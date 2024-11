L’arricciacapelli automatico con 5mila recensioni può essere tuo ad un prezzo irresistibile

L'arricciacapelli automatico Philips è in sconto su Amazon in occasione del Black Friday: siete pronte a provarlo?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images L'arricciacapelli automatico per uno styling mosso come Jennifer Lopez

L’arricciacapelli automatico più desiderato di Amazon ora è in offerta. Il Black Friday è l’occasione perfetta per portare a casa questo piccolo gioiello dello styling ad un prezzo scontatissimo.

Si tratta dell’arricciacapelli automatico Philips, in grado di creare in un solo gesto dei ricci perfetti, semplificando lo styling e riducendone i tempi. Su Instagram e TikTok il prodotto ha spopolato, conquistando il cuore di tantissimi creators, mentre su Amazon ha raccolto oltre 5mila recensioni!

Ora è arrivato il momento di provarlo! Costa infatti il 19% in meno grazie al Black Friday! Gli sconti, come ben sappiamo, dureranno dal 21 novembre al 2 dicembre: 12 giorni di offerte imperdibili e di prezzi shock.

Scopri qui tutte le offerte del Black Friday 2024 su Amazon!

Vi informiamo però che i prezzi potrebbero non risultare aggiornati in tempo reale, vi invitiamo a cliccare sui prodotti per vedere il prezzo finale scontato dell’articolo.

Offerta Arricciacapelli automatico Philips Arricciacapelli automatico per una piega in pochi minuti

Il miglior arricciacapelli automatico in offerta su Amazon

Gli utenti non hanno dubbi: il miglior arricciacapelli automatico è firmato Philips e ora è in offerta su Amazon. Il Black Friday è l’occasione perfetta per provare questo strumento che promette una piega da sogno in pochi minuti.

Non a caso ha conquistato creators e recensori su Instagram e TikTok grazie alla sua semplicità di utilizzo. Con 27 opzioni di styling e la tecnologia Iconic Care, questo strumento è in grado di rendere i capelli luminosi e setosi, rispettandone la naturale idratazione.

Come funziona l’arricciacapelli automatico

Offerta Arricciacapelli automatico Philips Arricciacapelli automatico per una piega in pochi minuti

Il funzionamento dell’arricciacapelli automatico è molto semplice, come si può scoprire anche dai numerosi video che si trovano sui social. Prima di tutto pettina i capelli, dividendoli in sezioni, poi accendi l’apparecchio.

Inserisci con delicatezza una ciocca nella macchina e lascia agire l’arricciacapelli. Lo strumento infatti risucchierà la ciocca, attorcigliandola e rilasciandola. Procedi così su tutta la chioma sino ad ottenere la tua acconciatura.

Ricordati sempre di utilizzare un termoprotettore, da spruzzare sulla capigliatura prima di usare lo strumento a caldo. Infine termina lo styling con della lacca per fissare le onde.

Come arricciare i capelli velocemente senza rovinarli

Il bello di Philips arricciacapelli automatico è che consente di arricciare i capelli velocemente e senza rovinarli. Il sistema infatti è smart: per usare lo strumento basta premere un pulsante e sarà pronto all’uso in 30 secondi.

Puoi scegliere fra tre temperature, mettendo in piega il doppio dei capelli con una sola passata e in metà tempo. Il ferro non è solo veloce, ma anche super tecnologico. Grazie alla tecnologia MoistureProtect infatti protegge l’idratazione naturale dei capelli.

Come far durare la piega mossa

Come far durare la piega mossa? Si tratta di una domanda che si pongono tantissime persone alle prese con lo styling della propria chioma.

Per garantire la tenuta della chioma utilizza una crema per lo styling. Applicata sui capelli ti permetterà di aggiungere volume in caso di capelli fini e di domare il crespo.

Questo prodotto aiuta anche a proteggere dal calore la chioma e a ridurre il tempo di asciugatura, regalando una maggiore elasticità e lucentezza al capello.

Resta aggiornata su tutte le novità beauty e sugli sconti: iscriviti al nostro canale Telegram delicato.