN FOOD di Weleda: la leggendaria SKIN FOOD Crema Multifunzione, SKIN FOOD Burro Corpo Extra Nutriente e SKIN FOOD Balsamo Labbra Riparatore.

Tutti i prodotti della linea SKIN FOOD sono certificati NATRUE che garantisce l’utilizzo di ingredienti e processi naturali. NATRUE prevede alti standard qualitativi e altissimi vincoli per la lavorazione, la provenienza e la naturalezza delle materie prime.

SKIN FOOD Crema multifunzione

Per le aree molto secche di viso e corpo

Skin Food è un trattamento multifunzione dalla texture corposa che nutre ed idrata le aree secche/molto secche di viso, mani, piedi e gomiti. La sua preziosa formula a base di estratti di viola tricolor, camomilla, calendula bio, calma le irritazioni, ripara la pelle screpolata e la protegge dalle aggressioni. Per una pelle super morbida fin dalla prima applicazione.

SKIN FOOD Burro Corpo Extra Nutriente

Per pelle secca e molto secca

Trattamento altamente nutriente dalla texture fondente e di facile assorbimento. La sua formula a base di burro di karitè, burro di cacao e olio di semi di girasole, nutre in profondità la pelle, rendendola liscia come la seta.

SKIN FOOD Balsamo Labbra Riparatore

Per labbra secche e screpolate

Trattamento nutriente che dona sollievo immediato e, al tempo stesso, ripara e protegge dalle aggressioni, grazie alla sua preziosa formula, ricca di ingredienti bio. Per labbra sempre morbide e curate.