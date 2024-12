Come abbinare gli alimenti nel modo corretto, anche a Natale

Spesso mangiare in modo eccessivo può portare all'aumento di peso, ma anche abbinamenti non corretti possono essere non del tutto salutari, soprattutto durante e dopo le feste di Natale.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Tavola imbandita con alimenti natalizi

Durante i pranzi e le cene delle feste, le tavole delle nostre case si riempiono di pietanze gustose e leccornie, ma spesso gli abbinamenti possono non essere del tutto corretti, diventando difficoltà digestive e sensazioni di pesantezza. Non bisogna privarsi del sapore e delle tradizioni di ricette, come il panettone o il pandoro, ma allo stesso tempo bisogna imparare ad abbinare correttamente i cibi non solo per aiutare a migliorare la digestione, ma anche per contribuire a a mantenere un equilibrio nutrizionale nei giorni di festa. In questo articolo del magazine di Di Lei scopriremo come abbinare gli alimenti nel modo giusto e come applicarli ai classici menu natalizi.

Perché è importante abbinare bene gli alimenti durante il periodo natalizio?

Durante le feste di Natale non bisogna privarsi di nulla, poiché si tratta di un periodo di svago e riposo non solo dalle attività lavorative o accademiche, ma anche per la mente. Dopo un anno di duri lavori in palestra, diete e sana alimentazione, durante i giorni magici delle feste, perché non lasciare un pò di spazio a mente e corpo, godendosi quel dolce tanto amato oppure un piatto abbondante di pasta al forno.

Nessuno si metterà di traverso o forse si? Lo stomaco e tutto l’apparato gastro-digerente potrebbero avere difficoltà a processare i grandi pasti delle feste, ma soprattutto quegli abbinamenti che rendono ancora più difficoltosa la digestione.

Perché è importante abbinare bene gli alimenti:

Migliorare la digestione: alcuni cibi richiedono enzimi specifici per essere digeriti, e abbinamenti sbagliati possono rallentare il processo.

alcuni cibi richiedono enzimi specifici per essere digeriti, e abbinamenti sbagliati possono rallentare il processo. L’abuso di alcolici può provocare irritazioni gastriche e difficoltà metaboliche a livello epatico.

può provocare irritazioni gastriche e difficoltà metaboliche a livello epatico. Evitare gonfiore e pesantezza: accoppiamenti poco equilibrati possono fermentare nello stomaco, causando disagio, gonfiore e altre problematiche legate al assorbimento giusto dei macro e micronutrienti.

accoppiamenti poco equilibrati possono fermentare nello stomaco, causando disagio, gonfiore e altre problematiche legate al assorbimento giusto dei macro e micronutrienti. Ottimizzare l’assorbimento dei nutrienti: un mix bilanciato favorisce l’assimilazione di vitamine e minerali essenziali.

un mix bilanciato favorisce l’assimilazione di vitamine e minerali essenziali. Mantenere il controllo calorico: scegliere con cura gli abbinamenti aiuta a evitare eccessi, soprattutto durante le festività. E’ vero che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma se il nostro peso è già in eccesso, conviene non esagerare e aumentare ancora di più le calorie ingerite e quindi da bruciare.

Regole generali per abbinare gli alimenti

Bilanciare proteine, carboidrati e grassi

Come succede in tutti i pasti dell’anno, anche a Natale e nei giorni di festa, ogni pasto dovrebbe includere una fonte di:

Proteine: carne, pesce, legumi o latticini.

carne, pesce, legumi o latticini. Carboidrati complessi: pane integrale, riso, patate o cereali.

pane integrale, riso, patate o cereali. Grassi buoni: olio extravergine di oliva, frutta secca o avocado.

olio extravergine di oliva, frutta secca o avocado. Fibre: crude o cotte per migliorare il senso di sazietà e modulare l’assorbimento intestinale di grassi e zuccheri.

Un esempio perfetto è un piatto di salmone (proteine), accompagnato da quinoa (carboidrati) e condita con un filo d’olio extravergine (grassi). Potrà sembrare un piatto non adatto alla cena della vigilia e, infatti, è un piatto equilibrato da seguire nei pasti non prettamente festivi, quindi ad esempio durante il pranzo del 24 dicembre.

Evitare l’abbinamento di proteine diverse

Carne e pesce nello stesso pasto o formaggi accostati a carne possono affaticare la digestione. Meglio scegliere una sola fonte proteica per pasto. Sembrerà difficile seguire questa indicazioni durante i pantagruelici pranzi e cene delle feste, eppure è possibile. Se sai che ci sarà un pasto a base di pesce, magari evita quegli antipasti che contengono latticini o formaggi, oppure prova a fare solo un piccolo assaggino.

Limitare gli zuccheri semplici

Gli zuccheri semplici, come quelli contenuti nei dolci natalizi, rallentano la digestione se consumati insieme a pasti ricchi di grassi e proteine. Inoltre, un eccesso di zuccheri semplici può provocare squilibri glicemici, pericolosi soprattutto per pazienti diabetici o con insulino resistenza.

Frutta: meglio mangiarla lontano dai pasti

Che sia fresca o secca, la frutta è meglio mangiarla lontano dai pasti principali. Durante il pranzo di Natale sarà meglio evitare ulteriori calorie e grassi portati da frutta secca, come mandorle, nocciole o noci. E se non riuscite a rinunciare alla tradizione, almeno provate a mangiarne giusto qualche pezzo. Per quanto riguarda la frutta fresca, invece, questa fermenta rapidamente nello stomaco e può creare gonfiore se combinata con altri alimenti. Può essere consumata come spuntino o come dessert leggero. Nei giorni successivi alle festività, si può riprendere anche la normale abitudini di assumere frutta all’interno del proprio pasto principale.

Attenzione ai legumi

I legumi, come lenticchie e ceci, sono un’ottima fonte di proteine vegetali, ma se combinati con pasti troppo elaborati delle feste possono contribuire al gonfiore addominale e alla formazione di aria nella pancia. Quindi, anche in questo caso, sì al cotechino o allo zampone con le lenticchie, ma senza esagerare!

Abbinamenti classici delle feste: come renderli equilibrati Antipasti di Natale Gli antipasti sono una delle parti più insidiose delle cene e dei pranzi delle feste e spesso sono ricchi di salumi, formaggi e tartine. Per equilibrare la cena che sta per incombere ed evitare di aggredire il pasto per la tanta fame, potremmo mettere in atto un piccolo trucchetto. Prima di sedersi a tavola, prepararsi una piccola coppetta con verdure crude tagliate e leggermente condite. Sedano, carote o finocchi aiutano ad aumentare l’apporto di fibre e a bilanciare i grassi dei salumi e degli altri antipasti, e allo stesso tempo riducono il senso di fame e quindi ci permettono di goderci il pasto, senza ingozzarci di antipasti ipercalorici Primi piatti Classico: Lasagne, cannelloni o risotti spesso combinano carboidrati (pasta o riso) e proteine (ragù, besciamella, formaggi).

Lasagne, cannelloni o risotti spesso combinano carboidrati (pasta o riso) e proteine (ragù, besciamella, formaggi). Suggerimento: mangia lentamente i primi piatti, in modo da favorire la digestione e riduci la quantità di formaggio aggiunto al primo piatto. Per un risotto al pesce, limita il burro nella mantecatura e aggiungi verdure, che migliorano il profilo lipidico e glucidico. Secondi piatti Carni e pesci: il tradizionale arrosto o il pesce al forno possono essere accompagnati da verdure al vapore o insalate.

il tradizionale arrosto o il pesce al forno possono essere accompagnati da verdure al vapore o insalate. Errore da evitare: evitare di aggiungere patate come contorno a carne o pesce per non appesantire troppo il piatto e non aumentare il numero di carboidrati e zuccheri già troppo abbondanti in questi giorni di festa Dolci natalizi Pandoro, panettone e dolci ricchi di zucchero sono inevitabili durante il Natale. Come possiamo minimizzare gli effetti negativi di tali leccornie? Sarebbe preferibile consuma i dolci lontano dai pasti principali e non a fine pasto.

E’ possibile non privarsi dei propri dolci preferiti, ma per farlo sarebbe opportuno accontentarsi di piccole porzioni.

Fai precedere ai dolci un piatto a base di fibre, come un’insalata oppure un paio di finocchi di sgranocchiare, in modo da aumentare il senso di sazietà.

Accompagna i dolci con tisane digestive come finocchio o zenzero. Errori comuni da evitare negli abbinamenti delle feste Proteine e amidi insieme: questo abbinamento è tipico dei pasti italiani, ma carne e pane o pasta possono rallentare la digestione, quando assunti insieme e in grandi quantità. Troppi grassi in un solo pasto: burro nella pasta, panna nei dolci, olio nei contorni e chi più ne ha più ne metta. Quanti più grassi mangiamo, tanto più la nostra digestione risulterà lenta e complessa. Bevande zuccherate: ad aggiungersi al gran numero di calorie di questi giorni ci pensano anche le bibite zuccherate, gli alcolici, gli amari e gli sciroppi. Aggiungere bibite dolci durante i pasti appesantisce ulteriormente il pasto e mette sotto sforzo lo stomaco, il pancreas e tutto il sistema gastro-digerente. Attenzione al sale e alle salse: questi due ingredienti subdoli possono mettere in crisi i pasti delle feste e apportare sodio in eccesso, che può provocare un aumento della ritenzione idrica e gonfiore. Inoltre, le salse sono spesso ricche di grassi “cattivi” e colesterolo, che possono peggiorare la gestione del metabolismo lipidico.

Esempi di menu natalizi bilanciati

Non vogliamo intaccare la tradizione delle cene e dei pranzi delle feste, ma se si cercasse l’ispirazione per creare un menù bilanciato, ma allo stesso tempo saporito e apprezzato da tutti gli ospiti, ecco due scelte a base di pesce e carne:

Menu di pesce

Antipasto: carpaccio di salmone con insalata di finocchi e arance.

carpaccio di salmone con insalata di finocchi e arance. Primo: risotto al nero di seppia con zucchine.

risotto al nero di seppia con zucchine. Secondo: branzino al forno con contorno di broccoli al vapore.

branzino al forno con contorno di broccoli al vapore. Dolce: sorbetto al limone con un pezzetto di panettone o pandoro.

Menu di carne

Antipasto: verdure grigliate con prosciutto di Parma.

verdure grigliate con prosciutto di Parma. Primo: ravioli di zucca con burro e salvia

ravioli di zucca con burro e salvia Secondo: arrosto di vitello con contorno di spinaci saltati.

arrosto di vitello con contorno di spinaci saltati. Dolce: spiedino di ananas con piccola porzione di dolce tipico.

Cosa bere durante i pasti delle feste?

Acqua naturale o leggermente frizzante: favorisce la digestione senza appesantire il corpo.

favorisce la digestione senza appesantire il corpo. Vino: in piccole quantità e abbinato correttamente può essere consumato. Da evitare, invece, aperitivi, spritz, ma anche amari e digestivi, che assunti dopo un pasto abbondante non hanno alcuna azione sulla digestione, ma anzi possono appesantire i processi del fegato di smaltimento delle sostanze xenobiotiche.

in piccole quantità e abbinato correttamente può essere consumato. Da evitare, invece, aperitivi, spritz, ma anche amari e digestivi, che assunti dopo un pasto abbondante non hanno alcuna azione sulla digestione, ma anzi possono appesantire i processi del fegato di smaltimento delle sostanze xenobiotiche. Tisane e infusi: ideali dopo il pasto per migliorare la digestione e distendere la muscolatura gastro-intestinale.

Conclusione

Abbinare correttamente gli alimenti non significa dover rinunciare al gusto e ai piatti tipici della tradizione delle feste, ma piuttosto creare piatti bilanciati e nutrienti che migliorano il benessere generale. Anche durante le feste, un pizzico di attenzione agli abbinamenti può fare la differenza per godersi le prelibatezze natalizie senza sensi di colpa o disagi digestivi. Segui questi suggerimenti per trasformare ogni pasto in un’esperienza gustosa, ma allo stesso tempo salutare!